Der Allesheiler: Wie Hypnose-Coaches Depressionen behandeln

Riskante Methode Der Allesheiler: Aargauer Hypnose-Coaches im Zwielicht Christian Härdi ist Hypnosecoach und verspricht bei allen möglichen Leiden schnelle Besserung – von Psychotherapeuten werden Coaches wie er aber scharf kritisiert. Andrea Marti Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christian Härdi, Hypnosecoach aus Aarau, in seiner Praxis am Ziegelrain. Gestellte Szene mit einem Klienten. Sandra Ardizzone

Christian Härdi wirkt auf den Fotos seiner Website unauffällig. Er trägt Hemd und Jeans, hat eine Halbglatze, ein etwas spitzbübisches Lächeln. Würde er einem beim Einkaufen begegnen, man könnte sich nicht mehr an ihn erinnern. Auch Härdis Karriere bei einer Bank ist ein Durchschnitts-Werdegang: KV-Lehre, Festanstellung, Beförderungen.

Doch dann, plötzlich, ändert sich etwas in Härdis Leben. Er merkt, dass er in seinem Job immer weniger mit Menschen zu tun hat, was ihm fehlt, so schildert er es heute. Deswegen entschliesst Härdi sich, eine Weiterbildung zu machen. Es dauert rund dreissig Kurstage, bis er einen neuen, ganz und gar nicht mehr gewöhnlichen Beruf hat: Er ist nun Hypnosecoach.

In der Ausbildung habe er gelernt, unterschiedlichste Gebrechen zu behandeln, das steht auf seiner Website. Von A wie Angst vor Spinnen bis Z wie Zitteranfälle bei Panikattacken – Härdi hilft. Zu den Leiden, für die Härdi Linderung in Aussicht stellt, gehören auch: sexueller Missbrauch, Depressionen, Burn-out und Traumata.

Wie das geht? Mit Hypnose, sagt Härdi. Ganz einfach. Es brauche nur wenige Sitzungen, man müsse sich nur darauf einlassen.

Zurück an den Ursprung

Wer sich auf eine Hypnosesitzung bei Christian Härdi einlässt, wird Folgendes erleben: Zuerst findet ein Erstgespräch statt, auch Anamnese genannt. Dabei hört sich Härdi an, wo er bei der Hypnose ansetzen soll. Geht es um eine Schlagenphobie? Um Mobbing? Um eine Depression? Dieses Gespräch sei wichtig, sagt Härdi, damit er wisse, welche Situationen er während der Hypnose ansprechen soll.

Trotzdem verändert das Gespräch den Ablauf der Sitzung nicht markant – Härdi hat einen Ansatz, der ungeachtet der unterschiedlichen Gebrechen helfen soll. Seine Behauptung: «Hinter praktisch jedem Leiden steht ein Auslöser. Wird dieser gefunden und während der Hypnose neu betrachtet – dann wird sich das Leiden mit grosser Sicherheit verbessern.» Vertieftes Hintergrundwissen zu den einzelnen Krankheiten und Leiden brauche es für deren Behandlung durch Hypnose nicht, auch wenn es von Vorteil sein könne, sagt Härdi. Seine simple Erklärung treffe auch auf komplexe Krankheiten wie eine Borderline-Störung zu.

Um seinen Kundinnen und Kunden auf diese Weise zu helfen, versetzt Härdi sie in den Entspannungszustand, der die Hypnose ausmacht. Dieser Punkt, so erzählen manche, die es erlebt haben, ist etwa so wie der Zustand direkt vor dem Einschlafen oder direkt nach dem Aufwachen. Man bemerkt, dass um einen herum etwas geschieht – aber man hinterfragt es nicht, nimmt es einfach hin.

Haben Härdis Kundinnen und Kunden diesen Zustand erreicht, leitet er sie an den Punkt in ihrer Vergangenheit, den er für den Auslöser ihres Leidens hält. Im Falle einer Spinnenangst also etwa die unliebsame Begegnung mit der Spinne im Kindesalter. Ist Härdi mit seinen Klientinnen und Klienten dort, bei der Spinne in der Kindheit, durchleuchtet er die Situation, fragt nach: «War die Spinne so schlimm? Hätte Sie Ihnen etwas tun können? Denken Sie, das würde bei jeder Spinne passieren?»

Meist ist die Antwort wohl: «Nein, eigentlich ging und geht von Spinnen keine Gefahr aus. Meine Angst ist unbegründet.»

Das ist der Moment, in dem Christian Härdi seine Kundinnen und Kunden aus der Hypnose holt. Wahrscheinlich, so der Hypnosecoach, werden danach nicht mehr viele Sitzungen nötig sein. Er dürfe keine Heilsversprechen machen, sagt Härdi klar. Schiebt aber sofort nach: In etwa 80 Prozent der Fälle erziele er in ein bis zwei Sitzungen eine markante Verbesserung – oder könne das Problem gar ganz lösen.

Zwei Sitzungen, wenige Stunden Aufwand, kurze Hypnose, und alles ist gut?

Es ist ein verlockendes Angebot, gerade für Menschen, die schon lange leiden. Aber auch ein trügerisches. Und ein umstrittenes.

