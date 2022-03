Antikörper-Therapie gegen schweren Covid-Verlauf

Risikogruppen Regina Suter (71) bekommt Antikörper gegen einen schweren Coronaverlauf – Reportage aus dem Kantonsspital Aarau Für Menschen, die zur Risikogruppe gehören, wird es zunehmend schwierig, sich vor dem Coronavirus zu schützen. Stecken sie sich an, kann eine Antikörpertherapie einen schweren Verlauf verhindern. Die AZ war dabei, als Regina Suter in Aarau die Infusion gesteckt wurde. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 18.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Ärztin untersucht Regina Suter vor der Antikörpertherapie. Fabio Baranzini

Am Samstagabend hatte Regina Suter Kopfschmerzen, am Sonntag fühlte sie sich grippig, am Montag erhielt sie das positive Testresultat. Die 71-Jährige hatte sich mit dem Coronavirus angesteckt. Dabei war sie vorsichtig. Sie hat ihre Enkel lange nicht gesehen, ging nur zu Randzeiten und mit FFP2-Maske einkaufen und achtete darauf, dass sie dabei möglichst niemandem zu nahe kommt.

Regina Suter ist Risikopatientin. Sie hat wegen eines Lymphoms eine Stammzellentransplantation hinter sich. Ihr Immunsystem ist geschwächt. Seit der Stammzellentransplantation wurde sie zwar schon zweimal gegen Covid-19 geimpft. Die dritte Dosis, die bei immunsupprimierten Patientinnen für die Grundimmunisierung nötig ist, wäre in den nächsten Tagen angestanden. Nun hat sie das Virus erwischt, bevor ihr Körper dank der Impfung genug Antikörper bilden konnte.

Antikörper müssen möglichst rasch verabreicht werden

Schon im Testzentrum wurde Regina Suter gesagt, sie solle sich sofort bei ihrer Onkologin melden, wenn das Testresultat positiv sein sollte. Für Risikopatientinnen wie sie kommt in den ersten fünf Tagen nach Symptombeginn nämlich eine Antikörpertherapie in Frage. Dabei werden über eine Infusion Corona-Antikörper in den Körper transportiert, die das Virus bekämpfen und einen schweren Krankheitsverlauf mit grosser Wahrscheinlichkeit verhindern können.

Am Dienstagmorgen sitzt Regina Suter auf einem schmalen Bett in einem Isolationszimmer im Kantonsspital Aarau (KSA). Sie hat Halsschmerzen, aber keine Mühe beim Atmen. Schlucken geht auch noch. Die Ärztin schaut ihr kurz in den Mund, hört mit dem Stethoskop die Lunge ab und misst den Puls. Er ist ein bisschen hoch. Aber das ist wohl die Nervosität und kein Grund zur Sorge. Es spricht nichts gegen die Infusion.

In der Schleuse, dem kleinen Durchgangszimmer mit einer Tür ins Isolationszimmer und einer zweiten in den Spitalgang, macht sich eine Pflegefachfrau bereit. Sie bindet den Schutzmantel im Nacken und am Rücken zu, setzt eine Schutzbrille auf, richtet die FFP2-Maske und desinfiziert gründlich die Hände, bevor sie das Zimmer betritt. Sie sucht an Regina Suters Unterarm eine geeignete Vene, desinfiziert die Stelle und legt den Zugang für die Infusion.

Eine Pflegefachfrau legt den Zugang für die Infusion. Fabio Baranzini

Währenddessen bereitet eine zweite Pflegefachfrau die Infusion vor. Regina Suter bekommt 500 Milligramm des Antikörpermedikaments Sotrovimab. Die Antikörper sind in einem Konzentrat aufgelöst. Mit einer Spritze sticht die Pflegefachfrau durch den Deckel des Fläschchens und zieht das Konzentrat auf. Dieses spritzt sie danach in einen Infusionsbeutel mit Kochsalzlösung.

Das Konzentrat mit den Antikörpern wird in eine Spritze aufgezogen ... Fabio Baranzini

... und anschliessend in einen Beutel mit Salzwasserlösung gespritzt. Fabio Baranzini

Jetzt müssen die Antikörper nur noch in Regina Suters Körper. Die beiden Pflegefachfrauen kontrollieren noch einmal alles genau. Dann hängt eine von ihnen den Beutel an den Infusionsständer und schliesst den Schlauch an die Kanüle in Suters Arm an. Es wird eine halbe Stunde dauern, bis der Beutel leer ist. In den ersten zehn Minuten bleibt eine Pflegefachfrau im Zimmer. Zur Sicherheit, falls unerwünschte Nebenwirkungen auftreten sollten.

Über einen Schlauch gelangen die Antikörper direkt ins Blut. Fabio Baranzini

Bei Regina Suter geht alles gut. Nach einer halben Stunde ist der Beutel leer und die Kanüle kann wieder herausgezogen werden. Eine Stunde muss die Patientin noch zur Beobachtung im Spital bleiben, dann kann sie wieder nach Hause.

