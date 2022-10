Rothrist: Villa Dörfli bekommt nach 28 Jahren neue Pächter

Rothrist Nach fast drei Jahrzehnten: Im Restaurant Villa Dörfli kommt es im Frühling zum Pächterwechsel Wirt Lorenzo Villa wurde der Pachtvertrag gekündigt – die Nachfolge übernimmt Familie Apaydin von der Pizzeria Hallo. Markus Mathis und Janine Müller, ZT Jetzt kommentieren 06.10.2022, 16.19 Uhr

Das «Dörfli» in Rothrist wird bald nicht mehr sein, was es lange war: Lorenzo Villa hört im kommenden Frühling auf, auf im bekannten Lokal zu wirten. Markus Mathis

Nach 28 Jahren ist das Ende in Sicht. Ende März 2023 werden sich die Türen des «Villa Dörfli» in Rothrist «für immer schliessen». So steht es auf der Homepage des bekannten Lokals, das nicht nur Freunden der amerikanischen Lebensart ein fester Begriff ist.

Wie Lorenzo Villa, der Betreiber des Restaurants bestätigt, wurde ihm der Pachtvertrag gekündigt. Villa bedauert dies zutiefst – «aber ich muss es akzeptieren». Er will ab April 2023 in der Oftringer Filiale Bistro Villa, die von seiner Frau geführt wird, weite rgeschäften.

Alle Anlässe, die regelmässig im «Villa Dörfli» stattfinden sollen auch dort weitergeführt werden – «vielleicht in einem etwas kleineren Rahmen». Auch Veranstaltungen, die ausserhalb des Restaurants durchgeführt wurden, wie etwa die Cruising Night Party, will Villa am Leben erhalten. Wenn nicht im kommenden Jahr, so wolle er sie doch 2024 weiterführen, sagt er.

Zweites Standbein für neue Pächterfamilie

Liegenschaftsbesitzer Giacomo Petralito sagt: «Ich habe mich für einen neuen Pächter entschieden. Familie Apaydin von der Pizzeria Hallo ist sehr innovativ.» Die Familie wird den Betrieb per 1. April 2023 übernehmen. Es sei die beste aller möglichen Lösungen, sagt Petralito.

Die Gemeinde Rothrist will für das «Zentrum Dörfli» einen Entwicklungsrichtplan erarbeiten. Danach kann ein Gestaltungsplan für die Liegenschaft realisiert werden. Im Rahmen dieser Überbauung sei auch das Restaurant Villa Dörfli eingeplant, sagt Petralito.

Für Familie Apaydin, die bereits die Pizzeria Hallo in der Zofinger Altstadt führt, wird das Restaurant in Rothrist ein neues Standbein sein.

