Solidarität mit der Ukraine So schön leuchtet der Aargau

Russische Invasion So schön leuchtet der Aargau in den Friedensfarben – grosse Solidarität mit den Kriegsopfern in der Ukraine Im Kanton Aargau erstrahlen am Donnerstagabend viele Gebäude in den Friedensfarben oder in denjenigen der Ukraine. Wir haben die besten Bilder zusammengestellt. Aargauer Zeitung 03.03.2022, 19.31 Uhr

Verschiedene Gebäude leuchten im Kanton Aargau am Donnerstag in den Friedensfarben oder in denjenigen der Ukraine. Damit will man ein Zeichen gegen den dortigen Krieg zu setzen. Sogar die Regierung hat ihr Gebäude zur Verfügung gestellt.

Klicken Sie sich durch die besten Bilder der Solidaritätsaktion:

Das Regierungsgebäude in Aarau wird in den Friedensfarben beleuchtet. Alexander Wagner Die Firma Winkler Livecom beleuchtet die katholische Kirche in Wohlen in Regenbogenfarben Marc Ribolla Das Kurtheater in Baden: «Light for Peace». Alex Spichale Das Rathaus in Aarau. Nadja Rohner

Des Weiteren kann man im ganzen Kanton Hilfsgüter spenden – eine Übersicht gibt es hier. Auch der Kirchenrat der Reformierten Landeskirche Aargau solidarisiert sich mit den Opfern und spendet 10’000 Franken. Die Schweizer Privatradios haben am Mittwoch innerhalb eines Tages über 1 Million Franken an Spenden zusammengebracht. Weiter haben in Widen am Dienstagabend rund 100 Personen eine Mahnwache für die Opfer des Kriegs gehalten, um ein Zeichen für den Frieden in der Ukraine zu setzen. In Aarau wird am Samstag eine Kundgebung speziell für Familien mit Kindern und Jugendliche stattfinden.