Seltenes Vergnügen: Aargauer Skipisten bleiben meistens grün

Schneemangel In den 70er-Jahren lernte Fredy Erb auf der Salhöhe das Skifahren – doch die Pistentage werden immer seltener Es ist viel zu warm – der Schweiz fehlt der Schnee. Das geht Aargauer Skiliftbetreibern zwar nicht an die Existenz, ans Herz aber schon. Augenschein an einem Grashang auf 780 Höhenmetern, der immer seltener zur Piste wird. Livia Häberling Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Fredy Erb ist in Oberhof aufgewachsen. Heute wohnt der 52-Jährige in Ueken. Der Skilift seiner Eltern ist für ihn eine Herzensangelegenheit. Mathias Förster

Auch kleine Berge sind Lehrmeister. Auf der Salhöhe oberhalb Kienberg lernte Fredy Erb, im Leben Gas zu geben. Keine andere Strecke hat er rasanter und häufiger bezwungen als diesen «genialen Schattenhang» Richtung Oberhof. Hoch und runter, tausendfach, seit den 70er-Jahren fast jeden Winter. Einmal wollten er und ein paar Kumpels herausfinden, wer der Schnellste sei, also veranstalteten sie ein Wettrennen. Sein Gedächtnis findet dieses Ereignis heute noch subito. Stichwort: Inferno.

Inzwischen braucht Fredy Erb für die 350 Meter mehr als fünf Minuten. Das liegt weniger an seinen 52-jährigen Beinen als an der Unterlage. Statt elegante Bogen zu ziehen, setzt er einen Trekkingschuh vor den anderen. Die Piste ist nicht mehr pulverig, sondern matschig: Verwelkte Blätter, nasses Gras und Dreck paktieren als fieses Trio. Früher winkte das Vergnügen, nun droht bei jedem Schritt der Ausrutscher.

Der Klimawandel schreitet voran. Der Schnee fehlt, auf dem Pass Salhöhe und anderswo. Die Bilder von Skifahrern, die sich auf einem Kunstschneestrich den Grashang hochziehen lassen: Es hatte sie auch in der Vergangenheit gegeben, doch dieses Jahr sind sie besonders zahlreich. Aktuell bewegen sich die Temperaturen tagsüber teils im zweistelligen Bereich, bereits zum Jahreswechsel waren sie für Winterverhältnisse schweizweit deutlich zu hoch gewesen. Den traurigen Rekord holte die jurassische Gemeinde Delsberg, dort wurden an Silvester 20,9 Grad gemessen.

Zwei Ehepaare kauften sich zum Vergnügen einen Skilift

Die Winter waren noch deutlich kälter, als Fredy Erbs Vater Marcel das Skifahren für sich entdeckte. Es gefiel ihm derart, dass er und seine Frau Margrit im Jahr 1967 entschieden, gemeinsam mit dem befreundeten Ehepaar Treier einen Skilift zu kaufen. Die Idee reihte sich in eine Zeit, die den Skisport in der Schweiz als Breitensport etablierte: 1934 entstand in Davos der erste Skilift, in den Folgejahren wurden die Bergbahnen massiv ausgebaut. Ein neuer Wirtschaftszweig entstand. Um das Vergnügen näher an den Alltag zu holen, wurden auch in tiefer gelegenen Regionen zahllose privatbetriebene Lifte installiert.

Der Skilift Salhöhe lockte das Publikum zahlreich an – auch zum Schlitteln. zvg

Die Ehepaare Erb und Treier suchten auf der Salhöhe nicht das grosse Geld, sondern Zeitvertreib und Geselligkeit. Sie fanden einen grosszügigen Landwirt, der ihnen seinen Hang kostenlos als Piste zur Verfügung stellte. 1968 startete das Quartett den Skiliftbetrieb, mittwochs und an Wochenenden. Die Leute aus der näheren Umgebung waren entzückt: Oben liessen sie ihre Mehrfahrtenkarte lochen, unten hielten sie sich am Schlepplift fest, der sie zurück nach oben brachte.

Runter, hoch, runter, hoch. So ging das über Stunden, Tage, ja: Wochen. In den Anfangszeiten kamen pro Saison zwischen 25 bis 30 Betriebstage zusammen. Die unbeschwertesten Stunden, sagt Erb, selbst Vater von zwei Kindern, hätten seine Eltern mit ihm und seinen Brüdern auf der Salhöhe verbracht, «weil wir den ganzen Tag beschäftigt waren».

Nach zwei Jahren kauften die Familien einen neuen Schlepplift, der nicht mehr mit Benzin, sondern elektrisch angetrieben wurde. Auch das eingefeuerte Ölfass hatte ausgedient: Neuerdings konnten sich die Skifahrerinnen und Skifahrer ihre Finger in einer Baubaracke aufwärmen, die zu einer Skihütte umfunktioniert worden war.

