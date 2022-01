Kanton rät von Skilagern ab, Schulen führen sie trotzdem durch

Schneesportlager Regierung rät dringend von Skilagern ab – die meisten Kantonsschulen im Aargau führen diese trotzdem durch Fünf der sechs Aargauer Kantonsschulen trotzen der dringlichen Empfehlung, momentan auf Schullager zu verzichten. Nur die Kanti Baden hat zwei geplante Schneesportlager abgesagt. Die anderen Schulen halten daran fest – mit unterschiedlichen Schutzmassnahmen. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 27.01.2022, 05.00 Uhr

Unter strengen Coronaregeln finden die Schneesportlager der Alten Kanti Aarau in Flims – hier ein Bild von 2016 – im Februar wieder statt. Alte Kanti Aarau/zvg

«Es wird dringend empfohlen, bis auf weiteres auf Lager zu verzichten.» Das steht in der kantonalen Covid-Verordnung. Auf dem kantonalen Schulportal heisst es: «Der Regierungsrat folgt aufgrund der besorgniserregenden epidemiologischen Lage der Empfehlung des Bundesamts für Sport (BASPO) und des Bundesamts für Gesundheit (BAG) bis auf weiteres keine Lager mit Kindern und Jugendlichen insbesondere in Unterkünften mit Mehrbettzimmern durchzuführen.»

Ob sich die Aargauer Schulen an die Empfehlung halten und in den Sportferien keine Schneesportlager durchführen, weiss das Bildungsdepartement nicht. Man habe keine Übersicht dazu, sagt Sprecherin Simone Strub auf Anfrage und erklärt: «Es handelt sich anders als bei Klassenlagern und Schulreisen in vielen Fällen um nicht-schulische Angebote, also um freiwillige Lager während der Ferien.»

Die Schneesportlager würden teils durch die Schulen oder mit Beteiligung der Schulen, teils aber auch durch die Gemeinden oder durch örtliche Vereine angeboten und organisiert. Strub sagt: «Unseres Wissens haben zahlreiche, vor allem auch grössere Schulen und Gemeinden ihre Lager abgesagt.» Bei manchen, die später Ferien haben, sei der definitive Entscheid noch ausstehend.

Kanton schreibt Zertifikat oder aktuellen Negativtest vor

Der Kanton hat auch Vorgaben erlassen für Schulen, die Lager durchführen wollen, obwohl der Regierungsrat davon abrät. Strub verweist auf die kantonale Covid-Verordnung, wo es heisst: «Werden trotzdem Lager angeboten, müssen sämtliche Teilnehmende unmittelbar vor der Abreise ein gültiges Covid-19-Zertifikat oder ein aktuelles negatives Testergebnis (PCR-Test oder Antigen-Schnelltest) vorweisen.»

Auf dem Merkblatt der Bundesämter für Gesundheit und Sport heisst es, «das genaue Testverfahren sollte nach kantonalen Vorgaben erfolgen bzw. mit deren Behörden abgesprochen sein». Solche Vorgaben und Absprachen für Tests vor den Schneesportlagern gibt es im Aargau indes nicht. Simone Strub vom Bildungsdepartement sagt, der Kanton biete keine entsprechenden Testangebote an. Und sie sagt: «Aufgrund der hohen Fallzahlen und der daraus resultierenden hohen Testnachfrage kann es eventuell schwierig sein, kurzfristig einen Testtermin zu erhalten.»

Alte Kanti Aarau: «Durchführung mit unseren Vorgaben zu verantworten»

Kurt Büchler, Prorektor Alte Kantonsschule Aarau. zvg

Der Aufwand für Schneesportlager ist gross, die Regierung rät dringend davon ab – dennoch zeigt eine Umfrage der AZ kurz vor Beginn der Sportferien: Die Mehrheit der Aargauer Kantonsschulen halten an der Durchführung fest. So reisen in der ersten und zweiten Februarwoche jeweils rund 70 bis 75 Schülerinnen und Schüler der Alten Kanti Aarau mit einem zehnköpfigen Leiterteam ins Lager nach Flims GR.

Prorektor Kurt Büchler, der an der Kantonsschule zuständig ist für die Spezialwochen, sagt auf Anfrage:

«Wir sind der Ansicht, dass wir es mit unseren Vorgaben verantworten können, diese Lager durchzuführen, obwohl der Regierungsrat davon abrät.»

Die Alte Kanti Aarau hatte schon im letzten Herbst entschieden, dass alle Teilnehmenden an den Schneesportlagern die 2G-Regel erfüllen müssen. Dass nur geimpfte oder genesene Schülerinnen und Schüler zugelassen sind für das Lager, hatte das Lehrernetzwerk Schweiz damals kritisiert. Rektor Andreas Hunziker entgegnete: «Das Lagerhaus in Flims steht auf 2000 Metern direkt an der Piste. Dass sich Schülerinnen und Schüler alle zwei Tage testen lassen müssten, wäre mit grossem Aufwand verbunden und liesse sich nicht mit dem Wochenprogramm vereinbaren.»

Test vor Lagerbeginn auch für kürzlich Geimpfte und Geboosterte

Inzwischen hat die Alte Kanti Aarau die Bedingungen für die Teilnahme am Schneesportlager nochmals verschärft, wie Prorektor Büchler sagt. «Vor der Abreise müssen sich alle Teilnehmenden testen lassen, und zwar auch Personen, deren zweite Impfung weniger als vier Monate zurückliegt, oder die kürzlich eine Boosterimpfung erhalten haben.» Zudem herrscht im Lagerhaus Nagens, das 19 Zimmer hat und Platz bietet für 82 Personen, für alle eine strikte Maskenpflicht – ausser in den Schlafräumen.