Im Aargau bieten nebst dem KSA auch das Kantonsspital Baden und die Hirslanden Klinik Aarau Antikörpertherapien an. Seit Dezember 2021 haben im KSA insgesamt 126 Covid-19-Patientinnen und Covid-19-Patienten über eine Infusion Antikörper erhalten. Die Nachfrage habe in den letzten Wochen zugenommen, sagt Chef-Infektiologe Christoph Fux. «Im Moment haben wir täglich mehrere solche Infusionen.»

Vorwürfe wegen (zu) schneller Öffnung

Als Arzt ist er froh, dass es für Angehörige der Risikogruppe, die nicht oder nur ungenügend auf die Impfung ansprechen, dank der Antikörpertherapie eine Möglichkeit gibt, um einen schweren Krankheitsverlauf zu verhindern.

Seit der Bundesrat praktisch alle Schutzmassnahmen aufgehoben habe, werde ihm nämlich von verschiedenen Seiten vorgeworfen, er setze sich nicht oder nicht stark genug dafür ein, dass Risikopersonen geschützt werden, sagt Fux.

«Gefährdete Personen sind dem Virus nicht schutzlos ausgesetzt», sagt KSA-Infektiologe Christoph Fux. Fabio Baranzini

Christoph Fux hat Verständnis, dass es Menschen, die zur Risikogruppe gehören, mit der Öffnung zu schnell geht. «Gleichzeitig braucht es die Öffnung und damit die Durchseuchung, weil es die einzige Möglichkeit ist, in die endemische Phase zu kommen.» Das bedeute aber nicht, dass gefährdete Personen nun schutzlos dem Virus ausgesetzt sind.

«Die Erfahrung mit Covid-19, aber auch mit offener Lungentuberkulose lehrt uns, dass FFP2-Masken sehr gut schützen, auch wenn niemand sonst eine Maske trägt.»

Und wenn es Menschen wie Regina Suter trotz Vorsichtsmassnahmen erwischt, gebe es die Antikörpertherapie. Damit Sotrovimab innerhalb der ersten fünf Tage nach Symptombeginn verabreicht werden kann, sei es wichtig, dass sich Immunsupprimierte oder Patienten mit Erkrankungen der Abwehrzellen im Blut umgehend testen lassen, wenn sie Symptome haben. «So verlieren wir keine Zeit und können die Antikörpertherapie rasch einleiten», sagt Christoph Fux.

Sotrovimab sei gegen die Delta-Variante sehr wirksam gewesen und habe das Risiko um 80 bis 90 Prozent reduziert, dass Infizierte wegen Covid-19 im Spital landen oder daran sterben, sagt Fux. Auch bei der ursprünglichen Omikron-Variante habe das Antikörpermedikament angeschlagen.

Widersprüchliche Studien zur Wirksamkeit gegen B.A2

In Bezug auf die neue Omikron-Variante B.A2, die in der Schweiz laut Covid-19-Taskforce inzwischen für mehr als 50 Prozent der Neuansteckungen verantwortlich ist, seien die Laborstudien zur Wirksamkeit widersprüchlich, sagt Fux. Teils sei sie vermindert, teils normal, weshalb aktuell eine Dosissteigerung diskutiert werde. Klinische Daten zur Wirksamkeit gegen Omikron gebe es noch nicht.

Alexandra Calmy, Mitglied der nationalen Taskforce und Professorin für Infektiologie an den Universitätsspitälern Genf, sagte zur AZ, Sotrovimab habe sich in mehrere Laborstudien in der aktuell empfohlenen Dosierung als weniger oder gar nicht wirksam gegen die Omikron BA.2 erwiesen.

Trotzdem ist es aktuell das Mittel der Wahl in der Schweiz. Zumindest noch so lange, bis es wirksamere Alternativen gibt. In der Pipeline befindet sich beispielsweise Paxlovid. Ein Medikament in Tablettenform, das die Vermehrung der Viren blockiert.

Seit Regina Suter die Infusion mit den Antikörpern erhalten hat, sind zwei Tage vergangen. Ihr Allgemeinzustand sei schon besser, sie sei froh, dass die Halsschmerzen schon fast ganz weg seien, sagt Christoph Fux. Sie fühle sich aber noch sehr müde.

Für wen die Antikörpertherapie in Frage kommt Eine Infusion mit Corona-Antikörpern kommt nur für eine klar definierte Risikogruppe in Frage. Einerseits wird ein positiver Test auf Coronaviren bei einer Symptomdauer von weniger als fünf Tagen und ein hohes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf verlangt. Andererseits wird nur behandelt, wer nicht bereits selbst genügend eigene Antikörper gebildet hat. Dies kann bei hohem Alter (über 80 Jahre) aufgrund von Vorerkrankungen mit Immunsuppression oder einer Krebserkrankung von Blutzellen der Fall sein. Ist unklar, ob eine geimpfte Risikoperson genug eigene Antikörper hat, wird vor der Therapie der Antikörperspiegel im Blut gemessen. Bei Ungeimpften oder nicht vollständig Geimpften braucht es keinen Antikörpertest. Betroffene Patienten können eine allfällige Antikörpertherapie mit ihrem behandelnden Arzt besprechen. Dieser wird sie gegebenenfalls zur Infusionstherapie überweisen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen