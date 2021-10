Schadstoffe Dioxin aus der Kehrichtverbrennung in Buchs: Wo die Kühe erkrankten, wurden keine Bodenproben genommen Auf einem Bauernhof in Suhr wurden in den 1970er-Jahren mehrere Kühe krank, Grund waren wohl die Schadstoffe aus der nahen KVA Buchs. An jenem Ort wurden bei den Dioxin-Untersuchungen 1992 keine Bodenproben genommen. Nun verlangt SP-Nationalrätin Gabriela Suter einen Bericht zur Umweltbelastung durch die Kehrichtverbrennungsanlagen. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Die Kehrichtverbrennungsanlage Buchs im Jahr 1974, ein Jahr zuvor war sie in Betrieb gegangen. Ullstein Bild/Getty Images

Drama um vergiftete Kühe: Unter diesem Titel berichtete der «Tages-Anzeiger» über einen Vorfall, der bald 50 Jahre zurückliegt. Damals kam über dem Breitenloohof in Suhr schwarzer Schnee vom Himmel, wie die Tochter des Bauern, der dort Kühe hielt, der Zeitung erzählte. Die Tiere wurden krank und für die Familie war klar: Grund waren die Schadstoffe aus der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) Buchs. Diese ging 1973 in Betrieb und lag nur ein paar hundert Meter vom Bauernhof entfernt.

Noch heute sei nicht restlos geklärt, «was die Tiere des Bauern krank machte und ihre Milch vergiftete», schreibt der «Tages-Anzeiger». Als mögliche Ursache steht das giftige Dioxin im Raum: Damals gab es dafür noch keine Grenzwerte, eine Untersuchung in den 1980er-Jahren zeigte, dass die KVA Josefstrasse in Zürich über 100-mal so viel Dioxin ausstiess, wie heute erlaubt wäre. Dennoch teilte das Bundesamt für Umweltschutz im Jahr 1982 mit, dass die Dioxine «keine Gesundheitsgefährdung darstellen, und zwar auch dann nicht, wenn die Emissionen in landwirtschaftlich genutztes Gebiet gelangen würden».

Kanton untersuchte 1992 einige Bodenproben in Buchs auf Dioxin

Auch in Buchs wurden laut «Tages-Anzeiger» schon vor 1980 Dioxin-Messungen gemacht, die Werte wurden aber nicht publiziert. In den Jahren 1992 und 1999 wurde die KVA Buchs mit neuen Reinigungs- und Filtersystemen ausgerüstet, heute stösst sich kaum noch Dioxin aus. «Seit Jahrzehnten werden bei uns sämtliche gesetzlichen Vorgaben eingehalten und zum Teil massiv unterschritten», sagt Harald Wanger, Geschäftsleiter der KVA Buchs, gegenüber dem «Tages-Anzeiger».

Gemäss dem Artikel hat der Kanton nie Bodenproben aus der Umgebung der KVA Buchs auf Dioxine untersucht. Recherchen der AZ zeigen aber: 1992 gab es sehr wohl solche Analysen. «Im Zusammenhang mit der Erstellung eines Umweltverträglichkeitsberichts für die Erweiterung der KVA Buchs war die Vorbelastung des Bodens in der Umgebung der bestehenden Müllverbrennungsanlage zu ermitteln», heisst es in einem Bericht der Dr. Graf AG, Umweltschutz und Wärmetechnik, Gerlafingen.

Die höchsten Dioxinwerte liegen immer noch deutlich unter dem Prüfwert

Genommen wurden die Bodenproben am 10. Februar 1992, die Standorte wurden in Absprache mit der zuständigen kantonalen Fachstelle nach folgenden Kriterien ausgewählt: Lage im Verfrachtungsgebiet der KVA und Nutzung als Ackerland. Untersucht wurden schliesslich vier Standorte: Oberfeld (1550 Meter nordöstlich der KVA), Fülleren (1350 östlich der KVA), Lostorf (900 Meter westlich der KVA) und Winefeld (1500 Meter südwestlich der KVA).

Der höchste Dioxinwert wurde mit 10,2 Nanogramm pro Kilogramm (ng/kg) am Standort Fülleren gemessen – dieser liegt von der KVA aus gesehen in der Richtung, in die der Wind am häufigsten weht. Auch im Winefeld, in der Nebenwindrichtung, wurde Dioxin nachgewiesen, mit 4,5 ng/kg war die Belastung aber deutlich geringer. Die beiden Messergebnisse von 1992 liegen unter dem heutigen Prüfwert von 20 ng/kg Dioxin, der potenziell eine Gefahr für Menschen, Tiere und Pflanzen darstellen kann.

Bauernhof mit kranken Kühen liegt nicht in Hauptwindrichtung zur KVA

Nicht auf Dioxin analysiert wurde der Boden im Jahr 1992 am Standort Breitenloo – also dort, wo knapp 20 Jahre zuvor die Kühe erkrankt waren. Dort gibt es zwar eine Stelle des kantonalen Bodenbeobachtungsnetzes, im Rahmen der regelmässigen Analysen wird aber nicht auf Dioxin geprüft. Zudem heisst es im Bericht von 1992, der Standort Breitenloo liege zwar nur 560 Meter von der KVA entfernt, jedoch nicht in Hauptwindrichtung.

Blick auf die KVA.

zvg (20.06.2019)

Noch gar keine Bodenproben zur Untersuchung auf Dioxin hat der Kanton bei der Kehrichtverbrennungsanlage Oftringen durchgeführt. Ob dies im kommenden Jahr nachgeholt wird, lässt Michael Madliger, Leiter der Sektion Abfallwirtschaft und Altlasten beim Kanton, auf Anfrage offen. Der Kanton prüfe derzeit, wo im Rahmen der Kantonalen Bodenüberwachung im Jahr 2022 neue Untersuchungen auf Dioxin durchgeführt werden sollen. «Die Standorte sind also noch nicht festgelegt», sagt Madliger.

