Rothrist/Uerkheim Gleich zwei Unfälle wegen ungenügender Fahrzeugsicherung – beide Lenker verzeigt Weil zwei Fahrzeuge ungenügend gesichert wurden, kamen diese ins Rollen und verursachten je eine Kollision. Verletzt wurde niemand. Es entstand grosser Sachschaden. 24.07.2021, 14.51 Uhr

Weil der 21-jährige Lenker die Handbremse nicht gänzlich gezogen hatte, geriet sein Lieferwagen ins Rollen. Kapo AG

Der erste Unfall ereignete sich am Freitagmorgen, kurz nach 09.30 Uhr, in Rothrist. Ein 21-jähriger Schweizer parkierte sein Lieferwagen auf dem Gallirain. Dabei wurde die Handbremse nicht gänzlich gezogen, weshalb das Fahrzeug ins Rollen geriet und zuerst gegen eine Gartenmauer und dann gegen einen Holzschopf prallte. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.