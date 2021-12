Safenwil: Stromausfall während rund zwei Stunden

Safenwil Fast zwei Stunden kein Strom im Dorf – die Polizei verstärkt die Präsenz In Safenwil ist es in der Nacht auf Freitag zu einem längeren Stromausfall gekommen. Über Notfälle ist nichts bekannt. Die Feuerwehr und die Polizei sind im Einsatz gestanden. Alessandro Crippa 03.12.2021, 10.26 Uhr

Die Aargauer Kantonspolizei hat via Twitter bekannt gegeben, dass in Safenwil in der Nacht auf Freitag der Strom ausgefallen sei. Wie die Kantonspolizei auf Anfrage bestätigt, sind gegen 1 Uhr in der Nacht erste Meldungen über den Stromausfall eingegangen.