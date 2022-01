Safenwil: Stuntman Rinhard Lleshaj erzählt von seinem Job

Safenwil «Man darf keine Mimose sein»: Aargauer Stuntman fällt vom Dach und wird überfahren Der Stuntman Rinhard Lleshaj aus Safenwil möchte auf die nächste Karriere-Ebene: Er will den Durchbruch als Schauspieler schaffen. Flurina Sirenio Jetzt kommentieren 15.01.2022, 06.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rinhard Lleshaj (rechts) posiert auf einem Foto mit Müslüm (links). zvg

Die Zürcher Polizisten der 80er-Jahre gehen nicht zimperlich mit unbequemen Zeitgenossen um, wie der Kinofilm «Stürm» zeigt. In einer Szene stösst ein Polizist Hauptdarstellerin Marie Leuenberger grob ins Auto. Zum Glück der Schauspielerin steckte in der Polizeiuniform ein professioneller Stuntman. Der 43-jährige Safenwiler Rinhard Lleshaj ist weit gekommen, seit er 2007 die eher unbekannte SRF-Show «Stunthero» gewann. Er konnte in Filmen wie «Sennentuntschi» und «Chrieg» und Serien wie «Tatort» oder «Capelli Code» mitwirken und wurde von Ricola und Microsoft für Werbespots engagiert. Mit dem Comedian Müslüm dreht er nach «Ego» demnächst zum zweiten Mal ein Video.

In seinen Szenen balgt er sich mit besoffenen Bargängern oder gewalttätien Jugendlichen, springt auf Motorhauben von Autos, schiesst auf Tatort-Kommissar Reto Flückiger (Stefan Gubser) oder fällt Treppen hinunter. «Man darf keine Mimose sein in diesem Job», sagt er, «man kriegt eine Menge blauer Flecken und Schürfungen dabei, doch die kann man dann ja abends verarzten.»

Im Kurzfilm «May» von 2010 hatte er die Ehre, vor der inzwischen verstorbenen Grande Dame Stephanie Glaser im Treppenhaus zu stürzen. «Stephanie war so härzig» erinnert er sich. «Jedes Mal, nachdem ich die Treppe hinuntergestürzt war, kam sie zu mir und fragte: ‹goht’s›?» Er habe nur gute Erfahrungen gemacht mit Schauspielerinnen und Schauspielern, Attribute wie launisch oder arrogant, wie ihnen oft zugeschrieben werde, habe er nie erlebt.

Der Abstecher nach Hollywood war kurz

Weniger Gutes weiss er aus seinem Abstecher nach Hollywood zu erzählen. Nach seinem Sieg in «Stunthero» wollte er in der Branche durchstarten – «ich fand, das kann es nicht schon gewesen sein» –, merkte dann aber, dass es dazu einen sehr langen Atem brauchte. Die drei Monate, die man als Tourist im Land sein darf, reichen dafür nicht, «ausserdem wohnen in Los Angeles 60’000 Stuntmen, mit denen man konkurrenziert», sagt Lleshaj. Dass er der Traumfabrik den Rücken kehrte, bedeutete Glück für die deutschsprachige Film- und TV-Szene. Geschenkt wurde ihm jedoch auch hier nichts. «Bei einem meiner ersten Aufträge sollte ich für den Kurzfilm ‹ich bins Helmut› ein paar Treppenstufen runterfallen. Ich wollte mit dem Stunt aber unbedingt beeindrucken und schlug vor, doch gleich vom Hausdach zu fallen.»

«Man kriegt eine Menge blauer Flecken und Schürfungen bei dem Job, aber die kann man dann ja abends verarzten.»

Dass Lleshaj selbst solche Kamikaze-Aktionen ohne Brüche übersteht, hat er seinem trainierten Körper zu verdanken. Die Armmuskeln verraten es: Das Fitnessstudio in Unterengstringen, das er besucht, ist sein zweites Zuhause. Früher hat er gar seine Brötchen damit verdient – er arbeitete als Fitnessinstruktor, bevor er Versicherungsberater wurde. Mit dem Kampfsporttraining begann er mit sieben Jahren, später kam Boxen hinzu. «Man sieht, dass ich boxe», sagt er und tippt sich auf die Nase. Wie aber übt er im Fitnesstudio seine Stürze? «Man kann für solche Stunts nicht wirklich trainieren. Richtiges Hinfallen muss einem gegeben sein», sagt er und zuckt die Schulter.

Rinhard Lleshaj auf seiner Terrasse. Flurina Sirenio

Mit dem TCS unterwegs

In über zehn Jahren der Stunt-Arbeit konnte ihn keine Glückssträhne im Job vom Boden wegbringen. Nie kündigte er seinen Versicherungsjob, den er vollzeit ausübt, obwohl es mit Drehs an Wochenenden ganz schön viel werden kann und seine Frau und seine siebenjährige Tochter in solchen Zeiten nicht viel von ihm haben. «In der Stunt-Branche kann ich drei Monate lang den Terminkalender voll haben und dann können wieder Monate fast ohne Aufträge kommen», erklärt Lleshaj. Ausserdem: wozu den sicheren Job aufgeben, wenn der Chef ein grosser Filmfan ist? «Er gibt mir für Drehs schon einmal ein paar Stunden frei und lässt sie mich am Wochenende kompensieren.» Und die Kunden seien froh, wenn ein Vertreter auch mal samstags Zeit hätte.

Aktuell können Teenager in der ganzen Schweiz die Stunts des Safenwilers bewundern. Er ist seit letztem Jahr Teil eines neuen Programms des Touring Club Schweiz TCS zur Verkehrssicherheit für Jugendliche. «Ihre Reaktionen sind erstaunlich, wenn sie ohne Vorwarnung aus dem Klassenzimmer treten und sehen, wie ich von einem Auto erwischt werde», sagt Lleshaj. Der Effekt sei um ein Vielfaches grösser, als wenn lediglich ein Video dazu abgespielt würde im Klassenzimmer. Ja. Nur ein Stuntman kann sich auf die Motorhaube werfen und gleichzeitig die Reaktionen der Zuschauer einfangen.

Was kann Rinhard Lleshaj noch erreichen? Richtig: seinen eigenen Film zu produzieren. Und darin die Hauptrolle zu spielen. Dieses Ziel ist in greifbarer Nähe. Vor einiger Zeit trat er mit der Idee einer Geschichte an den Regisseur Michael Steiner heran, den er von den «Sennentuntschi»-Dreharbeiten kannte. Der Meisterregisseur war gleich Feuer und Flamme.

Es geht um das Übel der Blutrache in Kosovo, dem Land, aus dem seine Eltern in die Schweiz auswanderten, als er gerade einmal drei Monate alt war. «Michael hat an der Geschichte gefeilt und zusammen haben wir Stück für Stück das Drehbuch entworfen.» Die Hauptfigur wächst wie Lleshaj in der Schweiz auf und bekommt die Folgen der Blutrache von Kosovo her zu spüren. Jetzt liegt das Drehbuch bei der Schweizer Filmförderung. Spricht sie die Gelder, gibt es in Safenwil bald einen Filmstar.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen