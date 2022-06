Regierungsrat Dieth und der teure Salz-Ausflug nach Südfrankreich

Salzmonopol Luxusreise auf Kosten der staatlichen Salinen: Regierungsrat Markus Dieth und der teure Salz-Ausflug nach Südfrankreich Der Aargauer Finanzdirektor Markus Dieth sitzt im Verwaltungsrat der Schweizer Salinen, die im Besitz der Kantone sind. Im letzten Jahr liess er sich zu einer viertägigen Reise in die Camargue einladen, die wohl über 100'000 Franken kostete. GLP-Präsident Philippe Kühni kritisiert dies scharf, die Regierung rechtfertigt den Luxustrip. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 23.06.2022, 17.50 Uhr

Vor einem Jahr wurde die Konzession für die Salinen bis 2075 verlängert: Salinen-Präsident Köbi Frei, BL-Regierungsrat Anton Lauber, AG-Regierungsrat Markus Dieth und Salinen-CEO Urs Hofmeier (von links) Dennis Kalt

Alle zwei Jahre führen die Schweizer Salinen, die ein Monopol für Salzproduktion und -verkauf in der Schweiz haben, eine sogenannte Studienreise für den Verwaltungsrat durch. In diesem Gremium sitzen Regierungsräte aus der ganzen Schweiz, denn die Salinen gehören den Kantonen. Die letzte Verwaltungsratsreise fand im September 2021 statt, dauerte vier Tage und führte nach Südfrankreich, wie der Tages-Anzeiger berichtet.

Und sie war ziemlich luxuriös: Drei Übernachtungen im Fünfsternehotel und Museumsbesuch in Arles, Helikopterflug über die Meersalzsaline und Stadtrundgang in Aigues-Mortes, ornithologische Führung und Besuch einer Stierzucht: So sah das Programm der Delegation aus. An der Reise nahm auch der Aargauer Finanzdirektor Markus Dieth (Die Mitte) teil, der als Vertreter des Kantons im Salinen-Verwaltungsrat sitzt.

Reise kostete wohl mehr als 100'000 Franken

Gemäss dem «Tages-Anzeiger» dürfte diese Reise mehr als 100'000 Franken gekostet haben. Und sie ist kein Einzelfall: Die Salinen laden ihren Verwaltungsrat alle zwei Jahre zu einem Besuch von Salzwerken im Ausland mit Rahmenprogramm ein. Dieses war gemäss dem Artikel auch bei den früheren Reisen nach Österreich, Deutschland und Spanien sehr reichhaltig.

Urs Hofmeier, CEO der Salinen Schweiz AG. Roland Schmid

Urs Hofmeier, Geschäftsführer der Salinen AG, verteidigt gegenüber dem Tages-Anzeiger die Luxusreise. Dass der Verwaltungsrat eines Schweizer Staatsunternehmens auf Firmenkosten ins Ausland reise, sei notwendig, denn das Gremium müsse «für seine Aus- und Weiterbildung besorgt» sein. Bei der Reise in die Camargue ging es darum, den Verwaltungsräten aufzuzeigen, welche enormen Flächen nötig wären, um die Schweiz mit Meersalz zu versorgen, sagt Hofmeier.

GLP-Präsident findet Luxusreise völlig unnötig

Die Grünliberalen kritisieren das Salzmonopol der Salinen seit mehreren Jahren und haben in einigen Kantonen versucht, dieses mit politischen Vorstössen aufzuheben. Bisher sind jedoch alle Anläufe gescheitert, obwohl der Bundesrat das Salzregal schon 2005 als überflüssig bezeichnete. Zudem kritisierte die Eidgenössische Finanzkontrolle 2018, wegen des Monopols sei das Streusalz in der Schweiz zwei- bis viermal so teuer wie im Ausland.

Philippe Kühni, Präsident der GLP Aargau. Alex Spichale

Philippe Kühni, Präsident der GLP Aargau, hat vor diesem Hintergrund kein Verständnis für die Luxusreise in die Camargue. Eigentlich kenne er Finanzdirektor Dieth als Politiker mit Fingerspitzengefühl, doch dies sei hier völlig abhanden gekommen. Kühni sagt:

«Aus meiner Sicht sind solch übertriebene Reisen nicht nötig, jeder Verwaltungsrat der Salinen dürfte wissen, wie die Gewinnung von Meersalz funktioniert. Ich sehe den angeblichen Weiterbildungscharakter dieser Reise nicht, der Bogen wurde hier völlig überspannt.»

Der GLP-Präsident betont, er habe gar nichts gegen Retraiten oder strategische Workshops, diese Reise habe aber definitiv nicht diesem Zweck gedient. «Es kommt mir vor, wie wenn man mit dem Verwaltungsrat der Axpo nach Frankreich reisen würde, um ein AKW anzuschauen», sagt Kühni.

Grünliberale kritisieren Salzmonopol als alten Zopf

Nicht einmal eine private Firma, bei der das Geld von den Aktionären komme, würde eine solche Luxusreise für den Verwaltungsrat durchführen, kritisiert der Grünliberale. «Noch fragwürdiger ist dies bei den Salinen, die im Besitz der Kantone sind, damit kommen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler für die Kosten auf.»

