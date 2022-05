SVP-Bezirkspräsidentin Borer-Mathys kritisiert Glarners Kurs

Richtungsstreit SVP-Bezirkspräsidentin Barbara Borer-Mathys kritisiert Stil und Kurs von Andreas Glarner: «Was in Holziken funktioniert, haben wir auf kantonaler Ebene verlernt» Einigkeit lasse sich nicht von oben verordnen, es brauche Klarheit in der Sache, aber einen anständigen Ton – und Putin sei ein Kriegsverbrecher: Mit diesen Aussagen, die im Widerspruch zu den Positionen von Kantonalpräsident Andreas Glarner stehen, sorgt SVP-Kulm-Präsidentin Barbara Borer-Mathys für Aufsehen. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.00 Uhr

«In Holziken leben wir eine SVP, wie ich sie mir für den ganzen Kanton wünschen würde: Engagiert, verlässlich, klar in der Sache, anständig im Ton und unseren politischen Mitbewerbern gegenüber berechenbar.» Das sagte Barbara Borer-Mathys, Grossrätin und Präsidentin der SVP Bezirk Kulm, bei der Begrüssung zum Podium über die Kampfjet-Beschaffung. Aus ihrem Referat wurde rasch klar: Die Tochter des ehemaligen SVP-Aargau-Präsidenten Hans Ulrich Mathys ist mit dem Kurs der SVP Aargau und dem Stil von Kantonalpräsident Andreas Glarner offenbar nicht zufrieden.

SVP Mitglied Barbara Borer-Mathys. zvg

In ihrer Gemeinde erreiche die SVP regelmässig Wähleranteile von 65 Prozent und mehr, sagte Borer-Mathys, die hier die Ortspartei präsidiert. Als Parteipräsidentin sei es ihr ein Anliegen, bei Entscheidungen alle Parteimitglieder und auch die Bevölkerung mitzunehmen. «Am Ende braucht man in der Politik immer mehrheitsfähige Lösungen», sagte sie. Dann folgte die Kritik:

«Was in Holziken funktioniert, scheinen wir auf kantonaler Ebene verlernt zu haben: Wir verlieren langjährige Weggefährten und es wird immer schwieriger, Menschen zu finden, die sich für ein Amt engagieren wollen.»

Borer-Mathys sagte, von oben rufe man immer wieder nach Einigkeit – und spielte dabei auf Glarners Aufruf am letzten Parteitag von Mitte April in Aarau. Damals zitierte der Kantonalpräsident den Ausspruch «seid einig, einig, einig» von Werner von Attinghausen aus Schillers Tell und forderte die Parteimitglieder auf, diesem Beispiel zu folgen. Auch SVP-Schweiz-Präsident Marco Chiesa reiste nach Aarau und warb dafür, Konflikte nicht über Aussenstehende und die Medien auszutragen.

SVP-Schweiz-Präsident Marco Chiesa (links) und SVP-Aargau-Präsident Andreas Glarner beschworen am Kantonalparteitag am 13. April im Gasthof Schützen Aarau die Einigkeit ihrer Partei. Severin Bigler

Doch für Barbara Borer-Mathys ist von oben verordnete Geschlossenheit der falsche Ansatz. «Liebe SVPler im Saal – Einigkeit wächst nicht von oben nach unten», sagte die Grossrätin. Sie wachse vielmehr an der Wurzel der Partei, bei den Frauen und Männern in den Ortsparteien. Und sie sagte, ohne den Namen von Andreas Glarner zu nennen, was sie vom SVP-Aargau-Präsidenten erwartet:

«Es ist die Aufgabe von politischen Führungskräften, diese vielfältige Basis mitzunehmen.»

In Holziken gelinge dies, und dafür sei sie sehr dankbar, sagte Borer-Mathys. Und sie schloss ihren Blick nach innen mit einem Versprechen, dies auch auf kantonaler Ebene einzufordern: «dass ich mich auch weiterhin für eine solche SVP-Politik einsetzen werde.»

