Coronatestcenter: Safetest-Chefs wehren sich gegen Vorwürfe

Schliessungen im Aargau Testcenter-Chefs wehren sich gegen Vorwürfe – und denken bereits an eine Geschäftsidee nach der Pandemie Einst stylte er die Haare von Hollywoodstars, heute ist Ludovik Tunaj aus Oberentfelden Verwaltungsratspräsident einer der grössten privaten Testcenter-Betreiberfirmen in der Schweiz. Ein Gespräch mit den Safetest-Verantwortlichen über Schliessungen, Vorwürfe und die Zukunft von Coronatestcentern, wenn die Pandemie endet. Sandra Meier 05.02.2022

«Meine Stärke ist, dass ich die richtigen Leute zusammenbringen kann», sagt Ludovik Tunaj. «Das habe ich wohl in meiner Zeit als Coiffeur gelernt.» Neugierig sei er und er gehe gerne auf Menschen zu. Zusammengebracht hat er auch Safetest-Geschäftsführer Ehad Beqiri und Projektleiter Michael Wohlgenannt, die er zum Treffen mit der AZ im Testcenter in Aarau mitbringt. Dort herrscht an diesem Freitagmorgen wenig Betrieb. Dass die Nachfrage nach Tests nachlässt, ist auch hier unübersehbar.

Ohne Voranmeldung zum Coronatest – doch die Nachfrage sinkt. sam

Ludovik Tunaj war früher Coiffeur in Oberentfelden. Der 39-Jährige stylte über zehn Jahre hinweg die Haare von Hollywoodstars, arbeitete für den Luxusuhrenhersteller Chopard in Cannes, feierte mit Promis wie Paris Hilton und Katy Perry und baute sich ein Netzwerk mit einflussreichen Personen auf.

Nun präsidiert Tunaj die Zuger Firma Safetest mit über 40 Standorten in der Schweiz und ist damit einer der grössten privaten Covidtest-Anbieter. Allein im Aargau stellt Safetest fünf Testcenter.

Erst führte die Firma nur Betriebstestungen durch. Mit der Einführung des Zertifikats in Clubs begannen auch die Testungen für Partys. «Die Nachfrage war riesig und die Rufe nach mehr Testmöglichkeiten wurden immer lauter.» Anfang September betrieben sie bereits vier Standorte in der Schweiz. Danach schossen die Testcenter wie Pilze aus dem Boden.

Von links nach rechts: Verwaltungsratspräsident Ludovik Tunaj, Geschäftsführer Ehad Beqiri und Projektleiter Michael Wohlgenannt sam

Immer wieder negative Presse

Doch die scheinbare Erfolgsgeschichte und das kometenhafte Wachstum der Firma führte auch zu Problemen. In den vergangenen Wochen sahen sich die Betreiber zusehends mit Negativmeldungen konfrontiert. Es kam zu Schliessungen in diversen Kantonen, auch im Aargau. Wegen Mängeln bei den Räumlichkeiten bekamen sie zum Beispiel in Suhr keine Bewilligung oder wurde diese – wie in Reinach – nicht verlängert.

Tunaj fühlt sich missverstanden und verweist darauf, dass «die grosse Mehrheit unserer Standorte reibungslos funktionieren» würden. Der Safetest-Präsident sagt auch:

«Wir bestreiten nicht, dass es zu Fehlern kam, aber wir haben mit unseren Testcentern auch Bund und Kantone in einer Notlage zu einem grossen Teil entlastet.»

In Spitälern und Apotheken seien Testtermine über Tage ausgebucht gewesen. «Bei uns konnten sich Personen auch kurzfristig testen lassen, dafür haben wir viel Dankbarkeit erhalten.» So etwa, wenn sich Familienmitglieder hätten testen müssen, um Angehörige im Spital zu besuchen.

Im hinteren Teil des Testcenters werden Tests ausgewertet. sam

Doppelt abgerechnet? Safetest weist «Beobachter»-Vorwürfe zurück

Diese Woche schrieb der «Beobachter» von Tausenden Tests, die zwischen Oktober und Dezember 2021 doppelt abgerechnet wurden. Einmal bei Kundinnen und Kunden, die ihren Coronanachweis damals selber bezahlen mussten. Und einmal beim Bund, denen Safetest die Kosten über die Krankenkassen in Rechnung stellte. Betroffen sind unter anderem Helsana, Swica und Visana. «Das ist sicher nicht absichtlich passiert, wie uns unterstellt wird», beteuert Geschäftsführer Beqiri. Als man den Fehler Ende 2021 «in seinem ganzen Ausmass» bemerkte, habe man umgehend die Krankenkassen informiert.

«Wir haben im Dezember auch einen dreiwöchigen Zahlungsstopp verfügt.» Die Korrektur bei den Versicherungen und der Rückzahlungsprozess laufe seit mehreren Wochen. Insgesamt geht es laut Beqiri um 120’000 Franken, die sie bis Ende Februar zurückzahlen würden. Und Tunaj fügt an: «Wir wehren uns mit allen Mitteln gegen den Vorwurf einer Absicht.»

Kleinere Standorte könnten bald schliessen

Nun soll die Zertifikatspflicht Mitte Februar fallen, wie der Bundesrat diese Woche ankündigte. Damit dürfte auch die Nachfrage nach Tests weiter sinken. Das sind sich die Safetest-Verantwortlichen bewusst:

«Wir werden Standorte schliessen und Stellen abbauen müssen.»

Aktuell beschäftigt Safetest über 600 Mitarbeitende, davon viele Temporärangestellte. Wie viele Stellen vom Abbau betroffen sein werden, können die Betreiber noch nicht abschätzen.

Doch sie sind überzeugt, dass es weiterhin Covid-Testcenter braucht. Der PCR-Test werde auch künftig zum Reisen noch nötig sein, sagt Safetest-Projektleiter Wohlgenannt. Die zentralen Standorte wie etwa in Aarau an der Bahnhofstrasse will Safetest deshalb aufrechterhalten.

Hier sollen in Zukunft vermehrt Antikörpertests durchgeführt werden. Manche Personen wollten erst ihren Antikörperstatus bestimmen, bevor sie sich impfen lassen, meint Geschäftsführer Beqiri. Mithilfe eines neuen Diagnostik-Gerätes wollen die Safetest-Chefs künftig die Resultate der Bluttests in 15 Minuten bestimmen können. Zurzeit müssten die Personen noch bis zu vier Tage warten. Aktuell würden Studien in Zusammenarbeit mit Universitäten durchgeführt.

Die Unternehmer haben eine Vision, die über die Pandemie hinaus geht. Das Diagnostik-Gerät soll auch nach Corona zum Einsatz kommen. Mit dem Gerät, so ihre Vorstellungen, sollen bis zu 40 Krankheiten diagnostiziert werden.

Tunaj gibt sich kämpferisch: «Wir geben nicht auf.»

