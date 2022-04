Schlechtwetter-Ausflugtipps für den Aargau mit Kindern

Schlechtwettertipps Sie sind auch so verzweifelt, weil sie nicht wissen, wohin mit Ihren Kleinen bei dem Regen? Keine Angst, wir haben da nicht nur eine rettende Idee Kennen Sie das auch? Die Kinder springen auf dem Sofa rum, alle Spiele sind gespielt und alle Bastelideen umgesetzt, aber es regnet immer noch? Dann haben wir für Sie ein paar Ideen. Sandra Havenith Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der nervöse Blick auf die Wetterapp, die Hoffnung bis zuletzt und dann doch Regen. Ein Plan muss her. Denn jeder, der Kinder hat, weiss, den ganzen Tag drin bleiben, rächt sich spätestens am Abend. Wir haben Ihnen deshalb ein paar Tipps zusammengestellt – für jeden Geschmack etwas.

In Aarau können sich Jugendliche und Kinder so richtig auspowern und zeigen, was sie draufhaben. Chris Iseli

1. Egal ob Skateboard, Scooter, Inlineskates oder Mini BMX: Im Rolling Rock Skate- und Sportcenter in Aarau kann man sich auf über 3000 Quadratmetern austoben. Neben der Bahn mit verschiedenen Hindernissen und einer Miniramp sowie einem Pumptrack hat es auch Platz und das nötige Equipment für Freerunning, Breakdance, Trampolin, Tischtennis, Klettern, Inline-Hockey, Beachvolley und Bouldern.

2. Auch die 4D-Minigolf-Anlage bietet ein Erlebnis der besonderen Art in einer fluoreszierenden Wunderwelt aus Licht, Musik und Farben. Das magische Erlebnis ist in dieser Form einzigartig in der Schweiz. Die 18 Loch-Schwarzlichtminigolf-Anlage in Aarau ist in vier Themenbereiche unterteilt: das unendliche Weltall, die verborgene Unterwasserwelt, der paradiesische Sandstrand und der abenteuerliche Dschungel.

Magische Unterwasserwelten in Aarau . zvg Da macht Minigolf gleich doppelt Spass. zvg Zwischen Meerjungfrauen, Fischen und Korallen. zvg Seeungeheuer tummeln sich hier auch. zvg Tauschen Sie einfach ein! zvg

3. Jeden Donnerstag und Freitag wird in Niederlenz das Turnzentrum zu einem grossen, abwechslungsreichen Indoor-Spielplatz umfunktioniert – aber nur für die Kleinsten. Diese haben dann alle Turngeräte ganz für sich alleine. Ob auf der dicken Schaumstoffmatte hüpfen, den Barren beklettern oder mit den Schaukelringen hin und her schwingen – Kleinkinder bis Kindergarteneintrittsalter dürfen jeweils freitags von 9.30 bis 11.00 Uhr alle Turngeräte für sich in Beschlag nehmen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Eine Reise rund um das Thema Schokolade. zvg

1. Auf dem Schokoladenweg die Welt der Kakaobohne entdecken oder im Duftlabor den Magen so richtig zum knurren bringen: Im Besucherzentrum der Chocolat Frey in Buchs darf nicht nur probiert werden, es wird auch viel Wissenswertes vermittelt. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag, 10–17 Uhr.

2. In der der Umwelt-Arena werden auf den 300 Meter langen Indoor-Parcours Testfahrten mit energieeffizienten zwei- und vierrädrigen Fahrzeugen angeboten: vom E-Bike oder Segway bis zum E-Mobil. In den Ausstellungen kann man alles zum Thema Nachhaltigkeit, Natur und Leben, Energie und Mobilität, Bauen und Modernisieren sowie erneuerbare Energien erfahren. Die Umweltarena ist Mittwoch bis Sonntag, 10–17 Uhr geöffnet. Kinder bis sechs Jahre dürfen gratis rein.

Schöne Strohhüte waren damals in Mode. Annika Buetschi

3. Stroh hat zwei Jahrhunderte lang dafür gesorgt, dass in Wohlen die Wirtschaft florierte. Das «Strohmuseum im Park» widmet sich deshalb der Geschichte der Freiämter Hutgeflechtindustrie. Denn in keiner anderen Region der Welt sind im 19. Jahrhundert so feine Hutgarnituren hergestellt worden wie im Freiamt.

Kindern zwischen fünf und neun Jahren steht ein eigener Rundgang zur Verfügung, bei dem sie an verschiedenen Stationen das Strohmuseum entdecken und zum Beispiel Hüte dekorieren oder spielerisch die Geschichte des Strohs erforschen können.

