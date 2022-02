Scheinehe im Aargau: Kosovare (35) darf nicht zu seiner Frau (70)

Scheinehe «Schatzi, wo ist Problem?» Aargauer Gericht kauft einem ungleichen Paar die Liebe nicht ab Fünf- bis zehnmal pro Jahr verweigert das Aargauer Migrationsamt Personen eine Aufenthaltsbewilligung, weil von einer Scheinehe ausgegangen werden muss. Eine 70-jährige Aargauerin hat sich dagegen gewehrt. Doch selbst der 12’000-seitige Chatverlauf des Ehepaars überzeugte das Gericht nicht. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 21.02.2022, 14.00 Uhr

Beweisen lässt sich eine Scheinehe kaum, aber ein grosser Altersunterschied oder Sprachbarrieren können ein Indiz sein. (Symbolbild) Ivan Kryvoshei / Moment RF

Für eine Scheinehe gibt es in der Regel nur Indizien. Ein grosser Altersunterschied kann zum Beispiel darauf hindeuten. Auch wenn Ehepartner widersprüchliche Aussagen machen oder sich vor der Heirat nur kurz gekannt haben, ist das verdächtig. Das kantonale Amt für Migration und Integration wird in solchen Fällen aktiv, wenn es um die Aufenthaltsbewilligung geht.

In einem ersten Schritt schickt es der Gesuchstellerin oder dem Gesuchsteller einen Fragenkatalog, um den Sachverhalt abzuklären. Erhärtet sich der Verdacht auf eine Scheinehe, werden die beiden Eheleute parallel befragt und anschliessend die Befragungsprotokolle ausgewertet. Sind genügend Indizien für eine Scheinehe vorhanden, wird das Gesuch abgelehnt und keine Aufenthaltsbewilligung erteilt. Im Aargau passiert das laut Schätzungen des Migrationsamts fünf- bis zehnmal pro Jahr.

Dieses Prozedere kennt eine 70-jährige Frau aus dem Aargau nur zu gut. Die Behörden gehen davon aus, dass sie eine Scheinehe mit einem 35-jährigen Kosovaren führt. Bereits im Sommer 2017 wurde ihrem heutigen Ehemann die Einreise zur Heiratsvorbereitung verweigert. Die beiden haben schliesslich im Oktober 2018 im Kosovo geheiratet. Nach der Heirat reichte die Frau ein Gesuch um Familiennachzug ein. Doch auch dieses wurde mit der Scheinehe-Begründung abgelehnt. Das akzeptierte die Frau nicht. Sie reichte eine Beschwerde beim Verwaltungsgericht ein.

Gericht zweifelt vor allem an der Liebe des Ehemanns

Im September 2021 fand die Gerichtsverhandlung statt. Die Richterinnen und Richter haben damals nicht sofort ein Urteil gefällt. Sie stellten noch den Chatverlauf der beiden auf Facebook sicher. Zum 12’235-seitigen Protokoll konnten sich die Parteien anschliessend äussern. Zudem verlangte das Gericht von der Frau weitere Unterlagen. Darunter Passkopien, Flugtickets, Belege für das Geld, das sie ihrem Mann überwiesen hatte und gemeinsame Fotos. Ausserdem sollte sie dem Gericht erklären, weshalb aus den öffentlichen zugänglichen Facebook-Profilen nicht ersichtlich ist, dass sie miteinander verheiratet sind.

Inzwischen liegt das Urteil vor. Auf 33 Seiten befasst sich das Gericht mit der Beziehung des ungleichen Ehepaars und kommt zum Schluss, dass «diverse gewichtige Indizien» darauf hindeuteten, dass zumindest der Mann nicht beabsichtige, mit der 70-jährigen Aargauerin eine Lebensgemeinschaft zu führen. Er wolle mit der Ehe einzig die ausländerrechtlichen Zulassungsbestimmungen umgehen.

