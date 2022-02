So pünktlich waren die Züge: Alle 109 Aargauer Haltestellen

SBB/Aargau Verkehr So pünktlich kommen die Züge an: Ein Überblick über die 109 Aargauer Haltestellen Laut SBB kam es im letzten Jahr zu so wenigen Verspätungen wie kaum je. Aber wie sieht es im Aargau aus? Wir haben über das ganze letzte Jahr ausgewertet, wie viele Züge mit Verspätung eingetroffen sind. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

«2021 waren die Züge der SBB so pünktlich wie noch fast nie. Insgesamt resultierte das zweitbeste Resultat überhaupt, allerdings mit saisonalen und regionalen Unterschieden», schreiben die SBB in einer Medienmitteilung. 91,9 Prozent der Züge im Personenverkehr waren pünktlich und trafen somit am Zielbahnhof mit weniger als drei Minuten Verspätung ein.

Aber wie sieht es im Aargau aus? Die Open-Data-Plattform Mobilität Schweiz stellt die kompletten Datensätze zur Verfügung, für jeden Zug wird die Ankunftszeit registriert. Wir haben für die 109 Haltestellen im Aargau (SBB und Aargau Verkehr) berechnet, wie viele Züge im Jahr 2021 pünktlich angekommen sind. Ein Zug gilt bei den SBB als pünktlich, wenn er am Zielbahnhof mit weniger als drei Minuten Verspätung eintrifft – diese Definition haben wir in unseren Berechnungen übernommen.

Am unpünktlichsten waren die Züge in Zufikon

Die Auswertung zeigt: Im Aargau sind die Züge sogar noch pünktlicher unterwegs als im schweizweiten Schnitt. Von den fast fünf Millionen ausgewerteten Ankunftszeiten waren 95,1% in der Zeit. Die Wynental-Suhrentalbahn (WSB) traf bei der Station Hirschthal (WSB) zu 99% mit weniger als drei Minuten Verspätung ein. Zu den fünf Stationen mit der höchsten Pünktlichkeit (alle über 98,5%) gehören zudem Obermuhen (WSB), Bremgarten West (BDB), Schöftland (WSB) und Bad Zurzach (SBB).

Am anderen Ende der Skala steht Zufikon: 15% der Züge der Bremgarten-Dietikon-Bahn (BDB) kamen 2021 verspätet an. Allerdings ist dies wohl auch der Lage geschuldet: Während die Bremgarten-Dietikon-Bahn bei der Haltestelle Zufikon nur ein Gleis zur Verfügung hat, können sich entgegenkommende Kompositionen vorher und nachher kreuzen.

Dies bestätigt Michael Briner, Mediensprecher von Aargau Verkehr: «Die Züge erreichen die Kreuzungsstationen Zufikon Hammergut und Bibenlos-Sonnenhof pünktlich – relevant ist ja der Ankunftswert – und erreichen nach dem Abwarten eines verspäteten Gegenzuges die nachfolgende Station Zufikon verspätet.»

In Zufikon haben die Züge am meisten Verspätung. Dominic Kobelt

Dass die Passagiere in Zufikon öfters warten müssen, ist für das Streckennetz der Bremgarten-Dietikon-Bahn nicht matchentscheidend. «Für die nationale Auswertung relevant sind die Messpunkte Dietikon, Bremgarten und Wohlen, auch weil dort die Mehrzahl der Passagiere auf Anschlussverbindungen umsteigt», erklärt Briner.

Ebenfalls unter der 90-Prozent-Marke sind die SBB-Stationen Mellingen Heitersberg (SBB) und Holderbank (SBB). Danach folgen Schinznach Bad (SBB) und Siggenthal-Würenlingen (SBB) mit ziemlich genau 90% pünktlicher Züge.

Im Winter gibt es mehr Verspätungen

Bei Aargau Verkehr ist man mit der letztjährigen Pünktlichkeit der Bremgarten-Dietikon-Bahn nicht vollends zufrieden. «Wir hatten zusätzliche Reklamationen von Kunden, weil es gegen Ende des Jahres vermehrt zu Störungen und deshalb zu Verspätungen kam», sagt Briner. Dies sei hauptsächlich den Bauarbeiten in Dietikon geschuldet gewesen, die sich auf das gesamte Streckennetz ausgewirkt hätten. Mittlerweile habe sich die Situation stabilisiert.

Die SBB sind dagegen mit dem Ergebnis insgesamt zufrieden: «Die guten Pünktlichkeitswerte des Jahres 2021 sind darauf zurückzuführen, dass Baustellen besser geplant und die Arbeiten gleichmässiger übers Jahr verteilt waren», heisst es dazu in der Medienmitteilung.

Auch habe es proportional zu den Zugkilometern weniger Störungen an Anlagen und Rollmaterial gegeben. «Die geringere Anzahl Reisender aufgrund der andauernden Coronapandemie entlastete das Bahnsystem zusätzlich.» Noch pünktlicher waren die SBB nur 2020.

Aber es gibt kantonale und saisonale Unterschiede. Nasses, stürmisches und kaltes Wetter beeinflussen die Pünktlichkeit negativ. «Dies zeigt sich besonders im November, wo wir mehr Probleme mit der Pünktlichkeit haben als im Rest des Jahres», so die SBB. «Fahrzeuge können weniger schnell beschleunigen und bremsen, wenn die Gleise feucht sind.»

Feuchtigkeit und Kälte können ausserdem Störungen an Fahrzeugen und Anlagen begünstigen. Hinzu kommt: Reisende stehen verständlicherweise bei Regen oft unter dem Perrondach und steigen bei der gleichen Tür ein. Dies verlängert die Haltezeit.

Über die ganze Schweiz gesehen mussten die SBB besonders in der Westschweiz einige Abstriche in Sachen Pünktlichkeit machen, das Unternehmen begründet dies mit den Baustellen und dem Lockführermangel, der sich in der Romandie stärker bemerkbar gemacht habe.