Ein paar Eindrücke vom Strohmuseum in Wohlen.

Das Museum hat Mittwoch bis Samstag, 14–17 Uhr und am Sonntag 12–17 Uhr geöffnet. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Jeweils am ersten Sonntag des Monats findet um 14 Uhr eine öffentliche Führung statt. Diese ist beim Kauf eines Eintrittsbilletts kostenlos, es ist keine Anmeldung erforderlich.

4. Die Welt der Biber kennen lernen, eine Fledermaus-Exkursion oder ein Froschkonzert – das alles kann man im Naturama in Aarau erleben. Hier gibt es echte Tiere und Pflanzen, ausgestopfte Tiere zum Streicheln und ein Naturlabor zum Experimentieren. Spüren, Hören, Tasten, Riechen, Bauen, mit allen Sinnen kann der Wissensdurst gestillt werden. Und eine Audioguide-Führung für Kinder mit Tante Schnegg und Hubert «Gümpi» Gümpert gibt es auch.

Einmal Prinzessin sein auf Schloss Hallwyl. Chris Iseli

1. Geheime Ecken entdecken, knifflige Rätsel lösen oder sich von Düften verzaubern lassen. Auf Schloss Hallwyl riecht es das ganze Museumsjahr 2022 nach Pulverdampf, Meeresbrise, Blütenduft und Weihrauch. Einen eigenen Audioguide für Kinder gibt es auch.

2. Auch auf Schloss Wildegg kann man Burgfäulein und Rittern nachspüren. In der Schlossscheune kann getobt und auf dem Foxtrail der flinke Fuchs gejagt werden. Ausserdem kann man in den über 30 Räumen alles über die Welt der Adligen und ihrer Bediensteten erfahren und Ritterrüstungen und Kleider von damals bewundern. Festsaal, Salon und Esszimmer, aber auch Küchen und Mägdekammern können besichtigt werden. Das finden auch die Kleinen spannend. In der unmittelbaren Umgebung gibt es ausserdem Feuerstellen für ein Picknick sowie einen Spielplatz.

3. Auf Schloss Lenzburg können die Kinder Schlossdrache Fauchi besuchen und als Ritter oder Prinzessin die Burg entdecken: In Kochtöpfen aus dem Mittelalter schnuppern, die goldenen Wasserhähne im Badezimmer bewundern und sich gruseln im Schlossgefängnis. Ganz oben im Dachstock von Schloss Lenzburg ist das Kindermuseum untergebracht. Dort locken geheime Ecken und Winkel, verborgene Treppen und Erker. Kinder dürfen sich verkleiden, als Ritter oder Prinzessin durch die Gänge sausen und nach Herzenslust basteln und malen.

Das Schloss Lenzburg. zvg

Und in der Kinderausstellung «PLIRRK!» tauchen Mädchen und Buben in die Welt der Entdecker ein. Vom letzten Bewohner der Lenzburg, dem Polarforscher Lincoln Ellsworth, erfahren sie, welche Strapazen er 1925 auf seiner Nordpolexpedition auf sich nehmen musste. Sie lernen, was auf hoher See gegen Vitaminmangel hilft und wie es sich auf dem offenen Meer navigiert.

1. Bis in den letzten Winkel Spielvergnügen. Das findet man im Lololino in Hunzenschwil. Ein abenteuerliches Dschungel-Klettergerüst, ein sechs Meter hoher Spinnenturm für alle Spidermans, Softball-Spiele, Rutschen, Trampolin, Karussell, Klettervulkan, Hüpflandschaft und Gokart – das hier ist das reinste Kinderparadies. Einen Kleinkindbereich mit Krabbelhaus, Rutschen, Bällebad, Softtieren, Trittsteinen, Tintenfischkarussell, Spielwürfeln und grossen Legosteinen gibt es auch. Alternativ kann man auch das Indoor-Spieleland in Zofingen besuchen oder den Indoor-Spielplatz in Strengelbach.

2. In der Kinderwelt Niederlenz gibt es daneben auch noch ein Fussball- und Basketballfeld und Air-Hockey.

3. Im Kidsville in Aarau ist das Angebot riesig, hier kann man auch bowlen und minigolfen.

4. Für kleine Rennfahrer bietet sich bei schlechtem Wetter die Kartbahn in Spreitenbach an. Sie ist mit modernen Tom-Karts ausgerüstet, die alle mit Elektromotoren ausgestattet sind. Mit bis zu 55 km/h kann man hier seine Runden drehen.

