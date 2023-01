Scheidungsanwältin im Interview: Mehr Scheidungen an Festtagen?

Schlussstrich Einst hat man sich geliebt, später streitet man vor Gericht um CDs – jährlich werden im Aargau über 1000 Ehen geschieden Christa Hausherr, 39, arbeitet in Wettingen als Scheidungsanwältin. Im Interview erzählt sie, ob nach den Festtagen tatsächlich mehr Ehen auseinanderbrechen – und weshalb es meist die Frauen sind, die den Schlussstrich ziehen. Livia Häberling Jetzt kommentieren 04.01.2023, 05.00 Uhr

Die meisten Paare, die sich in der Schweiz scheiden lassen, waren 15 Jahre oder länger verheiratet. Jeffrey Hamilton

Immer wieder hört man, dass nach den Feiertagen so manche Ehe in die Brüche geht. Gelangen Anfang Jahr tatsächlich mehr Personen mit Scheidungswunsch an Sie als zu anderen Jahreszeiten?

Christa Hausherr: Tatsächlich kommt über die Weihnachtstage einiges zusammen: Man lebt nicht den gewohnten Arbeitsrhythmus und die gewohnte Rollenverteilung, stattdessen verbringt man mehr Zeit mit der Familie. Hinzu kommt häufig der selbstauferlegte Druck, dass Weihnachten etwas Besonderes sein soll, und der allgemeine Stress um die Feiertage. All das kann dazu führen, dass Konflikte, die es meist vorher schon gab, sichtbarer werden und schlimmstenfalls eskalieren.

Sodass man im Januar den Termin mit der Scheidungsanwältin bucht?

Christa Hausherr, 39, arbeitet in Wettingen als Scheidungsanwältin. zvg

Der Entschluss, sich scheiden zu lassen, fällt in aller Regel nicht sofort. Gerade wenn Kinder involviert sind, werden sich Eltern diesen Schritt gut überlegen. Die meisten Paare probieren enorm viel, bis sie sich wirklich trennen. Deshalb stellen wir nicht fest, dass nach den Festtagen auffällig mehr Anfragen an uns gelangen.

Erfahren Sie von Ihren Klientinnen und Klienten, was die Gründe für die Trennung sind?

Aus rechtlicher Sicht spielt der Grund keine Rolle mehr, und wir fragen die Leute auch nicht, sondern behandeln die Sache rein juristisch. Aber natürlich gibt es Klienten, die von sich aus erzählen. In den meisten Fällen handelt es sich um langjährige Ehen mit Kindern, in denen sich die Paare auseinandergelebt haben. Im Einzelnen sind die Gründe dafür vielseitig, etwa Unzufriedenheit bei der Aufgabenverteilung, sehr unterschiedliche Vorstellungen bei der Kindererziehung, neue Partner, leider manchmal auch die psychische Erkrankung einer Partei oder häusliche Gewalt.

Wer macht bei den Scheidungen häufiger den ersten Schritt?

Nach meiner Erfahrung sind es häufig die Frauen.

Wie erklären Sie sich das?

Frauen setzen sich vielleicht im Allgemeinen bewusster mit ihrer Beziehung auseinander und fällen den Entscheid, dass es nicht mehr passt und die Situation geregelt werden soll. Männer ergreifen diesbezüglich seltener die Initiative.

Wie häufig sitzen Eheleute gemeinsam bei Ihnen am Tisch und stimmen darin überein, dass ihr Weg als Paar zu Ende ist?

Das ist der Regelfall. Wenn ehemalige Paare gemeinsam zu uns in die Kanzlei kommen, haben sie sich zumindest damit abgefunden, dass die Beziehung beendet ist. Der wahrscheinlich lange Weg der Entscheidfindung ist dann bereits abgeschlossen, und es geht nur noch um die Regelung der Nebenfolgen der Trennung oder Scheidung. Manchmal kommt aber auch nur ein Partner zu uns, um sich über die Möglichkeit und die Folgen zu informieren oder gar klageweise die Scheidung zu verlangen.

Werden sich Eheleute, die gemeinsam die Scheidung wollen, auch bei den anderen Dingen schneller einig?

In aller Regel sind sie sehr gesprächs- und verhandlungsbereit und gewillt, eine sinnvolle Lösung zu finden, statt sich zu streiten. Es gibt auch Ex-Paare, die sich so gut verstehen, dass man sich über die Trennung fast wundert. Aber sehr viele haben natürlich Mühe, immer wieder kommt es zu Tränen, und bei manchen kann es passieren, dass alte Konflikte nochmals aufbrechen. Doch in der Regel haben sie sich gut im Griff.

Wie schnell wird man zu Ex-Eheleuten, wenn man sich grundsätzlich einig ist?

