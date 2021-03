Rüdiger Niederer Eklat im Seniorenzentrum Zofingen: Dem neuen Chef wird vor Amtsantritt gekündigt Die Anstellung des neuen Leiters des Seniorenzentrums Zofingen endet in einem Eklat – Erklärungen liefert die zuständige Stadträtin nicht. Philippe Pfister, ZT 03.03.2021, 12.52 Uhr

Das Seniorenzentrum Zofingen. Archivbild: ZT bkr

Der Chefposten des Seniorenzentrums Zofingen ist wieder vakant. Der Stadtrat hat den Vertrag mit dem designierten Geschäftsleiter Rüdiger Niederer gekündigt, bevor dieser seinen Job überhaupt angetreten hat. Die Gründe für den Rausschmiss liegen im Dunkeln. Die zuständige Stadträtin Rahela Syed äussert sich dazu nicht.

Am 26. November teilte die Stadt mit, dass der 58-jährige Niederer am 1. Juni 2021 die Geschäftsleitung des Seniorenzentrums Zofingen übernehmen werde. «Er wurde aus mehreren sehr guten Kandidatinnen und Kandidaten ausgewählt», hiess es in der Pressemitteilung.

Rüdiger Niederer. zVg

Niederer bringe für die Leitung des Zentrums «die nötige Führungs- und Sozialkompetenz sowie grosses Fachwissen im Gesundheitswesen» mit. «Zudem verfügt er über breite Erfahrung in strategischer Betriebsführung und betriebswirtschaftliches Können.»

«Habe mich auf die Tätigkeit in Zofingen gefreut»

Rund drei Monate später kommt es zum Eklat. Am Montagvormittag teilte Rahela Syed Niederer mit, dass der Vertrag unter Einhaltung der siebentägigen Kündigungsfrist – wie in der Probezeit üblich – wieder aufgelöst werde. Sowohl Niederer als auch Syed bestätigen den Vorgang auf Anfrage. Die schriftliche Bestätigung der Kündigung – und damit die Gründe – lagen Niederer bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Niederer fiel aus allen Wolken. «Für mich kam diese Mitteilung völlig überraschend. Ich hatte mich auf die Aufnahme der Tätigkeit bei der Stadt Zofingen sehr gefreut», sagt er. Niederer ist seit August 2019 als Leiter des Alterszentrums St. Bernhard in Wettingen angestellt. Er hat dort nach nur 14 Monaten per Ende Mai dieses Jahres gekündigt.

Einführungstag für den 27. Mai war schon geplant

Zu den Gründen, warum sie den Vertrag mit Niederer in Absprache mit dem Stadtrat wieder aufgelöst hat, will Syed «aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes» nichts sagen. «Die Suche nach einer neuen Leiterin oder einem neuen Leiter wird nun neu gestartet», sagt sie.

Erst am 18. Februar hatte sie sich mit Niederer auf einen Einführungstag im Seniorenzentrum geeinigt. Dieser war für den 27. Mai geplant gewesen. Seinen ersten offiziellen Arbeitstag hätte Niederer in Absprache mit der Stadträtin am 7. Juni gehabt. Seit dem 18. Februar fand kein Austausch zwischen Syed und Niederer mehr statt.

Gesucht ist nun also der dritte Chef innerhalb von relativ kurzer Zeit. Niederers Vorgänger hatte den Job am 1. März 2019 angetreten und Ende September letzten Jahres wieder gekündigt. Die Aufgabe ist herausfordernd: Der Leitung des Seniorenzentrums Zofingen ist die Führung von 180 Mitarbeitenden und die Verwaltung von 35 Wohnungen anvertraut.