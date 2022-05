Aargau: Betrunken mit Fahrrad unterwegs - gleich zwei Unfälle

Rheinfelden/Rieden Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs - gleich zwei Unfälle im Aargau In der Nacht auf Donnerstag ereigneten sich auf den Aargauer Strassen zwei Unfälle von Fahrradfahrern. Beide waren stark alkoholisiert und wurden beim Sturz verletzt. 26.05.2022, 12.17 Uhr

Am 26.05. um 01:45 Uhr, fuhr ein 32-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf der Salinenstrasse in Rheinfelden. Er stürzte und verletzte sich am Kopf. Er wurde mit der Ambulanz in die Spitalpflege verbracht. Das Fahrrad blieb intakt. Anlässlich der Unfallaufnahme konnte beim Lenker Alkoholgeruch festgestellt werden. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab dann auch einen Atemalkoholwert. Der durchgeführte Drogenschnelltest verlief zudem positiv, weshalb eine Blut- und Urinprobe angeordnet wurde. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet. Der Führerausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen.

Beide Fahrradfahrer kamen mit Kopfverletzungen ins Spital. Keystone

Auf der Landstrasse in Rieden, Höhe Haltestelle Boldi, kam kurz vor halb 3 Uhr ein 42-jähriger Fahrradlenker mit seinem E-Bike zu Fall. Er verletzte sich ebenfalls am Kopf und wurde mit der Ambulanz in die Spitalpflege überführt. Auch bei diesem Fahrradfahrer konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Der Test ergab einen Atemalkoholwert. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet. Der Führerausweis wurde ihm abgenommen. (has)