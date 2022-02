Freude in Fitnesscentern, Restaurants, Kultur und Sport

Schluss mit Massnahmen Erste Party ohne Massnahmen, Freude in der Beiz, Polizisten bleiben vorsichtig – so reagieren Direktbetroffene im Aargau auf Turbo-Öffnung Der Bundesrat lockert die Massnahmen und das bereits ab Donnerstag. Während einige Betriebe im Aargau dafür spontane Feieraktivitäten ins Leben rufen, geht es anderen zu rasant. Zudem bleibt bei vielen eine gewisse Unsicherheit, weil das Virus noch immer zirkuliert. Eine Übersicht. Mathias Küng, Fabian Hägler, Dominic Kobelt, Alessandro Crippa Jetzt kommentieren 16.02.2022, 18.04 Uhr

Bruno Lustenberger, Nicole Müller-Boder, Doris Zehnder und Bernhard Graser

Der Bundesrat lockert ab Donnerstag die Corona-Massnahmen. Das weckt Glücksgefühle bei vielen Betroffenen im Kanton Aargau. Die Gastro- und die Fitnessbranche sind ebenso erfreut über die Entscheide der Landesregierung wie Sportvereine. Für die Kantonspolizei bedeuten die Lockerungen wohl einen Minderaufwand. Doch es gibt auch verhaltenere Freude – wie etwa bei Discos oder Läden.

Freude bei den Beizern: «Jetzt schauen wir vorwärts!»

GastroAargau-Präsident Bruno Lustenberger ist positiv überrascht. «Das ist ein grosser Schritt zurück in Richtung Normalität», sagt er erleichtert. Jetzt erwarte man auch wieder mehr Gäste in Restaurants und Hotels, insbesondere auch solche, die bisher die Kriterien nicht erfüllt haben. Könnte es sein, dass dafür vorsichtige Geimpfte neu draussen essen? Viele seien schon bisher sehr vorsichtig, obwohl sie die Kriterien erfüllten, sagt Lustenberger. Die Zukunft werde zeigen, was Menschen mit hohen Risikofaktoren tun.

Bruno Lustenberger, Präsident GastroAargau.

Der oberste Aargauer Wirt verweist auf den nahenden Frühling und den kommenden Sommer, wo die Ansteckungen weiter sinken dürften: «Jetzt schauen wir nach vorn. Wir freuen uns, dass auch der Geschäftstourismus zurückkehren wird. Wir schaffen das.»

Dass Mitarbeitende, die in der Pandemie woanders Arbeit fanden, zurückkommen, glaubt er nicht: «Unsere Mitarbeitenden sind gewöhnt, auch am Wochenende und unter Stress zu arbeiten. Sie sind auch in anderen Branchen sehr gefragt. Wir suchen jetzt mit Hochdruck neue Lehrlinge und bieten auch Umschulungskurse an.»

Clubs: Uneingeschränkte Glücklichkeit in Baden ...

Die Glücksgefühle schwingen in seiner Stimme mit, sie sind unverkennbar. Dano Dreyer vom Club Löschwasserbecken (LWB) und der Henry’s Sports Bar ist erleichtert über die Lockerungen: «Wir sind happy über die aktuelle Situation, die zulässt, dass der Bundesrat derartige Lockerungen beschliessen kann.» Das grosse Ganze stehe über den beiden Betrieben. Er habe viel Vertrauen in das System und sei ganz einfach erleichtert.

Dano Dreyer.

Es werde auch entsprechend gefeiert, kündigt Dreyer fröhlich an. Die Henry’s Sports Bar in Baden, seit elf Monaten in Betrieb und noch nie ohne Restriktionen, war vorbereitet und hat bei der Stadt Baden beantragt, am Donnerstag ausnahmsweise bis um 2 Uhr nachts offen haben zu dürfen. Und auch im LWB steigt bereits am Freitag die erste Party ohne Massnahmen. Dreyer freut sich sehr, auch für die Angestellten. «Das Arbeiten für uns wird wesentlich einfacher.» Wie sich das auf die Besucherzahlen in der Bar und im Club auswirke, weiss Dreyer nicht. Doch das scheint ihm nicht der wichtigste Punkt zu sein. Bei ihm steht heute die Freude und Erleichterung im Vordergrund.

