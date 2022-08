GLP-Fraktionschefin Portmann tritt aus dem Grossen Rat zurück

Rücktritt Auf Wiedersehen im Ständerat? Aargauer GLP-Fraktionschefin Barbara Portmann räumt ihren Sitz im Grossen Rat Die Fraktionspräsidentin der Grünliberalen verlässt das Aargauer Parlament nach 13 Jahren. Ein Abschied aus der Politik ist das keineswegs, Portmann überlegt sich, für den Ständerat zu kandidieren. Auf sie folgt im Grossen Rat Pro Natura-Geschäftsführer Matthias Betsche. Eva Berger 30.08.2022, 14.00 Uhr

Rücktritt aus dem Grossen Rat am 30. August: Barbara Portmann-Müller. Alex Spichale

Nach 13 Jahren im Grossen Rat wolle sich Barbara Portmann vermehrt anderen Projekten widmen, schreibt die GLP Kanton Aargau am Dienstagmorgen in einer Medienmitteilung. Im letzten Herbst wurde die 47-Jährige in den Stadtrat Lenzburg gewählt, beruflich ist sie auf der Baudirektion Zürich tätig. Darauf will sie sich jetzt konzentrieren.