Nach Schneefall im Aargau: Loipe Wiliberg-Kalthof ist geöffnet

Schnee Zum Skifahren reicht's noch nicht – aber zum Langlaufen: Diese Loipe im Aargau ist geöffnet Die letzten Tage brachten Schnee bis ins Flachland. Auch wenn das vielerorts noch nicht ganz für Wintersport reicht, gibt es zumindest für die Langlauffreunde im Kanton eine Möglichkeit. 19.01.2023, 13.23 Uhr

Das neue Jahr startete in der Schweiz ausserordentlich mild. Kurz nach Mitternacht zeigte das Thermometer im jurassischen Delsberg fast 20 Grad an. Auch im Aargau kam der Januar bislang eher frühlingshaft daher. Mancherorts trieben die Blütenknospen bereits aus.

Es kam daher beinahe ein wenig überraschend, als sich der Winter diese Woche zurückmeldete. Die Temperaturen sanken unter den Gefrierpunkt, am Dienstag begann es zu schneien. Im Vergleich zum grossen Schnee-Chaos im Januar 2021 waren das diese Woche zwar nur ein paar wenige Flöckchen, für einen richtigen Schneemann reichte es allemal, wie ein Bild einer Leserin vom Mittwoch beweist:

Der neuste Schneemann von Leserin Pirkko Killer.

Mittlerweile hat es im Aargau aufgehört zu schneien und das wird wohl die nächsten Tage auch so bleiben. Erst am Sonntag kann es im Laufe des Tages wieder etwas Schnee geben – aber aus heutiger Sicht wird das laut MeteoNews nicht allzu viel sein. Zum Skifahren reicht das auf alle Fälle noch nicht. Denn die Skilifte Föhrlimatt, Rotberg oder Horben sind nicht in Betrieb. Zwar liegen vor Ort teilweise bis zu 5 cm Schnee, für eine Skipiste ist das aber deutlich zu wenig.

Ganz auf Wintersport im Aargau müssen Schneebegeisterte nicht verzichten: Die Langlauf-Loipe Wiliberg-Kalthof ist geöffnet. Das ist auf der Homepage am Donnerstag zu lesen. Der Langlaufverein Kalthof Wiliberg rät zwar, die rund sieben Kilometer lange Skating-Loipe mit älteren Skiern zu befahren. Denn auch hier ist die Schneedecke eher dünn. Aber immerhin sei die Skating-Loipe «fahrbar bis gut».

LLV Wiliberg-Kalthof/ZVG LLV Wiliberg-Kalthof/ZVG LLV Wiliberg-Kalthof/ZVG LLV Wiliberg-Kalthof/ZVG LLV Wiliberg-Kalthof/ZVG

Und klar: Wer nicht nur Langlaufen, sondern auch Skifahren oder Snowboarden will, kann immer noch in die Berge fahren. Gut die Hälfte aller Skipisten in der Schweiz sind derzeit geöffnet. Es gibt also genug Möglichkeiten. Aber warum in die Ferne schweifen. (phh)

Ein bisschen Schnee und ein bisschen Frühling – die schönsten Leserfotos aus dem Aargau:

Wenig kann auch schön sein: Januarschnee auf dem Bruggerberg. Leserfoto: Rakesh Chawla Morgenzauber über dem Staufberg bei Lenzburg. Leserfoto: Bernhard Schaerer Zauberhaftes Haareis im Maiholzwald bei Muri. Leserfoto: Armin Arnold Grelle Stimmung am Waldrand bei Dürrenäsch. Leserfoto: Katharina Gerber «Schneeflocken sind sooo schön - wuff wuff!» Schreibt Leser Pirkko KIller zu seinem Foto. Leserfoto: Pirkko Killer Puderzucker auf dem Bruggerberg. Leserfoto: Rakesh Chawla Es schneielet in Baden. Leserfoto: Richard Linder Der Winter ist zurück. Leserfoto: Brigitte Weber Und gleichzeitig: Frühling im Vogelhäuschen. Leserfoto: Mirjam Beyeler Stimmung bei Bellikon. Leserfoto: Erich Scherer Vorfrühlings mit Alpenveilchen in Wettingen. Leserfoto: Richard Linder