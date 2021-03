Schliessungen Auch Lädeli und Beizen sterben an Corona – das sind einige der bisherigen Schicksale im Aargau Die Coronapandemie fordert nicht nur Leben, sondern auch Existenzen in der Wirtschaft. Mehrere Restaurants, Detailhändler und Unternehmen gingen seit letztem März ein. Eine Chronologie der Schliessungen im Kanton Aargau. Gülpinar Günes 25.03.2021, 05.00 Uhr

Fast 10'000 Menschen haben in der Schweiz nach einer Corona-Infektion das Leben verloren. Mehr als eine halbe Million Leute trugen nachweislich das Virus in sich. Noch mehr Menschen und Firmen aber sind von den Massnahmen gegen die Pandemie betroffen: Einige davon mussten sogar Konkurs anmelden. Folgend eine Chronologie von Restaurants, Läden und weiteren Firmen im Kanton Aargau, die wegen oder während der Pandemie schliessen mussten.

Auch der Schuhhändler Pasito-Fricker fällt unter anderem der Pandemie zum Opfer. Bild: Pirmin Kramer

Kurz nach dem ersten Lockdown fiel eines der ersten Opfer: Der Schuhhändler Pasito-Fricker mit Sitz in Spreitenbach ist konkursit und hat die Bilanz deponiert. Der Firma sei es schon länger nicht mehr gut gegangen, wie der Verwaltungsratspräsident John Ammann mitteilte. Die Schuhhandelsbranche stehe seit längerem wegen des Einkaufstourismus und der Onlinekonkurrenz unter massivem Druck. Amman:

«Die mehrwöchige Schliessung der Filialen im Zuge der Coronapandemie hat die Situation nochmals drastisch verschärft.»

Über Wochen habe Pasito-Fricker keine Umsätze mehr erzielt und trotz Bemühungen keinen Überbrückungskredit erhalten. Die 23 Filialen der Pasito-Fricker AG wurden am 15. Mai geschlossen. Davon waren 69 Mitarbeitende betroffen.

Das frühere Restaurant im Turm steht nun für Anlässe zur Verfügung, das Hotel Tenedo bleibt zu. Bild: zvg

Der erste Lockdown forderte ein weiteres Opfer: das Dreisternehotel Tenedo in Bad Zurzach. Knapp 27 Jahre lang beherbergte es Besucher aus der Schweiz und dem nahen Ausland, Mitte März musste es wegen des Lockdowns schliessen. Der Entscheid sei nicht leicht gefallen, sagte Susan Diethelm, Leiterin Kommunikation der Stiftung für Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden. Sie sagte:

«Die wirtschaftliche Lage war schon vor der Coronapandemie angespannt.»

Die aktuelle Krise habe die Situation noch verschärft. Die Monate im Lockdown hätten massive Umsatzeinbussen zur Folge gehabt. Von der Schliessung war auch das Panoramarestaurant betroffen, das bisher den Hotelgästen als Frühstücksraum diente und abends auch für die Öffentlichkeit geöffnet war. Das Restaurant im 62 Meter hohen und 1964 eröffneten Turm wird zu einem Eventlokal für Hochzeiten oder Geschäftsanlässe umfunktioniert.

Die ehemalige Herzpraxis an der Baslerstrasse in Oftringen. Bild: Philipp Muntwiler

Im Sommer fordert die Pandemie dann ein Opfer aus der Gesundheitsbranche: die Herzpraxis Oftringen-Aarburg AG an der Oftringer Baslerstrasse. Firas Aldebssi, ehemaliger Oberarzt in zwei Solothurner Spitälern, eröffnete die Praxis erst einige Monate zuvor, am 2. März, in den Räumen des ehemaligen Blumengeschäfts von Gemeindeammann Hanspeter Schläfli. Als der Bundesrat aber die ausserordentliche Lage ausrief, hiess das für den neuen Praxisinhaber: Nur noch dringliche Behandlungen sind erlaubt. Aldebssi:

«Bei einer Facharztpraxis für Kardiologie ist man komplett auf hausärztliche Zuweisungen angewiesen, da Patienten in der Regel nicht direkt zu Fachärzten gehen.»