KVA-Schadstoffe werden intern und extern überwacht

Heute liegt der Grenzwert für den Dioxinausstoss von Kehrichtverbrennungsanlagen bei 0,1 Nanogramm pro Kubikmeter Luft. Die Emissionen einer KVA müssen gemäss Luftreinhalte-Verordnung alle zwei Jahre durch eine externe, qualifizierte Messfirma überprüft werden. Die Messresultate werden dem Kanton in einem Messbericht zugestellt und durch die Abteilung für Umwelt geprüft.

Stickoxid- und Kohlenmonoxid-Emissionen der KVA werden durch ein betriebseigenes Messsystem kontinuierlich gemessen und aufgezeichnet. Die Messresultate können von der Abteilung für Umwelt bei Bedarf eingesehen werden, der Kanton erhält die jährliche Auswertung zur Kontrolle. Störungen an Abgasreinigungsstufen und getroffene Massnahmen werden der Abteilung für Umwelt unmittelbar gemeldet.

Umweltbelastung durch KVA: Gabriela Suter verlangt Bericht

Schadstoffe aus Kehrichtverbrennungsanlagen, wie sie in Lausanne in hoher Konzentration nachgewiesen wurden, beschäftigen auch Gabriela Suter. Die Aargauer SP-Nationalrätin fordert in einem Postulat, das sie Ende September eingereicht hat, einen Bericht zum Thema. Der Bundesrat soll «zusammen mit den Kantonen das Ausmass der Umweltbelastungen, die durch den Betrieb der Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) in den letzten 50 Jahren resultiert sind, umfassend aufarbeiten lassen».

SP-Nationalrätin Gabriela Suter verlangt einen Bericht über die Umweltschäden durch Kehrichtverbrennungsanlagen. Britta Gut

In der Schweiz sind momentan 30 Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) in Betrieb, die meisten davon wurden in den 70er-Jahren gebaut. Zu Beginn gab es bezüglich Emissions- und Immissionswerten nur wenige Vorgaben, Massnahmen zum Schutz des Bodens wurden gemäss Suter erst 1998 in mehreren Verordnungen festgehalten. Der Bericht, den sie verlangt, soll aufzeigen, welche Stoffe in den verschiedenen Betriebsphasen der Anlagen gemessen, oder eben nicht gemessen wurden.

Zudem soll der Bundesrat auch darlegen, welche Aufgabe (Emissions- und Immissionsmessungen, Dokumentierung und Kommunikation der Ergebnisse, Vollzugskontrollen) welchen Behörden oblag und wie deren Umsetzung aus heutiger Sicht beurteilt wird. «Insbesondere interessieren die Rollen des Bundes, der Kantone und der einzelnen KVA-Betreiber», schreibt Suter in ihrem Vorstoss, der unter anderem auch vom Aargauer Biobauern und SVP-Nationalrat Alois Huber unterzeichnet wurde.

Suter wünscht sich Angaben zu den Zeiträumen mit Einsatz von verschiedenen Filtertechnologien (ohne Filter, Nassfilter etc.). Sie verweist auf die Verordnung über Belastungen des Bodens, die von den Kantonen die Überwachung aller Stellen verlange, bei denen eine Gefährdung der Bodenfruchtbarkeit zu erwarten sei. Der Bericht soll auch aufzeigen, ob der aktuelle gesetzliche Rahmen für die Kontrolle der KVA-Schadstoffe ausreicht oder angepasst werden muss.

Oskar Freysinger stellte schon 2008 kritische Fragen zur Dioxinbelastung

Schon im Jahr 2008 wollte der damalige SVP-Nationalrat Oskar Freysinger in einem Vorstoss wissen, «wann der Bundesrat endlich Bodenproben untersuchen und die Dioxinbelastung in den Böden» ermitteln wolle. Freysinger verlangte auch eine Analyse von Sedimenten in Bächen und Seen, «in die jahrelang Rauchgaswaschwasser eingeleitet wurde, das Dioxin und andere Giftstoffe enthielt». Der Bundesrat hielt in seiner Antwort fest, das sogenannte Waschwasser aus KVA sei eingehend untersucht worden. Wo dabei überhaupt Dioxin nachgewiesen werden konnte, war die Belastung laut Bundesrat sehr tief.

Der damalige SVP-Nationalrat Oskar Freysinger stellte schon 2008 kritische Fragen zur Dioxinbelastung durch Kehrichtverbrennung. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Grundsätzlich sei die Belastung der Umwelt mit Dioxinen «dank den eingeleiteten Umweltschutzmassnahmen seit den Siebzigerjahren wesentlich reduziert worden», heisst es in der Antwort weiter. Grenzwerte gemäss Luftreinhalte-Verordnung und Rauchgasreinigung bei den Anlagen hätten «wesentlich zur Verringerung der Dioxinemissionen beigetragen».

Der Bundesrat schrieb in der Antwort auf Freysingers Vorstoss weiter, bei optimalen Verbrennungsbedingungen würden problematische Stoffe wie Dioxin in den Anlagen zerstört. «Die heutigen Verbrennungsanlagen weisen dank gutem Ausbrand der Abfälle und dank mehrstufiger Rauchgasreinigung in aller Regel Emissionswerte auf, welche deutlich unter dem Grenzwert von 0,1 Nanogramm je Kubikmeter liegen.»