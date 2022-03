Aargauische Pensionskasse steht seit Jahren im Fokus der Politik

Sanierung 1,6 Milliarden Franken eingeschossen: Burkart, Knecht und Gallati übten schon 2013 massive Kritik an der Aargauischen Pensionskasse Der Kanton muss bei seiner Pensionskasse nicht zum ersten Mal Geld einschiessen. 2008 wurde die APK mit 1,6 Milliarden Franken ausfinanziert, weil der Deckungsgrad zu tief war. Dennoch senkte die Kasse seither den Umwandlungssatz viermal – dass dies mit Steuergeldern abgefedert wurde, löste Kritik von heutigen Spitzenpolitikern aus. Fabian Hägler 04.03.2022, 05.00 Uhr

Bei der Ausfinanzierung der Aargauischen Pensionskasse (APK) im Jahr 2008 schoss der Kanton viel Geld ein. Michael Ehrler

Mit einer einmaligen Einlage von 20,4 Millionen Franken und jährlich wiederkehrenden Beträgen von rund 15 Millionen Franken an die Aargauische Pensionskasse (APK) will der Kanton dafür sorgen, dass die Renten der Staatsangestellten längerfristig gesichert sind. Der Regierungsrat hat die entsprechende Vorlage, die eine Senkung des Umwandlungssatzes und höhere Arbeitgeberbeiträge vorsieht, am Donnerstag in die Anhörung geschickt.