Damit gilt für das Schneesportlager der Alten Kanti Aarau eine zweifach strengere Regelung als zum Beispiel für den Besuch eines Clubs im Aargau. Dort reicht für den Zutritt eine Impfung oder Genesung vor weniger als vier Monaten, ein zusätzlicher Negativtest ist nur nötig, wenn dies länger zurückliegt. Drinnen darf man sich dann ohne Maske aufhalten.

Nur wenige Abmeldungen aus Vorsicht

Prorektor Büchler sagt, überdies hätten die Schülerinnen und Schüler auch Selbsttests dabei und würden diese bei Symptomen sofort einsetzen. Und sollte es zu einem positiven Fall kommen, wären die Regeln ebenfalls sehr strikt. «Die betroffene Person dürfte nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause reisen, das verbietet der Kanton Graubünden», sagt Büchler. Stattdessen müssten positiv Getestete von den Eltern oder anderen Personen abgeholt und separat im Auto nach Hause transportiert werden.

«Unsere Schülerinnen und Schüler sowie das Leiterteam sind bereit, den Aufwand auf sich zu nehmen», sagt Büchler. Nur ganz wenige hätten sich aus Vorsicht von den Lagern abgemeldet, die grosse Mehrheit freue sich aber trotz der strengen Richtlinien auf die Woche im Schnee. «Natürlich gibt es keine absolute Sicherheit, bei uns an der Schule gab es in den letzten Tagen immer wieder positive Fälle, aber insgesamt sind wir der Meinung, dass die Durchführung zu verantworten ist», findet er.

Neue Kanti Aarau empfiehlt test, Wohlen schreibt diesen vor

Etwas weniger streng sind die Regeln der zweiten Kantonsschule in der Hauptstadt: In der Wintersportwoche der Neuen Kanti Aarau gilt 2G-plus, aber keine Testpflicht für die Teilnehmenden. Ein Test vor Lagerbeginn werde empfohlen, teilt die Schulleitung mit. Das Lager findet in Davos GR statt, «es handelt sich um eine einzelne kleine Gruppe mit 16 Schülerinnen und Schülern und zwei Leitungspersonen». Diese werden in Viererzimmern in einer Jugendherberge untergebracht, wie die Schulleitung mitteilt.

Matthias Angst, Rektor der Kantonsschule Wohlen. Zvg / Aargauer Zeitung

Auch die Kantonsschule Wohlen führt ihr Schneesportlager durch, nächste Woche fahren 26 Schülerinnen und Schüler mit zwei Lehrpersonen nach Zermatt VS. Rektor Matthias Angst teilt auf Anfrage mit, es handle sich um ein «2G-Lager». Er ergänzt: «Zudem müssen bei Reiseantritt alle Teilnehmenden einen negativen Test vorweisen.»

Zofingen musste eine Person abweisen, Wettingen sieht keine Bedenken

Unter der 2G-plus-Regel läuft das Schneesportlager der Kanti Zofingen. Die 45 Teilnehmenden und das elfköpfige Leiterteam verbringen eine Woche in Verbier VS. «Da viele Jugendliche erst sehr spät geimpft worden sind, erfüllen die meisten Lagerteilnehmer ohne Probleme die Bedingung 2G-plus», sagt Christian Nöthiger, Leiter des Schneesportlagers. Nur einer Person habe die Teilnahme am Lager aufgrund der Coronabedingungen verweigert werden müssen, so Nöthiger.

Paul Zübli, Rektor der Kantonsschule Wettingen. Claudio Thoma

In der zweiten Februarwoche findet das Skilager der Kanti Wettingen in Valbella GR statt, wie Rektor Paul Zübli sagt. «Es sind 56 Teilnehmende, die in drei Häusern untergebracht sind, wir halten uns an die Vorgaben des Kantons», führt er aus. Weder von Seiten der Schülerinnen und Schüler, noch von der Lager- oder Schulleitung gebe es Bedenken. «Wir hatten in letzter Zeit keine schweren Coronafälle an der Schule, aus meiner Sicht sind die Voraussetzungen gegeben, um das Lager durchzuführen», sagt Zübli.

Kanti Baden sagt zwei geplante Schneesportlager ab

Anders hat die Kantonsschule Baden entschieden: «Unsere beiden Schneesportlager wurden abgesagt», teilt Sportlagerkoordinator Oliver Graf auf Anfrage mit. Vorgesehen waren ein Lager auf der Bettmeralp im Wallis vom 6. bis 11. Februar mit rund 40 Teilnehmenden und ein Lager in Samedan im Engadin vom 13. bis 19. Februar mit rund 50 Schülerinnen und Schülern.

Der Entscheid für die Absage fiel laut Graf in der Woche vom 10. Januar, wobei die Empfehlung von BAG und Kanton, auf Lager zu verzichten, eine wichtige Rolle gespielt habe. Dazu kam die aktuelle Lage mit vielen Neuansteckungen pro Tag, was eine sehr unsichere Situation darstelle. Schliesslich hätte es in den Lagerhäusern auch Zimmer mit einer Belegung von bis zu 25 Personen gegeben, wie Graf ausführt.