Der Coach um die Ecke

Christian Härdi steht dabei keineswegs allein im Zentrum dieser Streitigkeit. «Coaches» wie ihn, die gibt es im Aargau überall. Rund zwanzig sind es alleine, wenn man «Hypnosecoach» googelt, noch mehr, wenn man andere ähnliche Begriffe hinzunimmt.

Die Ausbildungen, die diese Coaches gemacht haben, dauern alle sehr, sehr kurz. Viel kürzer als die Ausbildung jener, die zwar Hypnosen durchführen, sich aber auch mit den behandelten Leiden auseinandersetzen. Diese Hypnosetherapeuten haben ein Medizin- oder Psychologiestudium absolviert und mit ihrer ganzen Ausbildung nicht wenige Monate, sondern viele Jahre verbracht. Sie betten die Hypnose in eine längere Psychotherapie ein und arbeiten nach dem Grundsatz: Ein Leiden mit Hypnose behandeln sollte nur, wer das betreffende Leiden auch ohne Hypnose behandeln könnte.

Und sie kritisieren Hypnosecoaches, die keine solche Ausbildung haben, teilweise aufs Schärfste.

Eine riskante Methode

Einer dieser Kritiker ist Ulrich Geissendörfer, Psychotherapeut mit Zusatzausbildung zum Hypnosetherapeuten und Leiter der Regionalgruppe Aargau der Schweizerischen Ärztegesellschaft für Hypnose (SMSH).

«Hypnose», erklärt er, «kann wertvolle Zugänge schaffen, die sonst nur schwer zu erreichen sind.» Allerdings müsse Hypnose verantwortungsbewusst eingesetzt werden. «Dass die Hypnose neue Zugänge schafft, heisst auch, dass Erinnerungen erreichbar werden, vor denen sich Menschen sonst – bewusst oder unbewusst – schützen. Das können Erinnerungen an ein traumatisches Erlebnis wie einen sexuellen Missbrauch sein, dessen erneutes Erleben sorgfältig begleitet werden muss».

Wird das Wiedererleben einer traumatischen Situation nicht therapeutisch begleitet, könne die Hypnose dramatische Konsequenzen haben: «Zu mir sind schon Leute gekommen, die in der Hypnosesitzung retraumatisiert und nicht angemessen aufgefangen wurden. Diese müssen dann teilweise erst einmal wieder stabilisiert werden.» Dabei hat eine sogenannte Retraumatisierung ähnliche Folgen wie die ursprüngliche Traumatisierung: Sie kann unter anderem Depressionen auslösen, Schlafstörungen, Angstzustände oder gar Suizidalität.

Dieses Risikos, sagt Hypnosecoach Christian Härdi, sei auch er sich bewusst. «In so einem Fall achte ich bei der Hypnose darauf, die Person nicht direkt in die Situation hineinzuführen, sondern nur daran heran. So entstehen keine Schäden», ist er überzeugt.

Härdi hat auch einen Banner auf seiner Website: «Falls Sie in psychotherapeutischer Behandlung sind, ist eine Absprache mit den entsprechenden behandelnden Personen notwendig». Im Zweifelsfall führt Härdi eine Hypnose aber auch gegen Anraten der behandelnden Psychiaterin durch. «Ich vertraue meinen Kunden. Wenn sie meinen, dass eine Hypnose bei mir das Richtige für sie ist, dann ist das die beste Basis für Erfolg.»

Fehler trotz allem

Diese Herangehensweise kritisiert Christoph Frutiger, ein auf Traumata spezialisierter Psycho- und Hypnosetherapeut. Selbst bei schrittweisem Vorgehen sei es in der Hypnose schnell passiert, dass psychotherapeutisch zu wenig geschulte Personen etwas auslösen, das retraumatisiere. «Das kann sogar spezialisierten Therapeuten passieren, weshalb der Therapeut mit solchen Situationen umgehen können muss», sagt Frutiger. Fachwissen sei unerlässlich.

Dabei, so Frutiger weiter, könne Hypnose durchaus auch von Nicht-Therapeuten durchgeführt werden – einfach nicht in der Traumatherapie. «Will ein Sportcoach die Leistungsfähigkeit seines Teams fördern, so kann er die Hypnose in diesem Kontext am besten anwenden.»

Dass die Hypnosecoaches nicht nur bei den Leiden Besserung versprechen, bei denen sie sich gut auskennen, erklärt Psychotherapeut Geissendörfer so, dass sie am ehesten die jeweilige Situation nicht richtig einschätzen könnten. «Vielleicht verwechseln sie eine Depression mit einer kurzzeitigen Verstimmung, die sich ja durchaus in ein bis zwei Sitzungen bessern kann.» Oder aber die betreffenden Menschen meldeten sich schlicht nicht mehr, wenn es ihnen nach der Hypnose schlechter geht als vorher. «Dann hat der Coach vielleicht das Gefühl: Ah, diese Kundin taucht nicht mehr auf, also geht es ihr besser, sie ist geheilt.»

Um das Risiko schwerwiegender Folgeschäden zu verhindern, empfiehlt Geissendörfer, sich Hypnosetherapeutinnen beispielsweise von einem Hausarzt empfehlen zu lassen oder auf Listen der SMSH oder der Gesellschaft für klinische Hypnose (GHYPS) zu suchen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen