Safenwil: 62-Jähriger nickt ein und verursacht Unfall

Gesundheitspolitik «Versorgung hochgradig gefährdet»: Strengere Bundesregel verschärft Ärztemangel im Aargau

Alle Ärztinnen und Ärzte, die in der Schweiz eine Praxis eröffnen wollen, müssen mindestens drei Jahre an einer Weiterbildungsstätte in der Schweiz tätig gewesen sein. Die Leiterin der kantonalen Abteilung Gesundheit macht sich wegen der neuen Bundesregel Sorgen.