Borer-Mathys kritisierte Glarner schon vor den Wahlen im Herbst 2020

Es ist nicht das erste Mal, dass Barbara Borer-Mathys öffentlich Kritik an Parteipräsident Andreas Glarner und dessen provokativem Stil übt. Schon im Oktober 2020, zehn Tage vor den Grossratswahlen, schrieb sie in einem offenen Brief, gewissen SVP-Exponenten fehle der Anstand. Borer-Mathys erwähnte Glarner im offenen Brief zwar nicht, es war aber klar, dass dieser gemeint war.

Barbara Borer-Mathys gratuliert ihrem Parteikollegen Urs Winzenried im Oktober 2020 zur Wahl in den Grossen Rat – beide sind Anhänger eines gemässigten Stils innerhalb der SVP Aargau. Michael Wuertenberg

Sie sagte auf Nachfrage, persönlich habe sie kein Problem mit dem Hardliner. Borer-Mathys hielt in einem Interview mit der AZ aber auch fest: «Mir passt sein Stil nicht immer, das sage ich offen und dazu stehe ich.» Die SVP-Politikerin, die kurz danach selber in den Grossen Rat gewählt wurde, sagte im Oktober 2020 zudem, ihre Partei demontiere sich «ein Stück weit selber mit dem zu aggressiven und oft kompromisslosen Stil».

Glarner versprach Mässigung ­– erntet mit prorussischer Position aber Kritik

Glarner äusserte sich nicht direkt zur Kritik von Borer-Mathys, sagte aber später im «TalkTäglich» bei Tele M1: «Wenn sich zeigen sollte, dass mein Kurs die harte Arbeit unserer SVP-Politiker in den Gemeinden torpediert, muss ich über die Bücher.» Er kündigte an, in der Sache hart bleiben, räumte aber ein, dass es vielleicht nötig sei, im Ton eine Stufe zurückzufahren. «Ich werde mich nicht bis zur Unkenntlichkeit verbiegen, aber wenn es der Sache und unserer Partei hilft, nehme ich mich zurück.»

Zuletzt erntete Glarner parteiintern erneut Kritik, weil er einen russlandfreundlichen Beitrag in der «Schweizerzeit» publizierte, dem Westen eine Mitschuld am Krieg gab und der Ukraine empfahl, Putins Bedingungen für einen Frieden anzunehmen. SVP-Regierungsrat Jean-Pierre Gallati bezeichnete den Kantonalpräsidenten danach als «Putin-Verehrer», Fraktionschefin Désirée Stutz distanzierte sich von Glarners Aussagen zum Ukraine-Krieg.

Borer-Mathys bezeichnet Putin als Kriegsverbrecher

Auch dazu äusserte sich Borer-Mathys pointiert: «Der russische Angriffskrieg in die Ukraine ist wie ein düsterer Paukenschlag.» Bisher sei man davon ausgegangen, dass künftige Kriege mit Drohnen und Cyberattacken geführt würden, doch nun rollten Panzer durch Europa. Die russische Machtpolitik habe den Westen mit einem Mal auf den Boden der Realität zurückgeholt, sagte Borer-Mathys.

Borer-Mathys nahm auch den SVP-Slogan «frei und sicher» auf und sagte, sie sei dankbar, mit ihrer Familie in Freiheit und in Sicherheit in der Schweiz leben zu dürfen. Die internationale Situation ändere sich grundlegend, hielt Borer-Mathys fest. In dieser neuen Phase der Geschichte des Westens müsse auch die Schweiz sich ihren Platz suchen.

Schliesslich wandte sich Borer-Mathys an Viola Amherd und sagte, in der Mehrzweckhalle Holziken hätten sich schon verschiedentlich Bundesräte, «allerdings immer SVP-Couleur», die Klinke in die Hand gegeben. Dass man heute eine Vertreterin der Mitte-Partei begrüssen dürfe, zeige klar, wie offen man hier in Holziken sei. «Es geht uns um die Sache», betonte Borer-Mathys und machte damit nochmals klar, dass sie nicht für Polemik und Provokation steht.

