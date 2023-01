Diensthund Quitno stellt Dieb in Fahrwangen AG

Sarmenstorf / Fahrwangen Diebe wollen Auto aufbrechen – einer von ihnen wird von Diensthund Quinto gestellt In Sarmenstorf haben zwei Männer versucht, ein Auto aufzubrechen. Die Halterin erwachte und alarmierte die Polizei. Diese konnte einen der Täter in Fahrwangen stellen. Auch dank dem Einsatz von Diensthund Quinto. 26.01.2023, 08.15 Uhr

Wird gefeiert wie ein Held: Diensthund Quinto. Kapo AG

In der Nacht auf Donnerstag, gegen 00.30 Uhr, ist eine Anwohnerin in Sarmenstorf erwacht und sah, wie sich zwei Männer an ihrem parkierten Fahrzeug zu schaffen machten. Die Frau alarmierte umgehend die Polizei, die beiden Männer ergriffen die Flucht.