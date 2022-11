Pascale Bruderer: Rückkehr in die Politik war nie ein Thema

Rückzug «Ich werde den eingeschlagenen Weg nicht verlassen:» Pascale Bruderer verzichtet trotz Petition im Aargau auf Bundesratskandidatur SP-Grossrätin Lelia Hunziker versuchte erfolglos, Pascale Bruderer von einer Kandidatur zu überzeugen. Noch am gleichen Tag, als die Petition lanciert wurde, sagte die ehemalige Ständerätin ab. Bruderer begründet ihren Verzicht damit, dass ihr das Engagement als Unternehmerin sehr am Herzen liege. Eva Berger und Fabian Hägler Jetzt kommentieren 07.11.2022, 21.03 Uhr

Pascale Bruderer an der Demokratiekonferenz Aarau 2021, wo sie unter anderem als Unternehmerin und Verwaltungsrätin auftrat. Zvg / Aargauer Zeitung

«Liebe Pascale, die Schweiz braucht jetzt genau Dich», schrieb SP-Grossrätin Lelia Hunziker am Montagmorgen in einer auf der Onlineplattform Petitio gestarteten Petition. Und weiter: «Wir bitten Dich, für den Bundesrat zu kandidieren.» Über 100 Personen unterstützten bis am Montagabend die Petition – doch sie blieb erfolglos.

Kurz vor 20 Uhr gab Pascale Bruderer auf Linkedin ihren Verzicht auf eine Kandidatur bekannt. Sie schrieb: «Nach fast zwei Jahrzehnten Bundesparlament entschied ich mich 2019 für eine berufliche Neuorientierung und dafür, meine Erfahrung und Werte in der Wirtschaft einzubringen». Die Aufgaben, die sie wahrnehme, und das Engagement in Unternehmen, die sie mit aufbauen und vorantreiben könne, erfüllten sie mit sehr viel Befriedigung.

Bruderer: «Rückkehr in die Politik nie ein Thema»

Eine Rückkehr in die Politik sei seither nie ein Thema gewesen für sie, schreibt Bruderer weiter. «Entsprechend unerwartet trafen mich die vielen Anfragen, mir nach der überraschendenden Rücktrittsankündigung von Simonetta Sommaruga eine Bundesratskandidatur zu überlegen.» Dies sei eine grosse und weitreichende Frage, für deren Beantwortung sie sich den nötigen Raum habe nehmen wollen.

Ihr sei in diesen Tagen deutlich bewusst geworden, wie sehr ihr das unternehmerische Engagement am Herzen liege, erklärt Bruderer und hält dann klar fest:

«Ich werde den eingeschlagenen Weg deshalb nicht verlassen und habe mich entschieden, auf eine Bundesratskandidatur zu verzichten.»

Die ehemalige Aargauer Ständerätin dankt «für das immense Vertrauen, das mir nicht nur seitens SP Schweiz und SP Aargau, sondern aus allen Parteien und weit über die Politik hinaus geschenkt wird». Bruderer schreibt weiter, die unzähligen Aufforderungen zu kandidieren, die Worte der Unterstützung und Wertschätzung hätten sie enorm berührt.

Die 45-jährige Aargauerin sitzt in den Verwaltungsräten von Galenica, Tamedia und Bernexpo, zudem ist sie Mitgründerin des Startups Crossiety, das als digitaler Dorfplatz und lokale Kommunikationsplattform für Gemeinden und Städte funktioniert.

Wunschkandidatin mehrere SP-Frauen im Aargau

Bruderers Name tauchte in der Diskussion um die Sommaruga-Nachfolge rasch auf. Am Donnerstag sagten die Aargauer Nationalrätin Gabriela Suter sowie die SP-Co-Fraktionschefin im Grossen Rat, Colette Basler, die ehemalige Ständerätin wäre eine Wunschkandidatin.

«Es wäre grossartig, würde sie ins Rennen steigen», sagte Lelia Hunziker am Montagmorgen. Bruderer bringe aus ihrer Sicht mit, was es für eine Bundesrätin brauche, also wolle sie ihr mit dieser Petition quasi den Teppich ausrollen, um sie zu motivieren. «Wir zeigen, dass wir hinter ihr stehen und sie voll unterstützen», so Hunziker.

Hunziker wünschte sich junge Mutter im Bundesrat

Pascale Bruderer würde als Mutter zweier Kinder mit Jahrgang 2011 respektive 2014 eine andere Lebensrealität in den Bundesrat bringen. «Eine Bundesrätin mit schulpflichtigen Kindern gab es bisher nicht», so Hunziker. Meist stünden Exekutivämter erst an, wenn Familienplanung und -Verantwortung vorbei sind.

«Eine Bundesrätin, die zeigt, dass Mutterschaft und politische Karriere vereinbar sind, wäre ein starkes Zeichen», sagt sie. Man würde ein Amt im Regierungs- oder Bundesrat auch Menschen ermöglichen, die nicht schon das Ende ihrer Karriere planen. «Auch in diesen Ämtern braucht es Leute mitten aus dem Leben.»

Mit Pascale Bruderer verzichtet die prominenteste SP-Frau im Kanton auf eine Bundesratskandidatur. Doch eine andere Aargauer Sozialdemokratin könnte den Schritt versuchen: Nationalrätin Yvonne Feri hat bisher offengelassen, ob sie für die Landesregierung kandidieren möchte.

