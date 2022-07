Rothrist: Kinder setzen Feld in Brand – erheblicher Schaden

Rothrist Feld gerät in Brand – wurde es von Kindern fahrlässig angezündet? In Rothrist hat am Freitagnachmittag ein Feld gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verantwortlich für das Feuer sind wohl Kinder. Es entstand beträchtlicher Schaden. 08.07.2022, 16.07 Uhr

ZT

Das Getreidefeld liegt am Rössliweg in Rothrist zwischen der A1 und den dortigen Möbelhäusern, beispielsweise dem XXXLutz. Augenzeugen sahen am Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr Flammen und Rauch, wie die Aargauer Kantonspolizei am späteren Nachmittag mitteilt.

Die alarmierte Feuerwehr fand das Feld grossflächig in Brand vor. Es gelang ihr in der Folge, die weitere Ausbreitung zu verhindern und das Feuer zu löschen. Durch den verursachten Ernteausfall entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.

Die Flammen und der Rauch waren weit herum sichtbar. ZT

Nach ersten Erkenntnissen hatten Kinder im Alter von zehn und zwölf Jahren von einem angrenzenden Weg aus Feuerwerk gezündet und damit den Brand fahrlässig verursacht. Sie müssen sich nun vor der Jugendanwaltschaft verantworten. (cri)