... keine Freudensprünge in Aarau

Michael Ganz, Inhaber vom Boiler Club in Aarau, hat mit 2G plus gute Erfahrungen gemacht. Der Betrieb sei trotz Restriktionen gut gelaufen und er selbst hatte nie Probleme mit den Massnahmen. Er habe deshalb auch nicht «gejammert», sagt er, und fügt an: «Aber ich breche jetzt auch nicht in Jubelstürme aus.» Es sei völlig okay, die Massnahmen aufzuheben, wenn dies die epidemiologische Lage zulasse. Er persönlich wäre die Sache wohl etwas langsamer angegangen. Der Grund: In der Vergangenheit habe man diverse Öffnungsschritte wieder rückgängig machen müssen.

Michael Ganz.

Darauf deute im Moment natürlich nicht allzu viel hin, das sagt auch Michael Ganz. «Es wäre einfach schade, wenn man im Herbst wieder schärfere Massnahmen ergreifen müsste.» Deshalb nehme er die Lockerungen zur Kenntnis und hebe auch im Boiler Club die Massnahmen per Donnerstag auf. Für das Personal werde dies eine Erleichterung zur Folge haben – denn es kann auch wieder ohne Maske arbeiten.

Hallensport: Handballfans am Mittwoch mit, am Samstag ohne Maske

Bei allen Spielen des HSC Suhr Aarau seit Jahresbeginn galt im Schachen Aarau die Maskenpflicht – jetzt wird diese aufgehoben. Alexander Wagner

Am Mittwochabend spielt der HSC Suhr Aarau in der höchsten Handball-Liga der Schweiz gegen St.Otmar St.Gallen – noch unter den alten Coronaregeln. Alle Zuschauer in der Schachenhalle Aarau müssen am Eingang ihr Zertifikat zeigen, drinnen eine Maske tragen und dürfen nur im Sitzen essen und trinken. Am Samstagabend steht für den HSC ein Höhepunkt der Saison an: Im Europacup-Rückspiel gegen Karvina aus Tschechien kämpft das Team um den Einzug in den Viertelfinal.

Doris Zehnder.

Dass die Zertifikats- und Maskenpflicht wegfällt, ist für den Club eine «Erleichterung», wie Geschäftsführerin Doris Zehnder sagt. Sie erklärt: «Wir sind sehr froh über die beschlossenen Lockerungen. Einerseits entlastet uns das personell, weil wir immer viele Helfer benötigt haben. Und das nicht nur bei Spielen des Nationalliga-Teams, sondern auch den etlichen Junioren-Partien. Andererseits hoffen wir, dass jetzt wieder mehr Zuschauer in die Halle kommen.»

Zehnder sagt auch: «Die Emotionen sind ohne Masken natürlich auch anders.» Sie freut sich zudem darauf, dass es nun für die Zuschauer einfacher wird und diese ihre Pausenverpflegung wieder im Stehen einnehmen können.

Fitnesscenter: «Auf diesen Moment haben wir uns schon lange gefreut»

Die Fitnesscenter mussten zwei Jahre lang «unten durch». Entsprechend gross ist die Freude in der Branche, dass die Zertifikats- und Maskenpflicht wegfallen: «Für den Moment können wir durchatmen», so die Fitnesstrainerin und SVP-Grossrätin Nicole Müller-Boder: «Wir haben uns schon lange auf diesen Moment gefreut, und mussten ihn wirklich erdauern. Ich freue mich aber vorerst nur vorsichtig, da die letzten zwei Jahre gezeigt haben, dass sich die Dinge ganz schnell wieder ändern können. Ich hoffe, dass die Rückkehr in die Normalität diesmal endgültig ist.»

SVP-Grossrätin und Fitnesstrainerin Nicole Müller-Boder.

Im Fitnesscenter werde man natürlich weiterhin Desinfektionsmittel bereit stellen, der Abstand sei hier sowieso gross genug, sagt Müller-Boder: «Wir hoffen, dass die Kundinnen und Kunden, die ihre Abos sistiert haben, jetzt zurückkommen. Ausdauertraining kann man überall machen, doch gerade für Krafttraining ist ein Fitnesscenter die beste Adresse. Wer vorsichtig ist, darf selbstverständlich weiter eine Maske tragen, da reklamiert niemand. Eigenverantwortung heisst das Zauberwort.»

Kantonspolizei Aargau: «Weniger Vorschriften bedeuten weniger Kontrollen»

Für die Aargauer Kantonspolizei wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen, was der Bundesratsentscheid für den Arbeitsalltag bedeutet, wie Mediensprecher Bernhard Graser erklärt. «Was man jetzt schon sagen kann: Wo es keine Vorschriften mehr gibt, die wir kontrollieren müssen, fallen für uns Zusatzaufgaben weg.»

Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau.

Diese Zusatzaufgaben, etwa die Kontrolle der Schutzkonzepte, habe in der Pandemiezeit Kräfte gebunden. «Es war nie so, dass die Einsatzbereitschaft nicht gewährleistet gewesen wäre, aber im Aargau sind wir gemessen an der Einwohnerzahl ein kleines Korps und spürten die zusätzliche Arbeitsbelastung.»

Wie die Kantonspolizei bereits an der jährlichen Medienkonferenz mitteilte, kam es während der Pandemie zu rund 2500 Kontrollen im Gewerbebereich. Kapo und Regionalpolizeien stellten mehr als 3200 Ordnungsbussen aus, der Grossteil jedoch bereits 2020. Auch die Corona-Demonstrationen beschäftigten die Kantonspolizei mehrmals.

Für die Mitarbeitenden der Kantonspolizei galt ein relativ strenges Schutzkonzept – der Ausfall vieler Mitarbeitenden wäre selbstredend besonders gravierend gewesen. Fällt dieses am Donnerstag ebenfalls? «Nein, zumindest wurde das bis jetzt noch nicht explizit so entschieden. Weil die Einsatzbereitschaft gewährleistet bleiben muss, werden bei uns sicherlich einige Schutzmassnahmen noch etwas länger aufrechterhalten, als dies in anderen Branchen der Fall ist», sagt Graser.

Einkaufsläden: «Wir werden in manchen Situationen Maske tragen»

Alexander Etter, Inhaber Optikgeschäft Fueter & Halder.

Alexander Etter, Vorstandsmitglied beim Handels- und Gewerbeverband Citycom Baden, betont die Eigenverantwortung, die jetzt Ladenbesitzer, aber auch Kundinnen und Kunden haben: «Wir werden in gewissen Situationen weiterhin Masken tragen, und diese auch der Kundschaft anbieten – sicher auch noch im März und April.» Etter ist Inhaber des Optikfachgeschäfts Fueter und Halder. Beispielsweise bei Sehtests sei der Abstand nur gering.

Von Mitarbeitenden, aber auch von Kundinnen und Kunden habe er vernommen, dass ihnen die Öffnung zu schnell gehe, berichtet Etter. «In den Geschäften wird weiterhin Desinfektionsmittel bereitgestellt, und wir respektieren es, wenn jemand Maske tragen möchte. Wir werden auf den Abstand achten und regelmässig lüften.» An die neue Situation werde man sich langsam angewöhnen.

Stefan Jost, Präsident von Zentrum Aarau

Ganz ähnlich sieht dies Stefan Jost, Präsident von Zentrum Aarau, der Verein vertritt gegen hundert Fachgeschäfte, Dienstleistungsbetriebe und Restaurants. «Die Öffnung passiert eher ein bisschen zu schnell, aber grundsätzlich freuen wir uns.» Die Pandemie habe ihn gelehrt, verhalten optimistisch zu sein: «Wir mussten zwei Mal die Geschäfte schliessen. Wir hoffen, dass dies im Herbst nicht erneut der Fall sein wird.»

Auch in Aarau wird sich auf morgen nicht alles ändern. «Wichtig ist uns, dass die Verkäuferinnen und Verkäufer weiterhin Maske tragen können, wenn sie dies wollen. Sie sind eine besonders verletzliche Gruppe.»

