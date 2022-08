Romance-Scam: Aargauerin verschenkte ihr Vermögen

«Romance Scam» Eine Aargauerin verschenkt einem Liebesbetrüger ihr ganzes Vermögen und sagt: «Wie dumm muss man sein, denkt man sich» Milena Berger (Name geändert) ist frisch getrennt, als sie auf einem Datingportal einen Engländer kennen lernt – und sich verliebt. Die Bekanntschaft endet im Fiasko. Weil es vielen so geht wie ihr, hat die Aargauerin eine Selbsthilfegruppe für Opfer von «Romance Scam» gegründet. Livia Häberling Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.00 Uhr

Er stellte sich ihr mit dem Namen «Wisdom» vor, Englisch für «Weisheit», der Mann aus England, der Milena Berger im Frühling 2020 in einem Datingportal anschrieb, innert Wochen ihr Vertrauen gewann und sie dazu brachte, Dinge zu tun, von denen sie sich heute fragt: «Wie konnte ich nur?»

Zwei Jahre später sitzt Berger an einem heissen Sommernachmittag im Besprechungszimmer des Selbsthilfezentrums Aargau. Berger heisst eigentlich anders und ursprünglich wäre sie bereit gewesen, mit ihrem Namen vor ihre Geschichte zu treten, statt mit einem Pseudonym dahinter zu verschwinden.

Doch Milena Berger arbeitet in einem Beruf, der sie in gewissen Kreisen exponiert, und ihre Vorgesetzte empfahl ihr mit Nachdruck, das nicht zu tun. Sie mag andere Worte gefunden haben, deuten könnte man das Insistieren der Chefin so: Was soll die Öffentlichkeit über eine Frau denken, die sich im Internet so leichtsinnig übers Ohr hauen liess? Die Vorgesetzte wird in Bergers Geschichte nicht die Einzige bleiben, die sich darum bemüht, dass die Sache unter dem Deckel bleibt.

Über Datingportale tappen viele Singles in eine Liebesfalle.

Er löchert sie mit Fragen – sie versteht es als Interesse

Milena Berger lernt «Wisdom» im Mai 2020 auf einer Datingplattform kennen. Er schreibt ihr. Sie ist damals frisch getrennt, sucht neue Bekanntschaften und erinnert sich, wie sie kurz gestutzt hat, als sie sieht, dass er nicht aus der Schweiz, sondern aus England kommt. Dann denkt sie sich: «Was soll's.»

Bald schreiben sie sich regelmässig, er löchert sie mit Fragen, will verstehen, wie sie wurde, wer sie heute ist. «Ich habe das als Interesse verstanden», sagt sie. Sie fühlt sich geschmeichelt von den vielen Komplimenten und den Gedichten, die er ihr schickt. So bemüht hat sich schon lange kein Mann mehr um sie. Milena Berger blüht auf.

Vielleicht ist das der Grund, weshalb sie den Kontakt damals nicht abbricht, so richtig weiss sie rückblickend auf diese Frage keine Antwort. Dabei kommen ihr mehrmals Zweifel, ob «Wisdom» wirklich ist, wer er vorgibt, zu sein: ein aufgeräumter Doppelbürger, vom spanischen Vater grossgezogen, von der englischen Mutter verstossen, nun in Manchester lebend, nachdem er aufgebrochen ist, um sie zu suchen und ihr zu verzeihen.

Berger: «Es war wie Zuckerbrot und Peitsche»

Milena Berger sagt, Irritationen seien zwar da gewesen, doch der Mann, der mit ihr chattete, habe es immer wieder geschafft, die Zweifel zu zerstreuen. Als sie in den sozialen Medien nach ihrem «Wisdom» sucht, findet sie unter seinem Namen ein Facebook-Profil, das nicht ihm gehört, sondern einem Profigolfer. Doch das Instagram-Profil scheint seines zu sein. Berger erkennt ihren Verehrer auf den Bildern wieder.

Als sie sein Englisch am Telefon kaum versteht, denkt sie sich, das sei wohl der Manchester-Dialekt, zumal auf ihrem Display eine Rufnummer aus Grossbritannien erscheint. Als sie Rückfragen stellt, um frühere Aussagen zu überprüfen, gibt er plausible Antworten und manipuliert sie, wie sie rückblickend findet: «Wenn du mir nicht traust, brechen wir den Kontakt auf der Stelle ab», habe er gedroht. Das will sie nicht.

Einmal bittet sie ihn spontan, aus dem Fenster seine Aussicht zu fotografieren und ihr das Bild zu senden. Da wird er böse: «Glaubst du, ich habe Zeit für so einen Scheiss?!», habe er geschrieben und das Gespräch sofort wieder auf leichtere Themen gelenkt. «Der ganze Austausch war wie Zuckerbrot und Peitsche.»

