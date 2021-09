Riken: Auto prallt gegen Gartenzaun – Lenker fährt davon

Riken Fahrzeug prallt gegen Gartenzaun: Person, die den Unfall verursacht hat, fährt davon Ein Fahrzeug ist in Riken gegen einen Gartenzaun geprallt. Doch die Person, die den Unfall verursacht hat, hat sich nicht um den Schaden gekümmert. Die Polizei sucht Zeugen. 08.09.2021, 16.38 Uhr

Der niedergedrückte Gartenzaun. Kapo AG

Ein unbekanntes Fahrzeug ist in der Nacht auf Mittwoch in Riken gegen einen Gartenzaun geprallt. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, machte sich die Person am Steuer aus dem Staub. Das teilt die Aargauer Kantonspolizei mit.

Betroffen war eine Liegenschaft an der Bergstrasse in Riken. Die Bewohner fand den Gartenzaun am Mittwochmorgen niedergedrückt vor. Aufgrund der Situation, geht die Polizei davon aus, dass ein Fahrzeug in der Nacht davor dagegen geprallt ist.

Zurückgebliebene Fahrzeugteile lassen darauf schliessen, dass es sich um einen dunkelblauen Nissan gehandelt haben könnte. Dieser muss gemäss der Kantonspolizei erhebliche Schäden aufweisen. Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88) sucht deshalb Augenzeugen, die den Unfall beobachtet haben. (cri)

Aktuelle Polizeibilder: