Safenwil Ehepaar gefesselt und ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen Ein Ehepaar wurde am Samstag an ihrem Wohnort gefesselt und überfallen. Die Überfallenen wurden dabei leicht verletzt. Die Kantonspolizei sucht Zeuginnen und Zeugen. 21.02.2021, 14.32 Uhr

Ein Ehepaar wurde überfallen und gefesselt. (Symbolbild) GettyImages

mma

Ein Anwohner meldete der Kantonspolizei Aargau am Samstag, dass seine Nachbarn überfallen worden seien. Er berichtete, dass drei Männer gekommen und zwei Bewohner gefesselt hätten. Anschliessend hätten sie das Haus durchsucht. Dies schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung am Samstag.

Die sofort aufgebotenen Patrouillen der Regionalpolizei trafen das leicht verletzte Ehepaar vor Ort an. Die zwei Opfer berichteten, dass die Täter mit Bargeld und Wertgegenständen in unbekannte Richtung geflüchtet seien. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. Die Polizei sucht Zeugen.

Die drei Männer werden wie folgt beschrieben:

20-25- jährig

alle 160-165cm gross

einer trug eine postähnliche Kleidung

einer sprach gebrochen Deutsch.

Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Personen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Zentralen Ermittlung (Tel. 062/ 835 81 81) in Verbindung zu setzen.