Er habe alles Mögliche probiert, um die Herzpraxis zu retten. Kurzarbeit, die andere Praxen im Aargau gerettet hat, sei nicht möglich gewesen, weil die AG erst gerade gegründet worden war. Auch schrittweise Lockerungen hätten kaum was gebracht: Herzpatienten sind im Schnitt 60 bis 70 Jahre alt und gehören zur Hochrisikogruppe. Die würden sich lange nicht mehr zu Ärzten trauen, so Aldebssi.

Die Firma Ansorix steht in Fahrwangen. Bild: Anja Suter

Als bereits Anfang 2020 keine Aufträge mehr reinkamen – insbesondere aus Asien –, zeichnete sich das Schicksal der Ansorix Systems AG in Fahrwangen bereits ab. Ende August schliesslich wurde über das Logistikunternehmen, das auch international «massgeschneiderte und hochwertige Lösungen im Bereich Produktions- und Warenfluss» anbot, der Konkurs eröffnet. 90 Arbeitsplätze verschwanden damit.

Die Wurzeln des Unternehmens gehen auf die späten 60er-Jahre zurück. Für Fahrwangen war der Ansorix-Konkurs der zweite Tiefschlag innert kurzer Zeit. Ende Juni 2020 hatte Fretz Men die Aufgabe der Schuhproduktion bekanntgegeben, was den Verlust von 30 Arbeitsplätzen bedeutete.

Das Restaurant Rustica in Oberkulm wurde zu Beginn der Pandemie neu eröffnet.

Bild: Werner Rolli/Archiv

Die Pandemie raffte auch das Restaurant Rustica in Oberkulm dahin. Wie die Inhaber auf ihrer Facebook-Seite mitteilten, habe das Restaurant im letzten Jahr herbe Verluste gemacht – es sei drum nicht mehr möglich, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Darum hätten sie sich entschieden, den Betrieb zu schliessen. Die Inhaber:

«Das schmerzt uns sehr, aber irgendwann macht es keinen Sinn mehr, weiter in die Wand zu rennen.»

Das Restaurant und der Wirt Matthias Halbeck sind derzeit in der neuen Staffel des Restauranttesters Daniel Bumann zu sehen. Die Folgen wurden kurz nach der Wiedereröffnung der «Rustica» im März 2020, also zu Beginn der Pandemie, gedreht. Die Unterstützung durch den Spitzenkoch hat aber wohl nicht gereicht, um das Restaurant noch zu retten.

Angela Maurer und Yves Bottlang haben vor vier Jahren die Bäckerei auf dem Bözberg übernommen. Bild: dot/Archiv

Sie waren bekannt für ihre Znünitouren rund um Bözberg: Als die Bäckerin Angela Maurer und ihr Lebenspartner Yves Bottlang 2016 die Leitung der Bäckerei Bözberg übernahmen, bauten sie diese Touren aus, belieferten Schulen, Gastronomie, Firmen und sogar die Polizei. Aufgrund ihrer abgeschiedenen Lage wurden diese Lieferungen zur Haupteinnahmequelle. Doch mit den Einschränkungen während der Pandemie versiegte sie: Zwei wichtige Kunden fielen aus. Angela Maurer:

«Ohne unsere Haupteinnahmequelle können wir nicht weitermachen.»

Am 6. Dezember 2020 öffnete die Bäckerei zum letzten Mal. Mit ihrer Schliessung geht eine traditionsreiche Ära zu Ende: Bevor das Bäckerpaar die Leitung übernommen hat, war die Bäckerei 33 Jahre ein Familienbetrieb und wurde von Anni und Werner Hirt geführt.

Der Landgasthof Vierlinden in Bözberg. Bild: zvg

Während der Lockerungen im Sommer habe der Landgasthof Vierlinden in Bözberg noch floriert. Doch die Unsicherheiten, die mit den Coronamassnahmen einhergehen, hätten den Umsatz schliesslich zum Einbrechen gebracht. Die Fixkosten blieben, die Unterstützung fehlte.

Es sei schade, vor allem auch für das 14-köpfige Team, sagte der Liegenschaftsbesitzer Jürg Rensch damals auf Nachfrage. Die Suche nach einem neuen Pächter könne im Frühling beginnen. Abhängig seien die kommenden Schritte aber von der Coronasituation. Er werde sich Zeit nehmen, um eine gute Lösung zu finden.

Die Aeschbachhalle war nur etwa anderthalb Jahre in Betrieb. Schon vor Corona gab es Liquiditätsprobleme.

Bild: Chris Iseli

Corona hat auch die wohl spektakulärste Eventlocation in Aarau auf dem Gewissen: die Aeschbachhalle. Nur eineinhalb Jahre nach ihrer Eröffnung zwang sie die Krise in die Knie. Dabei schrieb die Aeschbach6 AG im September letzten Jahres noch schwarze Zahlen in den Bereichen Co-Working, Airbnb und teils auch im Restaurant, wie das damalige Verwaltungsratsmitglied, Daniel Probst, sagte. Er hängte aber an:



«Was uns richtig wehtut im Moment, ist die Eventhalle, in der natürlich aufgrund der Coronakrise praktisch nichts mehr stattfindet.»

Hinzu kam: Die Besitzerin des Lokals, Mobimo, gewährte dem Unternehmen bis April 2020 freie Miete. Mitten in der Krise habe das zu einer prekären finanziellen Situation geführt, wie das Unternehmen nach der Konkursanmeldung im Winter 2020 schrieb. 75 Prozent der Fläche sei nicht mehr kostendeckend zu bewirtschaften gewesen.

Die Lolipop-Kette ist pleite. Sie hatte auch eine Filiale im Bahnhof Aarau. Bild: Valérie Jost

Als Anfang März die Läden wieder öffnen durften, blieben die Filialen der Ladenkette Lolipop in Aarau und Spreitenbach geschlossen. Wie sich herausstellte, hatten die zuständigen Konkursämter die Läden schliessen lassen und ein Konkursverfahren gegen die Lolox AG eröffnet. Das Unternehmen befindet sich gemäss Moneyhouse in Liquidation. Ein direkter Zusammenhang zur Coronapandemie ist nicht bestätigt.

In den besten Zeiten betrieb die Lolox AG schweizweit rund 40 Filialen. Doch bereits in der Vergangenheit sorgte sie für negative Schlagzeilen. So streikten im September 2018 Mitarbeiter verschiedener Filialen und forderten bessere Arbeitsbedingungen.

Karin Schnyder ist ernüchtert: «Wenn ich die mir zustehenden Gelder bekommen hätte, wäre Taxi-Enzian heute nicht konkursit.» Bild: Pascal Bruhin

Auch dem Taxiunternehmen von Karin Schnyder, der Taxi-Enzian GmbH, wurden die Coronamassnahmen zum Verhängnis. Schnyder musste Ende Januar Konkurs anmelden, weil sie keine Hilfsgelder von Bund und Kanton erhalten hat. Eigentlich hätte sie Anspruch auf Soforthilfe gehabt. Nach einem langen Hin und Her zwischen der Sozialversicherung Aargau und der Öffentlichen Arbeitslosenkasse habe sie schliesslich die Frist für ihr Gesuch um einen Tag verpasst. Auch den Erwerbsersatz für Selbstständige habe sie nie erhalten. Sie sagt:

«Ich habe das Gefühl, dass man uns Kleine sterben lassen will, weil es günstiger kommt, als uns zu retten.»

Schnyder rief das Unternehmen 2016 gemeinsam mit ihrem Partner Pius Frei ins Leben. Bis 2018 sei das Geschäft gut gelaufen. Dann aber erlitt ihr Partner einen Hirnschlag: Schnyder war fortan Alleinverdienerin. Auf diesen zweiten gelungenen Neustart folgte dann aber Corona. Mit der Konkurseröffnung sind all ihre Ansprüche auf Corona-Entschädigungen erloschen.

Das Restaurant Beluga an der Vorderen Vorstadt musste wegen gesundheitlicher Probleme des Küchenchefs und wegen der Krise schliessen. Bild: Nadja Rohner

Noch im Jahr 2014 fiel das Restaurant Beluga mit der Krönung zum besten Restaurant Aaraus auf: 14 «Gault-Millau»-Punkte erhielt es damals. Mit einem Punkt weniger gehörte es auch 2019 noch zu den Top 3 der Stadt. Doch dann führten mehrere Faktoren zum Konkurs des Restaurants.

Letztes Jahr meldet das Unternehmen, dass ihr Küchenchef, Robin Dürlewanger, gesundheitlich stark angeschlagen ist. Es verzichtete vorläufig auf die «Gault-Millau»-Punkte. Bereits damals deutete Wirt Urs Marrer an, dass die Zukunft des Restaurants vom gesundheitlichen Verlauf des Küchenchefs und der Coronakrise abhänge. Um Verluste zu minimieren, hatte das «Beluga» bereits nur an vereinzelten Tagen offen. An ein Aufgeben sei nicht zu denken, sagte Urs Marrer damals noch.

Aus für das Hotel Lenzburg nach 65 Jahren. Die Holenz Immobilien AG schliesst das Haus wegen Covid-19 und verkauft die Liegenschaft. Bild: Ruth Steiner

Im Hotel Lenzburg führte die Coronakrise zu massivem Umsatzeinbruch. Denn das Hotel mit 21 Zimmern war stark im Bankett-, Seminar- und Eventgeschäft tätig. Der Verwaltungsrat ging davon aus, dass es zwei Jahre dauern würde, bis die Umsätze wieder das ehemalige Niveau erreicht. Dominik Wyss, Verwaltungsrat, sagte:

«Die Aussichten für die Zukunft sind nicht mehr gegeben, um den Betrieb in einem vernünftigen Rahmen zu finanzieren.»

Das Mietverhältnis wurde schliesslich aufgelöst. Wie damals kommuniziert wurde, hätten sich die Besitzer der Liegenschaft entschieden, das Hotel zu verkaufen und nicht mehr als Hotel- oder Restaurantbetrieb weiterzuführen. Damit geht eine Ära zu Ende. 65 Jahre lang beherbergte das Hotel eine vielfältige Gästeschar und das Restaurant war ein beliebter Treffpunkt.



Ende April schliesst der beliebte Tante-Emma-Laden für Bastelbedarf an der Rathausgasse nach 66 Jahren coronabedingt die Tore. Bild: Alex Spichale

Wappenscheiben waren die Haupteinnahmequelle von Madeleine Rauch – bis zu hundert verkaufte sie jährlich. Im letzten Jahr aber gingen keine mehr über die Theke, die Coronamassnahmen haben ihr Geschäft komplett zum Erliegen gebracht. Die Stadt Baden wäre ihr im ersten Lockdown noch mit einer Mietzinsreduktion entgegengekommen. Beim Zweiten habe sie sich aber nicht getraut, nochmals zu fragen. Als dann ihr Gesuch um eine Erwerbsersatzentschädigung vom Kanton abgelehnt wurde, entschloss sich die 67-Jährige, ihr Geschäft zu schliessen: Sie kündigte den Mietvertrag. Rauch:

«Den Laden früher als erwartet schliessen zu müssen, tut weh. Aber ich wollte um keinen Preis Schulden aufnehmen und Konkurs anmelden.»

Damit geht eine Ära zu Ende: 66 Jahre war das Atelier Rauch gegenüber dem Stadthaus im Familienbesitz und hat sich weit über Baden hinaus einen Namen gemacht. Angefangen hatte Madeleines Rauchs Vater mit dem Verkauf von Kupferschmuck, Töpferwaren und Bastelsets. Die Mutter nähte Kleider, dann kamen Töpferkurse hinzu und das Bastelsortiment wurde stetig ausgebaut. 2006 übernahm die gelernte Arztgehilfin den Laden von ihren Eltern.

Anm. d. Redaktion: Dieser Artikel hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird bei Bedarf erweitert.