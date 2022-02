Russlandsanktionen: das sagen Aargauer Nationalräte

Russland-Sanktionen Aargauer Parlamentarierinnen tragen den bundesrätlichen Sanktionsentscheid mit – ausser die SVP Von links bis FDP erntet man im Nationalrat auch bei Aargauerinnen und Aargauern Zustimmung zu den gestrigen Bundesratsbeschlüssen für Sanktionen gegen Russland. Der SVP gehen sie jedoch zu weit. Martina Bircher sagt, warum. Mathias Küng 28.02.2022, 21.00 Uhr

Der Bundesrat hat die EU-Sanktionen gegen Russland übernommen, und der Nationalrat hat eine Erklärung der Staatspolitischen Kommission gutgeheissen, die dies forderte. Wie stehen Aargauer Nationalrätinnen und Nationalräte dazu?

Marianne Binder: Bei der Aufnahme von Flüchtlingen sehr grosszügig sein

Nationalrätin Marianne Binder-Keller ist Mitglied der Staatspolitischen Kommission (SPK). Diese hat mit ihrer Erklärung den Druck auf den Bundesrat zum vollen Mittragen der EU-Sanktionen gegen Russland wohl entscheidend beigetragen. Binder ist denn auch froh über den gestrigen Bundesratsentscheid. Dies und das Einfrieren russischer Gelder reicht ihr aber nicht: «Die Schweiz muss bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine sehr grosszügig sein, so wie damals, als Sowjettruppen in Ungarn und in der Tschechoslowakei einmarschierten.» Sie hofft sehr, dass Russland in der Ukraine zurückgedrängt werden kann: «Die Menschen möchten doch sicher so rasch wie möglich zurück in die Heimat, um sie wieder aufzubauen.»

Sie hofft sehr, dass Russland in der Ukraine zurückgedrängt werden kann: Marianne Binder. Severin Bigler

Für sie ist es aber auch erschütternd, «wie sich der Westen und mit ihm die Schweiz zu sehr auf der Friedensdividende ausgeruht hat». Man wurde belächelt, wenn man warnte, einen klassischen Angriffskrieg könne es irgendwann wieder geben, und man müsse Verteidigungsarmeen haben, die ihren Namen verdienen. Eine Verbundsaufgabe in Europa. Jetzt sehen wir, dass eine Diktatur in Russland wie einst die Sowjetunion mit brachialsten Mitteln einen Satellitengürtel schaffen will. Beeindruckend für mich ist aber auch, wie Europa zusammenwächst und die Einsicht allgemein wird, dass Frieden und Freiheit keine Selbstverständlichkeit ist.

Maja Riniker: Verteidigungsetat sofort auf 7 Milliarden aufstocken

Sehr mit den gestrigen Bundesratsbeschlüssen einverstanden ist auch FDP-Nationalrätin Maja Riniker, Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission, aber: «Ich war erstaunt, dass es so lange gedauert hat, bis der Bundesrat so entschieden hat. Wir müssen in Europa Geschlossenheit zeigen. Das gilt auch für uns als neutrales Land.» Sie fand die Ukraine-Debatte im Nationalrat sehr wichtig: «Auch unser Parlament muss sich zu diesem eklatanten Bruch des Völkerrechts durch Russland äussern können, und es war eine sehr gute Debatte.»

Sie schaut schon weiter voraus: Maja Riniker. Alex Spichale

Sie schaut aber schon weiter voraus. Sie hat gestern zusammen mit dem Aargauer Ständerat und FDP-Präsident Thierry Burkart eine Motion eingereicht. Die beiden wollen jetzt den Verteidigungsetat in der Schweiz sofort auf 7 Milliarden Franken beziehungsweise auf mindestens ein Prozent des Bruttosozialprodukts erhöhen. Riniker: «Die Nato-Länder wenden dafür im Schnitt sogar 2 Prozent auf.» Zudem sei die Leistungsbereitschaft der Armee und die Zahl der Armeeangehörigen auf 120'000 zu erhöhen. Mittelfristig sei eine weitere Erhöhung vorzusehen. Und die beiden verlangen: «Das evaluierte neue Kampfflugzeug F-35 ist so schnell wie möglich zu beschaffen. Nebst dem Cyberraum müssen wir auch den Luftraum schützen.»