Am Ende überweist sie ihm 29'000 Franken

Dann wird «Wisdom» im Juli angeblich auf einer Geschäftsreise in der Türkei überfallen, braucht Geld, verspricht ihr das langersehnte Treffen, sobald er ausreisen kann. «Alles in mir hat geschrien: ‹Das stimmt doch nicht›», sagt Berger. Zuerst überweist sie nichts, sagt, sie könne ihm nicht helfen. Da habe er ihr ein schlechtes Gewissen gemacht, indem er behauptete, er habe niemanden ausser ihr. Schliesslich knickt sie unter dem emotionalen Druck ein. «Dann hilft man eben doch.»

Er verspricht ihr, seine Schulden umgehend zurückzuzahlen. Zunächst überweist sie 1000 Franken, dann 17'000 und später nochmals 11'000. 29'000 Franken – an einen Fremden, den sie noch nie getroffen hat. Auf das Geld wartet Milena Berger bis heute. Sie sagt: «Weil ich ihm so viel von mir erzählt habe, wusste er genau, in welch sensibler Situation ich nach der Trennung steckte, dass ich nicht mehr viele Freunde hatte. Er suchte die Schwachstellen und er fand sie.»

Ihr Ex-Mann schämt sich, unter die Leute zu gehen

Lange erzählt sie niemandem davon. Sie schämt sich. Als sie sich endlich einer Bekannten anvertraut, meinte diese: «Ich hoffe, du hast kein Geld geschickt?» Da habe sie sich gedacht: «Oh, Scheisse.» Doch Berger sagt, richtig realisiert habe sie den Betrug erst «nach dem grossen Knall».

Weil ihr Ex-Mann noch Zugriff auf ihre Konten hat, sieht er die Transaktionen. Und macht eine Gefährdungsmeldung bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Es folgen Telefonate mit Bank, Kesb und Polizei. Im Gespräch habe ihr der Polizist jeden Schritt ihres Chatpartners voraussagen können, von der Notlage bis zur Geldforderung. «Da war ich baff. Genau so hatte es sich abgespielt.»

So schützen Sie sich vor Liebesbetrug im Internet 5 Tipps von der Schweizerischen Kriminalprävention 1. Nehmen Sie auf Facebook oder ähnlichen Plattformen keine Freundschaftsanfragen von fremden Menschen an.

2. Fragen Sie sich, weshalb ein gut situierter, attraktiver Mensch aus einem fernen Land plötzlich eine Fernbeziehung mit Ihnen will.

3. Brechen Sie den Kontakt bei Geldforderungen sofort ab.

4. Stellen Sie nie Ihr Konto für Finanztransaktionen zur Verfügung. Sie könnten sich strafbar machen (Geldwäsche)!

5. Vergessen Sie nicht, dass im Internet alles gefälscht sein kann: Profile, Fotos, Filme, Belege, Passkopien et cetera.

Nie hätte sie gedacht, dass ausgerechnet sie ein Opfer von Liebesbetrug werden würde, sagt Berger. «Wie dumm muss man sein, denkt man sich. Bis es einem selbst passiert.» Wer «Wisdom» wirklich ist, wird sie nie erfahren. Viele solche Internetliebesbetrüger, sie sind eine Art moderne Heiratsschwindler, agieren aus Afrika.

Als Milena Berger ihre Erfahrung auf einem Blog verarbeiten will, wird ihr Ex-Mann wütend. Die Sache gehöre nicht an die Öffentlichkeit, sagt er ihr. Er schäme sich für sie und könne sich in der ehemaligen Wohnregion nicht mehr blicken lassen. Er zieht in einen anderen Kanton.

Aargauer Selbsthilfegruppe bietet ein offenes Ohr

Schliesslich sucht Milena Berger Anschluss in einer Selbsthilfegruppe. Weil es im Kanton Aargau noch keine für Opfer von «Romance Scam» gibt, gründet sie im Herbst 2020 mit Unterstützung von Selbsthilfe Aargau eine neue Gruppe. In der Hoffnung, dass ein paar Gleichgesinnte zusammenfinden. «Es gibt viele Betroffene. Doch darüber reden können und wollen die wenigsten. Das Thema ist so schambehaftet.»

Die Gruppenbildung glückt, ein halbes Dutzend Betroffener treffen sich seither einmal monatlich. Während der Coronapandemie noch online, seit kurzem in den Räumlichkeiten von Selbsthilfe Aargau. Milena Berger hilft der Austausch unter Gleichgesinnten. «Bei uns braucht man sich nicht zu schämen. Wir hören einander zu und versuchen, uns gegenseitig zu unterstützen», sagt sie. «Hauptsache, es hilft.»

Informationen zur Selbsthilfegruppe unter www.selbsthilfe-ag.ch.

