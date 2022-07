Rücktritt: Ständerat Hansjörg Knecht (SVP) hört 2023 auf

SVP Aargau Hansjörg Knecht verzichtet auf eine weitere Amtszeit als Ständerat und kandidiert 2023 nicht mehr Der Aargauer Ständerat Hansjörg Knecht wird im kommenden Jahr seine politische Karriere beenden. Der SVP-Politiker aus Leibstadt verzichtet auf eine erneute Kandidatur – nach nur vier Jahren in der kleinen Kammer. 05.07.2022, 12.47 Uhr

Hansjörg Knecht in seiner Mühle in Leibstadt: Nach 34 Jahren in der Politik tritt er Ende 2023 ab. Bild: Alex Spichale

Die politische Karriere von Hansjörg Knecht (SVP) wird in absehbarer Zeit zu Ende gehen. Am Dienstag verkündet er seinen Verzicht auf eine weitere Kandidatur. In einer persönlichen Mitteilung heisst es: «Ich habe die Parteileitung der SVP Aargau darüber informiert, dass ich im Herbst 2023 nicht mehr für den Ständerat kandidieren werde. Dieser Entscheid ist nach längerem Abwägen gereift, und er ist mir nicht leichtgefallen.»