Weniger schnell, als wohl viele denken würden. Die Regel ist, dass sich Paare zuerst einmal trennen. Diese Zeit des Getrenntlebens kann entweder im strittigen Verfahren vor Gericht oder einvernehmlich untereinander, häufig mit gerichtlicher Genehmigung der Vereinbarung, geregelt werden. Während des Getrenntlebens gilt der Grundsatz der ehelichen Solidarität noch, was im Hinblick auf den Unterhalt Vorteile haben kann. Ebenfalls sind beide Partner weiterhin an der beruflichen Vorsorge des anderen beteiligt.

Schliesslich bietet diese Übergangszeit die Chance, alles neu zu organisieren und zu prüfen, ob der Alltag mit den neuen Regelungen funktioniert. Etwa im Hinblick auf die Kinderbetreuung und die Finanzierung. Diese Trennungszeit dauert bei den meisten Familien einige Jahre. Grundsätzlich wäre die Scheidung aber auch sofort möglich, wenn beide das wollen. Dann hängt es davon ab, wie bald die Scheidungskonvention ausgearbeitet ist und das Gericht zur Anhörung vorlädt. Im schnellsten Fall wäre man wohl etwa nach drei bis sechs Monaten geschieden.

Und wenn nur eine Person die Scheidung will?

Dann haben beide nach zweijähriger Trennungszeit das Recht, auch gegen den Willen des anderen die Scheidung zu verlangen. Vorbehalten sind Fälle, bei denen es nur schon unzumutbar ist, die Ehe aufrechtzuerhalten. Das gibt es aber kaum je, ich habe einen solchen Fall noch nie erlebt.

Worüber streiten sich Ex-Paare am häufigsten?

Erbitterte Kämpfe gibt es leider relativ häufig um die Kinder. Etwa, wenn ein Elternteil die gemeinsame Obhut möchte und der andere die alleinige. Schwierig wird es auch, wenn das Besuchsrecht nicht funktioniert.

Wenn eine Seite die Kooperation verweigert, ist es ganz schwer durchsetzbar. Manchmal werden Kinder auch von einer Seite negativ gegen den anderen Elternteil beeinflusst, sodass sie in einen Loyalitätskonflikt gegenüber den beiden Elternteilen geraten und schlimmstenfalls einen Elternteil abzulehnen beginnen, weil sie das Gefühl haben, sich für einen von beiden entscheiden zu müssen. Das sind ganz schwierige und traurige Fälle, in denen alle Beteiligten, aber vor allem die Kinder, enorm und lang anhaltend leiden.

Welche Rolle spielt Geld?

Eine grosse natürlich. Wenn zu wenig Geld vorhanden ist, wird gekämpft, weil Existenzängste bestehen. Und wenn sehr viel Geld vorhanden ist, wird gekämpft, weil viel auf dem Spiel steht. Entscheidend ist aber natürlich immer der Charakter und die Vorgeschichte der Involvierten: Manche neigen eher zum Streit, während es anderen wichtiger ist, in Frieden auseinanderzugehen.

Wie häufig kommt es vor, dass sich Eheleute, dem Klischee des Rosenkriegs ähnlich, noch um die letzte Teekanne streiten?

Aus meiner Erfahrung streiten die ehemaligen Partner meist um die wichtigen Punkte. Im Extremfall kann es aber schon vorkommen, dass sich ein Paar um Kleinigkeiten streitet, etwa um CDs, aber das ist nicht die Regel und vor allem Ausdruck von etwas anderem. In solchen Fällen geht es eigentlich gar nicht um diese CDs.

Sondern?

Meist steckt dahinter eine Verletzung oder das Gefühl einer Seite, schlecht oder ungerecht behandelt worden zu sein. In diesem Sinne heisst es dann: «Der andere hat sowieso schon immer mehr für sich beansprucht – und diese CDs kriegt er nicht auch noch!»

Was haben Sie durch Ihre Arbeit über Beziehungen gelernt, die in der Schweiz gelebt werden?

Es gehen viele Beziehungen wieder auseinander. Das ist verständlich und in Ordnung, auch wenn es manchmal überrascht, weil viele Familien von aussen intakter wirken, als sie es tatsächlich sind.

Und zum Schluss: Mit welchem Mythos über Scheidungen möchten Sie gerne aufräumen?

Das Ende einer Ehe ist natürlich sehr schmerzhaft und wird oft als Misserfolg erlebt oder geht gar mit Scham einher. Das sollte es aber absolut nicht. Wenn man als ehemalige Partner den wohlüberlegten Entscheid trifft, sich zu trennen, und es trotz verletzter Gefühle schafft, das Erforderliche sachlich und respektvoll miteinander zu regeln, nötigenfalls auch mit Hilfe von Aussenstehenden, ist das ein erfolgreiches Ende einer Ehe. Gegenseitiger Respekt ist vielleicht das Wichtigste bei einer Scheidung, unabhängig davon, ob sie einvernehmlich oder strittig erfolgt.