Kühni sagt, aus seiner Sicht sei das Salzmonopol unnötig, ein alter Zopf, den man längst abschneiden müsste. «Salz kann man gut lagern, es gibt in Europa diverse Bezugsquellen, es ist kein Rohstoff wie russisches Gas, der schwer zu ersetzen wäre». Die Argumentation, dass eine Salzförderung im Inland nach den Erfahrungen in der Coronakrise und dem Ukraine-Krieg zwingend nötig sei, sieht Kühni als vorgeschobene Begründung. Es gebe viele andere Güter, die ähnlich wichtig seien für das tägliche Leben, bei denen es kein Monopol gebe. «Ich bin sicher, dass die Salinen auch im freien Markt bestehen könnten», sagt der GLP-Präsident.

Regierungsräte sollen nicht in Führungsgremien von Staatsfirmen sitzen

Kühni sieht auch die Vertretung des Kantons durch Finanzdirektor Dieth im Salinen-Verwaltungsrat kritisch. Eigentlich halte der Regierungsrat in den Grundsätzen zur Public Corporate Governance fest, dass man keine politischen Vertretungen in Führungsgremien von Unternehmen im Staatsbesitz möchte, sagt der GLP-Politiker. «Dies sollte man auch bei den Salinen konsequent durchziehen, dann würde sich auch die Frage nach einer solchen unnötigen Reise nicht mehr stellen.»

Die GLP hat bereits bei den Geschäften von Mitgliedern der Spital-Verwaltungsräten mit den Kantonsspitälern mehr Transparenz verlangt. Nachdem die Luxusreise von Dieth nach Südfrankreich publik geworden ist, sagt Philippe Kühni: «Ich kann mir vorstellen, dass unsere Fraktion für alle Kantonsbeteiligungen verlangen wird, dass nicht nur die finanziellen Entschädigungen der Verwaltungsräte, sondern auch immaterielle Leistungen offengelegt werden.»

Regierungssprecher verteidigt Teilnahme von Markus Dieth

Finanzdirektor Markus Dieth äussert sich auf Anfrage der AZ nicht persönlich zu seiner Teilnahme an der Luxusreise. Regierungssprecher Peter Buri hält fest:

«Der Aargauer Vertreter des Regierungsrats nahm an dieser Studien- und Weiterbildungsaktivität teil, um die bedeutenden Interessen des Standort- und Konzessionskantons Aargau auch in diesem Rahmen fundiert vertreten zu können.»

In den letzten Jahren sei zum Beispiel die langfristige Erneuerung der Abbaukonzessionen für das Gebiet Rheinfelden ein Thema von grosser finanzieller Bedeutung für den Aargau gewesen, ergänzt Buri. Diese Konzession hat der Regierungsrat im Juli 2021 bis ins Jahr 2075 verlängert.

Peter Buri, Regierungssprecher. Fabio Baranzini

Die Schweizer Salinen AG habe für den Verwaltungsrat in den letzten Jahren «gemäss geltender Corporate Governance» mehrere Studien- und Weiterbildungsaktivitäten mit Bezug auf den Salzabbau und die Salzproduktion organisiert, sagt der Regierungssprecher. Diese fänden in Ergänzung zu den Verwaltungsratssitzungen statt und seien jeweils auf strategisch wichtige Themen mit Entscheidungsbedarf ausgerichtet. Buri weiter: «Die Auseinandersetzung mit solchen Schwerpunktthemen trägt dazu bei, den Erfolg der Schweizer Salinen AG langfristig zu sichern.»

Dieth über Salinen: «Langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft»

Vor rund zwei Wochen waren die Schweizer Salinen mit ihrer Jubiläumstour zum 111-jährigen Bestehen am Nordwestschweizerischen Jodlerfest in Bad Zurzach vertreten. In einem Interview auf der Website der Salinen bezeichnet Markus Dieth den Aargau als stolzen Heimatkanton der Saline Riburg, wo täglich über 1000 Tonnen Salz für die ganze Schweiz produziert werden. Weiter sagte Dieth zum Auftritt am Jodlerfest:

«Die Anwesenheit der Schweizer Salinen AG, in der ich als Verwaltungsrat amte, ehrt mich zusätzlich. Wir pflegen eine langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft.»

Auf die Frage, wie der Finanzdirektor zum Salzmonopol der Salinen stehe, schickt Regierungssprecher Buri der AZ ganze Passagen aus dem Interview von Dieth auf der Salinen-Website. Dort heisst es unter anderem: «Der Krieg in der Ukraine hat es gezeigt: Wir als Schweiz müssen und können auf eigenen Beinen stehen.» Eine autarke Salzversorgung der Schweiz sei ein zu bewahrendes Gut, das auch in Zukunft hochgehalten werden müsse.

Salz aus dem Aargau laut Regierung besser und ökologischer als Import

Eine sichere, solidarisch organisierte Salzversorgung sei von zentraler Bedeutung für die moderne Gesellschaft, teilt Buri weiter mit. Hochwertiges heimisches Salz sei in der Landwirtschaft, der Industrie und insbesondere der für den Aargau wichtigen Pharma- und Chemie- oder der Wellness-Branche unabdingbar. Etwa die Hälfte des jährlich produzierten Volumens diene in Form von Auftausalz dem sicheren Strassenverkehr im Winter, ergänzt der Sprecher.

Wenn es um die Sicherung der Salzversorgung für die ganze Schweiz gehe, spiele der Kanton Aargau auch in Zukunft eine zentrale Rolle, sagt Dieth. Die Versorgungssicherheit dank heimischem Salz habe auch eine deutlich bessere Ökobilanz gegenüber importiertem Salz – zum Beispiel aus Frankreich. Salzgewinnung aus dem Boden, wie dies die Schweizer Salinen im Aargau machen, sei bezüglich Qualität und Reinheit sowie Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit der Schweiz die bessere Variante.

