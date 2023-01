Das sind die Bilder des Jahres aus dem Aargau

Rückblick Bilder des Jahres aus dem Aargau: Demo gegen den Krieg, endlich wieder Argovia Fäscht, ein ausgetrockneter Bach und eine neue Bahn im Limmattal In den letzten zwölf Monaten hat die AZ-Redaktion mehrere hundert Artikel geschrieben - in diesem Rückblick lassen wir Bilder sprechen. Das sind die Fotos des Jahres 2022, die im Aargau in Erinnerung bleiben. Fabian Hägler 1 Kommentar 31.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

16. Januar: Ruderteam mit Aargauer gewinnt das härteste Rennen der Welt

Die vier Schweizer Ruderer des Teams «Swiss Raw» erreichen nach der Atlantik-Überquerung das Ziel in Antigua in der Karibik und feiern ihren Sieg. Atlantic Campaigns/ZVG

Es muss ein erhebendes Gefühl gewesen sein: Am 35. Tag ihres Rudermarathons erreichte das vierköpfige Team «Swiss Raw» um den Aargauer Samuel Widmer, der in Leuggern aufgewachsen ist. Mitte Januar das Ziel. Mit grossem Vorsprung fuhren sie kurz vor 12 Uhr Schweizer Zeit im Hafen der Karibik-Insel Antigua ein. Damit gewannen die Schweizer die «Talisker Whisky Challenge» überlegen vor der Konkurrenz. Diese gilt als härtestes Ruderrennen der Welt, fast 4800 Kilometer steckten danach quasi in den Muskeln der vier jungen Männer.

14. Februar: Besuch des österreichischen Kanzlers in Zofingen

Bundespräsident Ignazio Cassis (rechts) begrüsst den österreichischen Kanzler Karl Nehammer in Zofingen. Alessandro Della Valle / Keystone

Mitte Februar begrüsste der Schweizer Bundespräsident Ignazio Cassis den österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer zum Staatsbesuch in Zofingen. Offizielle Gastgeberin war Frau Stadtammann Christiane Guyer, zur Schweizer Delegation zählte auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Weil die Massnahmengegner-Organisation «Mass-Voll» einen Gegenprotest angekündigt hatte, fand der Staatsbesuch von Nehammer weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, die Kantonspolizei Aargau verhinderte eine Demonstration.

5. März: Kundgebung gegen den Ukrainekrieg in Aarau

Putin, hör auf zu kriegen: Die Botschaft auf dem Plakat des Buben in Aarau steht stellvertretend für zahlreiche Friedenskundgebungen. Fabio Baranzini

In den Tagen und Wochen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine fanden im Aargau mehrere Kundgebungen gegen den Krieg statt. Friedensdemonstrationen, Mahnwachen und ähnliche Veranstaltungen gab es unter anderem in Baden und Aarau – unser Bild zeigt einen Bub, der auf dem Kirchplatz in der Kantonshauptstadt ein Plakat in die Höhe hielt. «Putin, hör auf zu kriegen», stand darauf. Für die Kundgebung hatten sich rund 200 Personen in Aarau eingefunden, dabei dominierten die ukrainischen Landesfarben blau und gelb, man hörte russische, ukrainische und schweizerdeutsche Gespräche.

27. April: Nationalratspräsidentin Irène Kälin besucht die Ukraine

Irène Kälin auf dem Flugplatz Hostomel bei Kiew, der in den ersten Tagen des Krieges von der russischen Armee angegriffen und zerstört wurde. Peter Klaunzer / EPA

Die Aargauerin Irène Kälin, die 2022 als Nationalratspräsidentin höchste Schweizerin war, weilte Ende April auf Einladung des ukrainischen Parlamentspräsidenten in Kiew. Unser Bild zeigt sie auf dem Flugplatz Hostomel bei Kiew, der in den ersten Tagen des Krieges von der russischen Armee angegriffen und zerstört wurde. Nach der Rückkehr sagte sie: «Ich bin und bleibe Pazifistin, aber ich anerkenne, dass wir im Moment in einer alles anderen als pazifistischen Welt leben. Kritik an ihrer Reise kam von der SVP, Kälin konterte diese als unverständlich.

30. Mai: Grossbrand in Spreitenbach – die Ursache bleibt unklar

Grossbrand in Spreitenbach: Die Flammen griffen auf Nachbargebäude einer Lagerhalle über. Kapo Aargau

Im Industriegebiet von Spreitenbach wurde am 30. Mai um 16.30 Uhr ein Feuer in einer Lagerhalle gemeldet. Das Feuer konnte erst am späten Abend gelöscht werden, im Einsatz standen beim Grossbrand über 200 Feuerwehrleute. Eine Lagerhalle stürzte aufgrund des Brandes ein, das Feuer hatte auf drei benachbarte Gebäude und Fahrzeuge übergegriffen. Sieben Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung, vier davon wurden vorübergehend ins Spital eingeliefert. Der Grund für den Grossbrand blieb auch nach den Ermittlungen der Polizei unklar.

5. Juni: Endlich wieder Argovia Fäscht auf dem Birrfeld

Silbermond am Argovia Fäscht 2022 – nach zwei Ausfällen wegen Corona fand die Party des Jahres auf dem Birrfeld endlich wieder statt. Daniel Künzli

Das Pfingstwochenende stand im Aargau ganz im Zeichen des Argovia Fäscht. Drei Tage lang feierten die Besucher auf dem Birrfeld ein Fest der Superlative, zuvor hatten sie wegen Corona zwei Jahre lang auf die #partyvomjohr verzichten müssen. Umso grösser war die Freude bei der Ausgabe 2022. Drei Tage lang bebte das Birrfeld dank tollen Konzerten – unser Bild zeigt jenes von «Silbermond» und den ausgelassenen Besucherinnen und Besuchern. Im Dezember wurde dann bekannt, dass das Argovia Fäscht künftig in Wohlen stattfindet.

30. Juni / 1. Juli: Maienzug-Vorabend findet nach Becherstreit statt

Freude trotz Regen am Maienzug-Vorabend: Jill (pink) und Lou (schwarz) tanzen ausgelassen in den Aarauer Gassen. Fabio Baranzini

Weil die Depotpflicht auf den Plastikbechern nicht gewährleistet werden konnte, verweigerte die Stadt Aarau dem durchführenden Verein zuerst die Bewilligung für den Maienzug-Vorabend. Ausgerechnet im ersten Jahr nach Corona, wo der Grossanlass mit Tausenden Besucherinnen und Besuchern wieder hätte stattfinden können, drohte das Aus. Schliesslich fand sich doch eine Lösung, der Anlass wurde bewilligt, so dass nicht nur Jill (pink) und Lou (schwarz) auf unserem Bild ausgelassen in den Aarauer Gassen tanzten, sondern viele mit ihnen.

16. August: Die völlig ausgetrocknete Sissle im Fricktal

Steinwüste: Die Sissle, die wischen Frick und der Mündung in den Rhein völlig austrocknet. Fabian Hägler

Im langjährigen Durchschnitt hat die Sissle bei Eiken einen Abfluss von 970 Litern pro Sekunde. Bei Niedrigwasser passieren die Messstation noch maximal 62 Liter pro Sekunde – am 16. August 2022 sind es 0 Liter, der Pegelstand wird auf der Online-Karte des Kantons mit –0,11 Metern angegeben. Schon Ende Juli musste die Sissle notfallmässig abgefischt werden, weil im Bach tote Fische gefunden wurden. Ein Augenschein der AZ zeigte dann Mitte August: Bei Eiken ist der Bach vollständig ausgetrocknet, das Bett ähnelt einer grauen Steinwüste.

9. September: Pfarrer Adrian Bolzern macht seine Liebe öffentlich

Adrian Bolzern, Pfarrer der Schweizer Zirkusleute, Schaustellerinnen und Marktfahrer, mit seiner Verlobten, Katja Deutschmann. Zvg / Aargauer Zeitung

Als Priester Adrian Bolzern Ende Juli die Pfarrei Peter und Paul in Aarau verliess, behielt er seine Zukunftspläne für sich. Im September wurde dann klar, warum. Er habe sich verliebt, bald schon werde er seine Freundin heiraten, sagte er der AZ. Unser Bild zeigt Bolzern, Pfarrer der Schweizer Zirkusleute, Schaustellerinnen und Marktfahrer, mit seiner Verlobten Katja Deutschmann. Im Vatikan begann das Laisierungsverfahren, später heiratete das Paar und nun wird Bolzern noch Kinderbuchautor.

30. Oktober: Einweihung der Umfahrung Mellingen

Die Umfahrung Mellingen wurde feierlich eingeweiht – auch eine Töffligruppe nahm die Strecke in Beschlag. Irene Hung-König

7000 Fahrzeuge wurden zuletzt in Mellingen gezählt – mit der Eröffnung der Umfahrung Ende Oktober wird die Altstadt massiv vom Durchgangsverkehr entlastet. Das rund zwei Kilometer lange und 36,5 Millionen Franken teure Bauwerk wurde acht Monate früher fertig, als ursprünglich geplant. Mit einem grossen Fest – unser Bild zeigt eine Töffligruppe auf der neuen Strasse – wurde die Umfahrung von der Bevölkerung gefeiert. Auch der Aargauer Regierungsrat Stephan Attiger freute sich – gegen das Projekt hatte es heftigen Widerstand von Umweltverbänden gegeben, bevor es schliesslich doch zur Einigung kam.

28. November: Turbinen für das Notkraftwerk Birr werden installiert

Arbeiter installieren die Turbine eines Reservekraftwerks auf dem Areal von GE Gas Power in Birr. Michael Buholzer / Keystone

Wenn es zu einer Strommangellage kommen sollte, will der Bund gewappnet sein. Darum wird auf dem GE-Areal in Birr derzeit ein Notkraftwerk gebaut, das mit Öl oder Gas betrieben werden kann. Ende November wurden die ersten zwei Turbinen angeliefert und installiert, derzeit laufen die Tests. Das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation hat drei Einsprachen von Anwohnern gegen die Anlage abgewiesen. Dennoch kündigt die Klimastreik-Bewegung weiteren Widerstand gegen das laute und luftverschmutzende Kraftwerk an.

9. Dezember: Eröffnung der Limmattalbahn mit Bundesrätin Sommaruga

Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga (zweite von links) kam zur Eröffnung der Limmattalbahn. Severin Bigler

Daniel Issler, Geschäftsführer Limmattalbahn AG, Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Nationalrat Hans Egloff, ZH-Regierungsrätin Carmen Walker Späh und AG-Regierungsrat Stephan Attiger (von links) lächeln nach der Eröffnungsfahrt der Limmattalbahn am 9. Dezember in Dietikon in die Kameras. Mit dem neuen Tram erhält das Shoppi Tivoli in Spreitenbach eine eigene Haltestelle, die Linie führt heute von Zürich-Altstetten bis nach Killwangen. Dereinst soll sie bis nach Baden weitergeführt werden, dagegen gibt es allerdings noch Widerstand.

1 Kommentar Max Blatter vor 2 Tagen Die Limmattalbahn – eine Bahnstrecke mehr auf der Liste der von mir noch nie benutzten Neubaustrecken!Vielleicht sollte ich doch mal einen Neujahrsvorsatz fassen und 2023 endlich mal die Liste abarbeiten: Limmattalbahn; Gotthard-Basistunnel; Lötschberg-Basistunnel; Vereina-Tunnel ... Ja, sogar den Vereinatunnel von Klosters/Selfranga nach Sagliains im Unterengadin (eröffnet 1999!) benutzte ich noch nie: Schande über mich! Alle Kommentare anzeigen