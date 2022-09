Safenwil: Ein verletzte Person nach Brand in Kellerabteil

Safenwil Brand in Kellerabteil – eine Person mit Brandverletzungen im Gesicht Am Dienstagabend ist in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses ein Brand ausgebrochen. Besonders gefährlich: Wegen im Abteil gelagerter Tauchflaschen kam es zu einer gefährlichen Verpuffung. Eine Person wurde verletzt. ArgoviaToday 06.09.2022, 21.16 Uhr

Kurz vor 18 Uhr ist der Brand in der Liegenschaft an der Walterswilerstrasse ausgebrochen. Die alarmierte Feuerwehr Safenwil musste sich gemäss Einsatzleiter Matthias Bürge zuerst einmal im Chaos zurechtfinden: «Man wusste lange nicht, was eigentlich genau passiert ist. Als wir eingetroffen sind, war alles voller Rauch. Auch wie viele Personen involviert sind, war zunächst unklar.»