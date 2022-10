Rothrist: Schöni Transport erhebt Beschwerde beim Regierungsrat

Rothrist Konflikt um Landnutzung: Schöni Transport erhebt Beschwerde beim Regierungsrat Das Logistikunternehmen will auf einem Teil seines Firmenareals weiterhin 45 Meter hoch bauen dürfen. Dort will es in Zukunft ein Hochregallager zu erstellen Markus Mathis, ZT Jetzt kommentieren 06.10.2022, 09.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Logistikzentrum von Schöni Transport am westlichen Rand von Rothrist: Hinter dem Gebäude liegt ein Parkplatz auf dem das Unternehmen ein 45 Meter hohes Gebäude errichten durfte – bis die Bau- und Nutzungsordnung änderte. Chris Iseli

93 Stimmberechtige genehmigten vor den Sommerferien an der Einwohnergemeindeversammlung die Gesamtrevision der Nutzungsplanung von Rothrist mit grosser Mehrheit – nur zwei Personen stimmten dagegen.

Dennoch muss sich auch der Aargauer Regierungsrat mit dem Regelwerk befassen. Das Logistikunternehmen Schöni Transport hat bei der Kantonsregierung gegen die neue Bau- und Nutzungsordnung (BNO) Beschwerde eingereicht. Schöni Transport möchte, dass auf einer Parzelle im Nordwesten des Firmengeländes wie bisher eine maximale Bauhöhe von 45 Meter erlaubt ist. Auf dem restlichen Gelände gilt laut BNO eine maximale Gebäudehöhe von 20 Metern.

Auf dem hintern Teil des Parkplatzes besitzt die Schöni Transport AG eine Parzelle, auf der sie bis zu 45 Meter hoch bauen durfte. Markus Mathis

Der Gemeinderat von Rothrist habe dem Regierungsrat beantragt, die Beschwerde abzuweisen, wie er am Dienstag mitteilte. Dennoch will er der Transportfirma entgegenkommen. An der «Gmeind» hatte nämlich Rivella-Verwaltungsratspräsident Alexander Barth den Antrag gestellt, dass in Arbeitszonen weiterhin Arealüberbauungen möglich sind. Damit könnten gegenüber den ordentlichen Bestimmungen im Bauzonenplan fünf zusätzliche Meter Gebäudehöhe realisiert werden.

Gebäudehöhe war für Kunststoff-Anlage gedacht

Den entsprechenden Artikel in der BNO hat Gemeinderat mittlerweile überarbeitet. Er sei dem Departement Bau, Verkehr und Umwelt zur Vorprüfung eingereicht worden. «Sobald ein positiver Vorprüfungsbericht vorliegt, wird diese Änderung öffentlich aufgelegt und anschliessend der Gemeindeversammlung zur nochmaligen Behandlung und Genehmigung unterbreitet», schreibt der Gemeinderat.

Die Vorgeschichte: Die Gemeinde hatte auf der fraglichen Parzelle vor Jahren eine Biopolymer-Anlage errichten wollen und dafür die ausserordentlich hohe Gebäudehöhe von 45 Meter im Zonenplan eintragen lassen. Das Projekt kam jedoch nicht zustande und das Land wurde an Schöni Transport verkauft, wobei die Spezialbestimmung zur maximalen Gebäudehöhe erhalten blieb. Bei der Überarbeitung der Nutzungsplanung stellten sich die Verantwortlichen dann auf den Standpunkt, dass die 45 Meter ausschliesslich für die Biopolymer-Herstellung gedacht war. Schöni indes will verständlicherweise von der ausserordentlichen hohen Ausnützung profitieren und überlegt sich, dort in Zukunft ein Hochregallager zu erstellen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen