Ammann und Schulleiter zu Gebetsgruppe an Safenwiler Schule

Safenwil «Glaubenseinstellung spielte für Entscheid keine Rolle» – Ammann und Schulleiter äussern sich zum Gebet für Lehrpersonen an der Schule Wie am Sonntag publik wurde, hatte eine Lehrerin, die einer radikal-christlichen Gruppierung angehört, Gebete für Lehrpersonen ausserhalb der Unterrichtszeit initiiert. Das ZT hat mit Ammann Daniel Zünd und Schulleiter Matthias Bär darüber gesprochen. Flurina Sirenio 21.06.2022, 20.00 Uhr

Derzeit findet kein Gebet für Lehrkräfte statt an der Kreisschule Safenwil-Walterswil (Symbolbild). Susann Basler

Es ist eine seltsame Stimmung, die in Safenwil herrscht. Am Wochenende machte die «NZZ am Sonntag» publik, dass ein in der Kreisschule Safenwil-Walterswil regelmässig stattfindendes Gebet für Lehrpersonen das Schulpersonal spalte. Während in den sozialen Medien die Diskussion zum Thema heiss geführt wird – von der Forderung, die betroffene Lehrerin zu entlassen bis zum Aufruf zur religiösen Toleranz und Beruhigung sind alle Meinungen vertreten –, gelangte anscheinend niemand direkt an Gemeindeammann Daniel Zünd. «Bisher habe ich keine E-Mails oder Telefonate von Eltern oder anderen Personen erhalten. Das erstaunt mich sehr, sind in der Vergangenheit doch die Leute bei aussergewöhnlichen Ereignissen auf mich zugekommen», sagt er, als er und Schulleiter Matthias Bär sich mit dem ZT treffen.

Gemeindeammann Daniel Zünd. WYS

Unter manchen Lehrkräften ist das Gebet vor allem deshalb umstritten, weil die Initiantin, Lehrerin Tabea Sieber, einer pfingstlich-charismatischen Glaubensgemeinschaft angehört. Es wurde befürchtet, durch die Ende 2021 gestarteten und etwa 14-täglich stattfindenden Gebete, werde ein Türchen zum fundamentalchristlichen Missionieren geöffnet.

Schulleiter Matthias Bär hatte nichts einzuwenden gegen Gebete, die vor der Unterrichtszeit stattfanden: «Gegenüber dem Lehrerkollegium wurde kommuniziert, dass diese Gebete ausserhalb der Unterrichtszeiten stattfinden, dass sie freiwillig und für alle zugänglich sind.» Da Schulleiter Matthias Bär einen Freikirchen-Hintergrund hat, haben Lehrpersonen gegenüber der NZZ seine Neutralität in der Sache angezweifelt.

Schulleiter Matthias Bär. Flurina Sirenio

Fakt ist: Als sich in der Lehrerschaft Unmut breit machte, legte er die Gebete kurz vor Weihnachten auf Eis. «Nach verstärkten Äusserungen von Unbehagen aus dem Kollegium wurde das Lehrergebet innerhalb der Schulräumlichkeiten ausgesetzt, bis ein offizieller Entscheid des Kreisschulvorstandes vorlag», sagt Bär.

Der Entscheid zum Gebet war grundsätzlich rechtens

Ammann Daniel Zünd (SVP) präsidiert den Kreisschulvorstand. «Als wir den Entscheid fällten, ging es nicht um die Glaubenseinstellung von Tabea Sieber, sondern nur um die Frage, ob ein solches Gebet ausserhalb der Schulzeiten rechtlich möglich ist.» Der Kreisschulvorstand bewilligte die Gebete. Dies zurecht, wie das kantonale Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) auf Anfrage bestätigt: «Die Räumlichkeiten der Schule befinden sich im Eigentum der Gemeinden oder von Kreisschulen. Grundsätzlich entscheiden diese autonom, wem sie diese Räume ausserhalb der Unterrichtszeiten zur Verfügung stellen.» Lediglich während des Unterrichts oder offiziellen Schulgefässen wie Teamsitzungen sind religiöse Sequenzen nicht zulässig.

Welchen christlichen Hintergrund die Lehrerin konkret hatte, wusste Daniel Zünd nicht im Detail. Er wusste um die Homepage ihrer Freikirche Open House 4 Cities, doch beim Entscheid sei es ihnen darum gegangen, ob die rechtlichen Grundlagen gegeben seien. «Hätten wir es uns als Kreisschulvorstand einfach machen wollen, hätten wir gesagt, das sei uns zu heikel und hätten die Gebete abgelehnt. Aber wir wollten die Anfrage korrekt behandeln», so Zünd. Nach dem positiven Entscheid wurde das Gebet weitergeführt.

Dämonen austreiben und Kranke heilen

Die Betrachtung einiger Videos, die sich auf der Freikirchen-Homepage befinden, hätte sich in diesem Fall gelohnt. Zumindest hätten sie den Kreisschulvorstand die Folgen einer Zusage abschätzen lassen. Das Promo-Video der Gruppierung beginnt mit der Einspielung einer Sequenz aus der Pressekonferenz von Bundesrätin Simonetta Sommaruga kurz vor dem ersten Lockdown, in der sie sagte: «Jetzt muss ein Ruck durchs Land gehen.» Der Eintritt in eine Glaubensgemeinschaft als persönlicher Ausweg aus einer (Pandemie-)Katastrophe ist ein alt bekanntes Vorgehen fundamentalchristlicher Gruppen.

«Du packst deine Sachen und ziehst bei uns ein», sagt eine junge Männerstimme im Hintergrund. Wer in die WG ziehe, würde seine Gaben nutzen, um zu beten, Dämonen auszutreiben und Kranke zu heilen. Und: «Du gibst alles Jesus. Keine Kompromisse, nur Jesus.» Openhouse heisst die WG, in die im Video eingeladen wird und die laut NZZ-Bericht das Heim des Ehepaars Tabea und Johannes Sieber ist. In einem der Videos wird ein junger Mann im Zofinger Niklaus-Thut-Brunnen getauft. In einem anderen Video erzählt Johannes Sieber etwa, dass er jemandem, den er zufällig getroffen habe, mit Gebeten den kranken Meniskus geheilt habe.

Die Eltern wurden informiert

Die Gebete finden momentan nicht statt. Am Montag hat die Schulleitung die Eltern informiert. Im Schreiben wird betont, dass dem Kreisschulvorstand und der Schulleitung die Einhaltung der religiösen Neutralität im Unterricht und im pädagogischen Alltag sehr wichtig ist. «Uns sind keine Verstösse der Lehrerin gegen das Prinzip der Trennung von Kirche und Staat in ihrem Unterricht bekannt», sagt Zünd. «Um diesbezüglich sicher zu gehen, haben wir den Eltern geschrieben, sie könnten sich anonym beim Schulsozialdienst melden, wenn ihren Kindern etwas aufgefallen ist.» Wie das BKS schreibt, steht die kantonale Schulaufsicht diesbezüglich in Kontakt mit der Schule.