Durchschnittlich fünf Skitage pro Saison

In diese kleine Holzhütte mit Eckbank, Küche und Ofen setzt sich Fredy Erb, nachdem die Hang-Begehung beendet ist. Sie ist heute das Vereinshäuschen des Schii-Team Saalhöchi, eines gut 20-köpfigen Zusammenschlusses von Freunden und Bekannten, die den Skilift inzwischen betreiben. Nach 25 Betriebsjahren waren Erbs Eltern und das befreundete Ehepaar der Meinung, es sei an der Zeit, den Bügel weiterzugeben: Für eine Saison sprang der Turnverein Oberhof ein, bis mit dem Schii-Team Saalhöchi 1995 ein Verein gegründet wurde, der den Lift seither betreibt.

Die Skihütte besteht seit 1970. Sie dient auch als Vereinslokal. Mathias Förster

Die Mitglieder stellen den Schlepplift jedes Jahr im November auf und bauen ihn Ende Februar wieder ab. Für Reparaturarbeiten an Lift oder Skihütte treffen sich die Mitglieder genauso wie für das Skiweekend, das sie jedes Jahr gemeinsam verbringen. Sie sind aber auch für weltliches Vergnügen abseits des Schneesports zu haben: Auf der Vereinswebsite ist zu erfahren, was sie mögen: «Grille, chille, Bierli kille.»

Könnte sich die Gruppe nur durch den Skiliftbetrieb erfreuen, es wären betrübende Winter: In zwölf Saisons lief er in den letzten 27 Jahren gar nicht, weil der Schnee fehlte. Durchschnittlich war er fünf Tage geöffnet. Besonders hervorstach zuletzt der Winter 2018/19: 21 Betriebstage. «Fünf Wochen offen mit Schnee!», vermerkte Erb neben seiner handgeschriebenen Statistik, als könnte er es selbst nicht glauben.

Schneekanonen und Raupen für 350 Pistenmeter

Fredy Erb sagt, der Skilift Salhöhe bekomme «im ganz Kleinen» zu spüren, was Skigebiete erleben, die zwar grösser, aber doch nicht hoch genug gelegen sind. Etwa in Sörenberg oder auf der Klewenalp, wo sie wirklich zu kämpfen hätten. «Das zu sehen, tut weh.» Anders als dort hängen am Skilift Salhöhe glücklicherweise nur Herzen, aber keine Existenzen: Wer die Piste live erleben will, bezahlt für den Lift längst keinen Eintritt mehr.

Ein Bild aus schneereicheren Tagen: Kinder üben das Skifahren. zvg

Nicht alle Skiliftbetreiber im Aargau wollten die Launen der Natur in der Vergangenheit so tatenlos hinnehmen. Alois Waser, der auf dem Horben im Freiamt 200 Pistenmeter bietet, versuchte dem Flockenglück nachzuhelfen. Im Winter 2005/2006 beschneite er seine Piste mit Hilfe einer kleinen Anlage versuchsweise mit Kunstschnee. Das Projekt scheiterte allerdings nach der Testphase, weil er keinen Geldgeber fand, der die 300’000 Franken teure Anlage bezahlte.

Zwei Jahre zuvor hatte er bereits öffentlichkeitswirksam über den Kauf von drei sogenannten Schneelanzen nachgedacht. Auch damals musste er sich geschlagen geben, nachdem es massive Proteste aus dem grünen Lager gehagelt hatte.

Aargauer Pisten – für den Fall, dass es Schnee hat Föhrlimatt – Wegenstetten: 1 Lift, 1000 Pistenmeter, Höhenunterschied: 75 Meter. Salhöhe: 1 Lift, 350 Pistenmeter,

Höhenunterschied: 55 Meter. Holderbank – Skilift Engi: 1 Lift, 300 Pistenmeter, Höhenunterschied: 50 Meter. Asp (Densbüren): 1 Lift, 300 Pistenmeter,

Höhenunterschied: 75 Meter. Bottenwil – Piz Graben: 1 Lift, 300 Pistenmeter, Höhenunterschied: 30 Meter. Horben – Lindenberg: 1 Lift, 200 Pistenmeter, Höhenunterschied: 40 Meter. Rotberg – Villigen: 1 Lift, 200 Pistenmeter,

Höhenunterschied: 40 Meter.

Auch in ihrem Verein seien Schneekanonen immer mal wieder Thema gewesen, sagt Fredy Erb, allerdings nur als Running Gag. Lumpen liess man sich indes auch auf der Salhöhe nicht. Ein Mitglied, das vernarrt in Landmaschinen ist, bescherte dem Verein einst einen Pistenbully – zumindest vorübergehend: Der Wiese unter der Schneedecke tat das Gefährt nicht besonders gut.

Nun steht auf der Salhöhe demnächst ein Generationenwechsel an. «Meine beiden erwachsenen Kinder sind dem Verein bereits beigetreten», erzählt Erb, und auch bei den anderen Mitgliedern rücken Junge nach. Der Skilift Salhöhe soll eine Zukunft haben – falls es dann noch schneit.