Martina Bircher: Nicht Konfliktpotenzial zur Neutralität schaffen

Anders sieht dies Nationalrätin Martina Bircher, ebenfalls Mitglied der Staatspolitischen Kommission. Sie stimmte gegen die Annahme der Erklärung ihrer Kommission: «Natürlich habe auch ich eine Riesenwut im Bauch und verabscheue den Krieg in der Ukraine.» Bircher hatte kein Problem damit, als der Bundesrat ursprünglich beschloss, alles zu tun, um zu verhindern, dass EU-Sanktionen via Schweiz umgangen werden könnten: «Dass er jetzt doch automatisch die EU-Sanktionen übernimmt, ist falsch.» Warum das? Man müsse längerfristig überlegen, sagt Bircher: «Wie können wir am meisten zur Konfliktlösung beitragen? Mit unseren traditionellen guten Diensten, statt mit diesen Sanktionen Konfliktpotenzial zur Neutralität zu schaffen.»

Sie glaubt, dass die Schweiz nicht ein Top-Zielland ukrainischer Flüchtlinge wird: Martina Bircher. Keystone

Klar ist für Bircher auch die Lehre für die Armee: «Wir sagen schon lange, dass unsere Armee zu Tode gespart wird. Es ist höchste Zeit, die Mittel unbedingt auf mindestens ein Prozent des Bruttosozialprodukts zu erhöhen. Und natürlich brauchen wir das neue Kampfflugzeug.» Mit Blick auf einen erwarteten Flüchtlingsstrom kritisiert sie, dass vorläufig Aufgenommene und Abgewiesene, die in ihr Land zurückkehren müssten, «neuen Flüchtlingen den Platz wegnehmen». Sie glaubt aber, dass die Schweiz nicht ein Top-Zielland ukrainischer Flüchtlinge wird, «weil die ukrainische Diaspora in der Schweiz eher klein ist».

Gabriela Suter: Ohne Sanktionen würden wir Komplizen des Putin-Regimes

Dass der Bundesrat jetzt doch noch zu den EU-Sanktionen nachgezogen hat, begrüsst SP-Nationalrätin Gabriela Suter natürlich: «Lieber spät als nie. Es ist aber beschämend, dass der Bundesrat so lange für diesen Entscheid gebraucht hat.» Sie ärgert sich, dass in den Tagen des bundesrätlichen Zögerns russische Gelder noch verschoben werden konnten. Den Widerstand der SVP gegen die Übernahme der Sanktionen findet sie traurig: «Ohne Sanktionen würden wir zu Komplizen des Putin-Regimes.»

«Ohne Sanktionen würden wir zu Komplizen des Putin-Regimes», meint Gabriela Suter.

Sie richtet den Fokus jetzt auf die Flüchtenden. Sie verlangt vom Bundesrat, dass die Schweiz, wie es die EU plant, kein Asylverfahren durchführt, «sondern geflohene Ukrainerinnen und Ukrainer vorübergehend unkompliziert aufnimmt». Falls er das nicht will, werde man wie schon in der Sanktionsfrage erneut Druck aufbauen: «Jene 120'000 Unterschriften aus der Zivilgesellschaft und die massive Kritik in der internationalen Presse haben entscheidend zum Sinneswandel im Bundesrat bei den Sanktionen beigetragen.»

Was sagt sie zu bürgerlichen Forderungen, man müsse das Armeebudget aufstocken, den Kampfjet F-35 rasch kaufen, und die Gegeninitiative zurückziehen? Die Initiative gegen den F-35 richte sich nicht gegen einen Kauf überhaupt, sondern gegen den gewählten Flugzeugtyp, wendet Suter ein. Tatsächlich hätte sie es bis vor wenigen Tagen nicht für möglich gehalten, dass in Europa im 21. Jahrhundert wieder ein Angriffskrieg entfesselt werden könnte, sagt sie. Welche sicherheitspolitischen Schlüsse daraus zu ziehen seien, müsse man jetzt analysieren.

SP sammelt Spenden für die Ukraine

Seit Montag läuft eine Spendenaktion der SP. Innert knapp 4 Stunden sind Laut Gabriela Suter bereits 190'000 Franken eingegangen. Die Solidarität sei riesig, sagt sie. Der gesammelte Betrag wird am Mittwoch vollumfänglich an das Hilfswerk Solidar Suisse überwiesen. Das zertifizierte Hilfswerk wird in den Nachbarländern der Ukraine geflüchtete Menschen unter anderem mit Nahrungsmittel, Decken, Hygieneartikel und Medikamenten unterstützen.

Ukrainische Flüchtlinge kommen im Nachbarland Ungarn an. Anna Szilagyi / AP Schwere Kämpfe in Charkiw: Gasleitung steht nach Explosion in Flammen. Alisa Yakubovych / EPA Ukrainische Flüchtlinge kommen an der polnischen Grenze an. Nach Regierungsangaben sind seit Beginn der russischen Invasion bereits 100'000 Menschen an der Grenze zu Polen angekommen. Keystone Auch am Grenzübergang in Vysne Nemecke zur Slowakei sind bereits zahlreiche Flüchtlinge angekommen. Keystone In Kiew stehen auch zivile Personen Wache, um die russischen Kämpfer zurückzuschlagen. Viele junge Männer haben sich in den vergangenen Tagen freiwillig zum Dienst gemeldet. Keystone In Kiew, unweit des Flughafens Zhuliani, wurde am Samstagmorgen ein Wohnhaus von einer russischen Rakete getroffen. ELINT News Der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba sagte dazu: «Kiew, unsere schöne, friedliche Stadt hat eine weitere Nacht unter Beschuss von russischen Bodentruppen und Raketen überlebt.» Oleksandra Matviichuk Russische Truppen auf dem Weg ins Innere der Ukraine nahe Armiansk auf der Krim. Stringer / EPA Russische Truppen auf dem Weg ins Innere der Ukraine nahe Armiansk auf der Krim. Stringer / EPA Blutspuren neben einem zerstörten russischen Raketenwerfer ausserhalb von Kharkiv. Vadim Ghirda/AP Ukrainische Soldaten bereiten sich auf die Verteidigung Kiews vor. Emilio Morenatti / AP Auch entlang einer Strasse... Emilio Morenatti / AP ... und unter einer Brücke haben sie Position bezogen. Emilio Morenatti / AP Die Ukrainer wehren sich gegen die eindringende russische Armee. Emilio Morenatti / AP Der sitzende Soldat wurde bei den Gefechten in der Hauptstadt verletzt. Emilio Morenatti / AP Hunderttausend Menschen sind innerhalb der Ukraine auf der Flucht oder haben sich in die Nachbarländer abgesetzt, etwa nach Ungarn (Bild) ... Anna Szilagyi / AP ... Polen ... Petr David Josek / AP ... in die Slowakei ... Martin Divisek / EPA ... oder nach Rumänien. Andreea Alexandru / AP Jene, die bleiben, suchen in den U-Bahn-Stationen Schutz. Efrem Lukatsky / AP Ein ukrainischer Soldat beäugt Teile eines abgestürzten Flugzeugs in Kiew. Vadim Zamirovsky / AP Ein Berater des Innenministers sagte gemäss Reuters, die Streitkräfte hätten in Kiew ein feindliches Flugzeug abgeschossen. Danach sei es in ein Wohngebäude gestürzt. Oleksandr Ratushniak / AP Ob das Flugzeug bemannt oder bewaffnet war, war zunächst unklar. Laut Stadtbehörden wurden mindestens acht Personen verletzt. Oleksandr Ratushniak / AP Ukrainische Truppen nahe der Stadt Severodonetsk in der Ostukraine. Zurab Kurtsikidze / EPA Panzer auf dem Tschernobyl-Gelände: Russische Truppen haben das ehemalige Atomkraftwerk erobert. Screenshot/AP Video Einwohner Kiews halten die Szenen des Krieges in ihrer Heimat bildlich fest. Sergey Dolzhenko/EPA Nach einem russischen Raketenangriff ist das Haus, in dem Natali Sevriukova in Kiew wohnt, schwer beschädigt. Emilio Morenatti / AP Russische Angriffe zerstören in der Ukraine auch zivile Infrastrukturen. Emilio Morenatti / AP Feuerwehrleute löschen ein getroffenes Gebäude am frühen Morgen des 25. Februars. Ukr. Polizeidepartement / AP In der Nacht schlugen Raketen in Kiew ein. Screenshot/AP Die Menschen in der Hauptstadt suchen in U-Bahn-Stationen Schutz. Emilio Morenatti / AP Die Stadtverwaltung von Kiew rief alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich möglichst in Sicherheit zu bringen. Die U-Bahn-Stationen der Stadt mit etwa 2,8 Millionen Einwohnern dienten als Schutzräume. Yana Paramonova Auch in der zweitgrössten ukrainischen Stadt Kharkiv, die nahe der Volksrepubliken in der Ostukraine liegt, suchen die Bewohner Schutz in den U-Bahn-Stationen. Alexander Khrebet Die Luftverteidigung in Kiew hat mehrere Russische Raketen abgefangen, dabei wurde mindestens ein Wohnhaus getroffen. Anton Geraschenko Im mehrstöckigen Wohnhaus am Ostufer des Flusses Dnipro brach Feuer aus. Dort seien Trümmer einer Rakete eingeschlagen, teilte die Stadtverwaltung auf Telegram mit. Drei Menschen seien verletzt worden. Anton Geraschenko Das Satellitenbild zeigt die Schäden auf einem Flughafen in Chuhuiv. Maxar Technologies via AP In Zürich demonstrierten am Donnerstagabend mehrere hundert Menschen gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine. Walter Bieri / KEYSTONE Sie zeigten ihre Solidarität mit dem ukrainischen Volk. Walter Bieri / KEYSTONE Nach einem russischen Angriff: Trümmer in Mariupol. Evgeniy Maloletka / AP Diese Frau hat sich in Mariupol mit ihrer Katze in einen Schutzraum zurückgezogen. Evgeniy Maloletka / AP Eine Frau und ihr Baby verlassen Kiew in einem Bus. Tausende Menschen sind am Donnerstag geflüchtet. Emilio Morenatti / AP Andere suchen Schutz in einer U-Bahn-Station. Stringer / EPA Flammen und Rauch steigen nach einer russischen Attacke auf ein Privathaus ausserhalb Kiews auf. Efrem Lukatsky / AP Ein russischer Ka-52-Helikopter, der ausserhalb Kiews zur Landung gezwungen wurde. Efrem Lukatsky / AP Russische Helikopter über Kiews Stadtrand, zu sehen auf einem Screenshot aus Videomaterial der ukrainischen Polizeibehörde. Ukr. Polizeibehörde/AP Das ukrainische Verteidigungsministerium veröffentlichte ein Foto eines abgefangenen russischen Panzers nahe Kharkiv. Ukr. Verteidigungsministerium / EPA Ukrainische Soldaten in der Region Donezk. Vadim Ghirda / AP Die Menschen wollen raus aus Kiew. Emilio Morenatti / AP Mutter und Kind warten auf einen Zug, um die Stadt zu verlassen. Emilio Morenatti / AP In der Region Donezk wollen hingegen viele Leute in Richtung Kiew fahren. In Kostiantynivka warten sie auf einen Zug, während ein ukrainischer Polizist patrouilliert. Vadim Ghirda / AP Im polnischen Dorohusk bereitet man sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen vor. Wojtek Jargilo / EPA Ein beschädigtes Gebäude in Kharkiv. Sergey Kozlov / EPA Rauch und Flammen in der Nähe eines Militärgebäudes in Kiew. Efrem Lukatsky / AP (24.2.2022) Zerstörte Radaranlagen ausserhalb von Mariupol. Sergei Grits / AP (24.2.2022) Nach einem russischen Angriff auf den Luftabwehrstützpunkt in Mariupol steigt Rauch auf. Evgeniy Maloletka / AP (24.2.2022) Auch ein Auto wurde zerstört. Sergei Grits / AP (24.2.2022) Von der Umgebung des Flusses Dnieper in Kiew aus ist eine Flamme zu sehen. Die russische Invasion in die Ukraine hat am 24. Februar begonnen. Mary Ostrovska / AP (24.2.2022) Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt am frühen Donnerstagmorgen, dass er Kriegsrecht verhängt habe - angesichts des russischen Angriffs. KEY Überreste eines russischen Angriffs in Kharkiv. Andrew Marienko / AP (24.2.2022) Die ukrainischen Grenzbehörden veröffentlichten Bilder, die zeigen, wie russische Panzer und Militärfahrzeuge den Armyansk-Kontrollpunkt im Norden der Krim passieren. Ukr. Grenzschutz/AP (24.2.2022) Die ukrainischen Grenzbehörden veröffentlichten Bilder, die zeigen, wie russische Panzer und Militärfahrzeuge den Armyansk-Kontrollpunkt im Norden der Krim passieren. Ukr. Grenzschutz/AP Die Menschen verlassen Kiew in Scharen, was zu langen Staus stadtauswärts führt. Pierre Crom / Getty Bilder nach ersten Explosionen am Donnerstag in Kiew. Mikhail Palinchak / EPA (24.2.2022) Hier explodierte ein unbekanntes Objekt. Mikhail Palinchak / EPA In Kiew (Bild), Kharkiv und Odessa waren grosse Explosionen zu hören. Efrem Lukatsky / AP Der Schrott wird weggeräumt. Efrem Lukatsky / AP Das ukrainische Innenministerium veröffentlichte das Bild eines angegriffenen Militärgebäudes in Kiew. Ukr. Innenministerium / EPA (24.2.2022) Die Ukraine hat ihren Luftraum geschlossen. Bei Flightradar24.com sind die Auswirkungen zu sehen. AP (24.2.2022) Ukrainische Soldaten in Mariupol. Sergei Grits / AP (24.2.2022) Wladimir Putin warnte in seiner Rede andere Länder vor einer Intervention: Jeder Versuch würde zu «nie dagewesenen Konsequenzen» führen (Screenshot eines Videos, das von der russischen Regierung veröffentlicht wurde). AP (24.2.2022) Blick auf Kiew am Morgen des 24. Februars 2022, dem Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine. Emilio Morenatti / AP