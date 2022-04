Aargau: Amtsenthebung auch für Richter möglich?

Initiative Amtsenthebung auch für Richter? Grossrat will dies nach «Massenmörder»-Aussage gegen Selenski prüfen Der Aarauer Bezirksrichter Giorgio Meier-Mazzucato trat von seinem Amt zurück, nachdem er den ukrainischen Präsidenten auf Linkedin beleidigt hatte. EVP-Grossrat Urs Plüss möchte nach einem Ja zur Amtsenthebungs-Initiative am 15. Mai diskutieren, wie auch Richter abgesetzt werden könnten. Fabian Hägler 1 Kommentar 05.04.2022, 14.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bezirksrichter Giorgio Meier-Mazzucato trat zurück – eine Amtsenthebung von Richtern soll nun diskutiert werden. zvg/Montage AZ

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sei ein Vasall der Nato und ein Massenmörder. Das postete der freisinnige Aarauer Bezirksrichter Giorgio Meier-Mazzucato auf Linked-in. Seine Partei distanzierte sich entschieden von dem Post, später trat der FDP-Richter zurück. Am gleichen Tag, als der Fall publik wurde, schrieb EVP-Grossrat Urs Plüss auf Facebook: «Da gibt es nur eine Antwort: sofortige Freistellung».

Lutz Fischer-Lamprecht, der ebenfalls für die EVP im Grossen Rat sitzt, fragte in einem Kommentar: «Ist das bei gewählten Ämtern rechtlich überhaupt möglich?» Plüss antwortete: «Wir können Druck aufbauen» und wies darauf hin, dass der Bezirksrichter inzwischen seinen Rücktritt bekanntgegeben habe.

Auf Nachfrage der AZ sagt Plüss: «Als ich den Beitrag postete, war mir nicht klar, ob die Freistellung des betreffenden Richters möglich gewesen wäre.» Mit dem Rücktritt von Meier-Mazzucato habe sich dieser Fall zwar erledigt, «ich bin aber schon der Meinung, dass eine Diskussion nötig ist, wie wir mit solchen Aussagen von Richtern umgehen wollen», sagt der EVP-Grossrat.

EVP-Grossrat Urs Plüss will Amtsenthebung von Richtern diskutieren

Mit der Aussage «wir können Druck machen» in seinem Post meinte Plüss einen Vorstoss mit Fragen an den Regierungsrat, welche Regeln es für solche Fälle gibt, oder wie der Kanton künftig vorgehen will. «Vorerst werde ich aber keinen Vorstoss einreichen, sondern das Abstimmungsresultat zur Amtsenthebungs-Initiative abwarten, die am 15. Mai an die Urne kommt», erklärt Plüss.

EVP-Grossrat Urs Plüss. Britta Gut

Bei einem Ja zur Initiative, die einst von der BDP lanciert und inzwischen von der Mitte vertreten wird, würde nur ein Satz in die Aargauer Verfassung geschrieben: «Das Gesetz regelt die Einstellung im Amt und die Amtsenthebung von Mitgliedern von Behörden.» Der Regierungsrat und der Grosse Rat müssten bei Annahme der Initiative ein entsprechendes Gesetz erarbeiten und beschliessen. Plüss sagt:

«Ich bin für die Initiative und auch dafür, bei der Gesetzesberatung darüber zu diskutieren, unter welchen Umständen auch Richter ihres Amtes enthoben werden könnten.»

Der EVP-Grossrat hält fest, er sei dagegen, wegen umstrittener Aussagen, die sehr selten vorkommen, sofort ein Gesetz zu machen. «Im aktuellen Fall hat der Richter aber brutale Menschenrechtsverletzungen legitimiert, deshalb muss zumindest darüber debattiert werden, welche Konsequenzen dies haben soll.» Dabei müsse natürlich immer die Meinungsfreiheit gegen die Anforderungen des Amtes und die berechtigten Erwartungen der Öffentlichkeit an einen Richter abgewogen werden.

Mitinitiant Bernhard Guhl: Bewusst keine fixen Kriterien im Voraus festlegen

Bernhard Guhl, alt Nationalrat der BDP, die inzwischen mit der früheren CVP die neue Mitte-Partei bildet, war treibende Kraft hinter der Amtsenthebungs-Initiative. Auf Facebook wirbt Guhl mit dem Slogan «Aussitzen bis zum nächsten Wahltermin ist keine Lösung» für ein Ja.

Auf die Frage der AZ, ob die Aussage des Aarauer Bezirksrichters Meier-Mazzucato ein Grund sein sollte, diesen des Amtes zu entheben, sagt Guhl: Das ist genau einer jener Punkte, den der Grosse Rat nach einem Ja zur Initiative diskutieren und festlegen müsste. Guhl betont, das Komitee habe sich bewusst dafür entschieden, nicht im Voraus schon fixe Kriterien für eine Amtsenthebung in den Initiativtext zu schreiben.

Zuerst solle der Grundsatz in der Verfassung verankert werden, dass fehlbare Behördenmitglieder grundsätzlich ihres Amtes enthoben werden könnten. Bei der Präsentation ihres Volksbegehrens Ende Januar 2019 hielten die BDP-Initianten fest, aus ihrer Sicht gebe es grundsätzlich drei Punkte, die zu einer Amtsenthebung führen könnten: Straftaten von Behördenmitgliedern, gesundheitliche Probleme, die eine weitere Ausübung des Amtes unmöglich machten, oder Amtsmissbrauch.

«Aussage völlig daneben» – aber würde das für Amtsenthebung reichen?

Zum konkreten Fall des Aarauer Bezirksrichters, der den ukrainischen Präsidenten Selenski als Massenmörder bezeichnet hatte, hat Guhl keine klare Meinung. «Die Aussage des Richters ist aus meiner Sicht inakzeptabel und inhaltlich völlig daneben», sagt der frühere Nationalrat. Es stelle sich allerdings die Frage, ob dies reiche, um eine Amtsenthebung zu rechtfertigen.

Guhl findet, eine Amtsenthebung wäre angemessen, wenn eine Aussage juristisch als Beschimpfung, üble Nachrede oder ähnliches Delikt qualifiziert würde. «Zudem erwarte ich von einem Richter in einem solchen Fall auch eine gewisse Zurückhaltung, weil sonst das Ansehen des ganzen Gerichts geschädigt wird», ergänzt er.

Andererseits solle die Initiative aber nicht Tür und Tor öffnen, um missliebige Behördenmitglieder nach umstrittenen Aussagen aus dem Amt zu entfernen. Deshalb müsse bei einem Ja an der Urne, auf das Guhl natürlich hofft, der Grosse Rat entscheiden, wie anständig sich ein Amtsträger in welchem Amt verhalten solle.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen