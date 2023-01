Rothrist: Kollision zwischen Auto und Fussgänger

Rothrist Auto fährt Fussgänger an – Strasse nur einseitig befahrbar Ein Fussgänger wird bei einer Kollision mit einem Auto in Rothrist verletzt, ein Rettungshelikopter stand im Einsatz. Wie es zum Unfall kam, ist noch unklar. 13.01.2023, 09.53 Uhr

Am Freitagmorgen kam es auf der Bernstrasse in Rothrist in der Nähe des Coiffure-Geschäfts «Goldstyle» zu einem Unfall. Wie das Zofinger Tagblatt meldet, kam es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Fussgänger.

Dabei wurde der Fussgänger verletzt. Im Einsatz standen neben der Polizei und der Feuerwehr Rothrist auch ein Rettungshelikopter, dieser wurde jedoch nicht gebraucht. Der Fussgänger wurde mit Kopfverletzungen ins Spital gebracht.

Auch Buslinien betroffen

Die Busse der Linie 3 können aufgrund des Vorfalls nicht fahren, laut eines Tweets von «aargauverkehr» soll es sich um einen Verkehrsunfall zwischen Rothrist Breitenpark - Bahnhof - Sennhof-Dörfli. Die Strasse ist momentan komplett gesperrt.

Weiter fällt der Bus der Linie 612 komplett aus, weil er im Stau steht. Es muss mit Verspätungen und Ausfällen gerechnet werden. (ArgoviaToday/cwu)

Update folgt...