Chatprotokolle sprechen für und gegen eine Scheinehe

Im Urteil bezieht sich das Gericht mehrmals auf den Chatverlauf der beiden. Das Paar hatte sich laut eigenen Angaben über Facebook kennen gelernt. Er schrieb sie aus dem Nichts an, meldete sich nach der ersten Nachricht immer wieder, bis es sie dann irgendwann doch reizte und sie ins Gespräch kamen. Sie schreiben sich sehr regelmässig und tauschen sich laut Gericht «über ein breites Spektrum von Themen aus und scheinen sich dabei mehrheitlich zu verstehen» – auch wenn sie sich «kaum je ganze Sätze» schreiben und in «sehr fehlerhaftem Deutsch» kommunizieren. Insofern würden die Chatprotokolle dafür sprechen, «dass ein echter Ehewille vorhanden war und ist», so das Gericht.

Gleichzeitig gibt es im Chat auch Indizien, die für eine Scheinehe sprechen. So ist zum Beispiel unklar, wie genau die Konversation zwischen der Aargauerin und dem Kosovaren angefangen hat. Die Chatprotokolle beginnen erst im Juli 2017 und damit mehr als ein Jahr nach dem ersten Kontakt der beiden. Auch später – genau vor, während und nach der Eheschliessung im Jahr 2018 – ist der Chatverlauf unterbrochen. Es dränge sich zumindest der Verdacht auf, dass einer der Eheleute die Nachrichten entfernt habe, so das Gericht.

Er sitzt lieber im Zimmer als bei ihr am Tisch

Obwohl die Aargauerin und der Kosovare seit 2018 verheiratet sind, haben sie sich sehr selten gesehen. Sie war seit der Hochzeit nicht mehr im Kosovo. Er hat sie nur zweimal kurz in der Schweiz besucht, obwohl er mindestens zweimal über ein Schengenvisum verfügte, das ihm jeweils 90 Tage Aufenthalt hier erlaubt hätte. Die Nachrichten, die sie sich vor, während und nach seinem Aufenthalt in der Schweiz geschickt haben, zeigen laut Gericht zudem, dass er nicht wirklich an einer Beziehung mit ihr interessiert sei.

So habe die Frau mehrfach versucht, ihren Mann dazu zu bewegen, aus seinem Zimmer zu kommen, sich zu ihr zu setzen und mit ihr zusammen zu essen. Dies habe er jeweils verweigert. Ihre Frage, warum er immer im Zimmer sei, jetzt wo er sie besuche, beantwortete er mit: «Schatzi, wo ist Problem?» Dieses Verhalten spreche klar dagegen, dass der Ehemann eine Lebensgemeinschaft mit der Aargauerin führen wolle.

Er sei an persönlichem Kontakt mit ihr nicht interessiert und vermeide oder minimiere diesen. Dieses Verhalten relativiere auch den Eindruck, der grundsätzlich aus dem Chataustausch der Eheleute entstehe, so das Gericht. Es weist die Beschwerde der Aargauerin ab. Die Verfahrenskosten und Gebühren von insgesamt rund 2600 Franken muss die 70-Jährige bezahlen.

Sie zweifelt nicht an seinem Interesse

Die Frau kann das Urteil nicht verstehen. Sie führe keine Scheinehe, sagt sie am Telefon. Sie habe auch nicht das Gefühl, dass ihr Mann sich nicht für sie interessiere. Und überhaupt: «Wenn es meinem Mann nur um die Papiere gehen würde, hätte er sich ja schon lange eine andere suchen können.»

Die Aargauerin würde sich wünschen, dass sie als Ehepaar zumindest eine Chance für eine gemeinsame Zukunft in der Schweiz bekommen, ihr Mann zum Beispiel ein Jahr auf Probe hierherkommen dürfte. Für sie ist die Sache noch nicht abgeschlossen. Sie überlege sich, das Urteil ans Bundesgericht weiterzuziehen.

Urteil WBE.2020.141 des Aargauer Verwaltungsgerichts vom 2. Februar 2022