Entspannen im sole uno. zvg

1. Im Thermalbad Bad Zurzach wartet Papa Moll mit seiner ganzen Familie auf die kleinen Badegäste.

Badespass auch für die Kleinen in Bad Zurzach. Dennis Savini

Die Wasserwelt ist ausgestattet mit Rutschbahn, Wasserfall, Staukanal sowie weiteren Attraktionen. Im Aussenbereich befindet sich ergänzend zur Papa-Moll-Wasserwelt der Papa-Moll-Wasserspielplatz.

2. Auch im sole uno in Rheinfelden kann man mit seinen Kindern planschen und entspannen. Ab vier Jahre sind Kinder hier erlaubt.

Dinosaurier gibt es in Frick zu bestaunen. zvg

1. Im Sauriermuseum Frick können alle Dinofans ein vollständiges Skelett des Dinosauriers Plateosaurus, das in einer Tongrube bei Frick geborgen werden konnte, bewundern und neben vielen Fossilien Filme schauen über die spannende Entdeckungsgeschichte der Fricker Dinosaurier.

2. Ein Baggerparadies finden die Kleinen in Fisibach. Im Ebianum können sie nicht nur staunen, sondern selbst Bagger fahren, experimentieren und spielen. Und während Sie als Eltern gemütlich Kaffee trinken, können die Kinder all die vielen Bagger bewundern, die hier in der Cafeteria Baggerstube ausgestellt sind. Einen überdachten Spielplatz gibt es im Baggermuseum auch.

Endlich einen Tag lang Baggerführer. zvg

3. Mitten in der Altstadt von Baden befindet sich das Teddybär-Museum. Auf mehreren Etagen des Altstadthauses an der Oberen Halde sind Hunderte von antiken Teddybären ausgestellt. In vielen verschiedenen Vitrinen waschen Teddys Wäsche, backen Kuchen, heiraten oder drücken die Schulbank. An einer Spielwand lässt sich darüber hinaus Wissenswertes über den Teddy und seine wilden Freunde, die «echten Bären» entdecken und erfahren.

Bärenhochzeit in Baden. Alex Spichale

4. Im Schweizer Kindermuseum kann man nicht nur herausfinden, mit was Kinder früher gespielt haben oder wie ihr Schulalltag aussah – jeden ersten Mittwoch im Monat gibt es auch Märchenstunde. Irene Briner, Sylvia Spiess und Regula Waldispühl vom Aargauer Märchenkreis erzählen Geschichten, geeignet für Klein und Gross von 5 bis 99. Los geht's um 16 Uhr.

Die süssen Teddybären faszinieren nicht nur die Kinder. Alex Spichale

5. Filme nicht nur schauen, sondern verstehen. Die Zauberlaterne in Aarau zeigt von Juni bis September Filme wie «Schellenursli »oder «Heidi». Drei Schauspieler führen die Kinder dabei spielerisch in die Thematik des Filmes ein. Die Vorstellungen sind immer jeweils um 14 und 16 Uhr, Eintritt: 10 Franken.

Um mal kurz eine kleine Pause einzulegen: Kinderspielecke im Orell Füssli in Aarau – die wird übrigens rege benutzt. Ueli Wild

1. Im Orell Füssli in Aarau gibt es in der Kinderbuchabteilung eine kleine Spielecke, warum nicht einfach da mal eine Stunde verbringen, wenn es so richtig schüttet? Die Kinder lieben es und Mama kann derweil mal gemütlich wieder in der Buchhandlung stöbern. Am 18. Mai gibt es übrigens einen Vorlesetag. Dann ist Maria Hächler mit ihrer «Geschichtenkiste» zu Gast und wird für Gross und Klein aus verschiedenen Bilderbüchern vorlesen. Für Kinder im Alter von vier bis neun Jahren. Beginn 13.30 Uhr, Eintritt frei.

Ein überdachter Spielplatz – bestens geeignet für schlechtes Wetter. zvg

2. Im Gartencenter Zulauf gibt es einen tollen überdachten Spielplatz, der auch mit Bänken und Tischen zum Kaffeetrinken ausgestattet ist (den Kaffee kann man gleich nebenan in der Cafeteria kaufen).

Auch bei Regen schön: die Lok im Gartencenter Zulauf. zvg

Und vom 23. April bis 9. Oktober kann man zudem Mittwoch, Samstag und Sonntag mit der Baumschulbahn (einem kleinen Zug) durch die Aussenanlagen des Gartencenters tuckern.

3. Und dann noch etwas, was mir viel schöne Nachmittage mit meiner kleinen Tochter beschert hat: Schnecken suchen und beobachten bei Regenwetter. Probieren Sie es mal aus!

Weil es einfach faszinierende Tiere sind: Begeben Sie sich doch mal auf Schneckensuche. Urs Bucher

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen