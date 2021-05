Rheinfelden Horror-Motorradunfall fordert Schwerverletzten – beim Überholen hatte sich der Helm gelöst In Rheinfelden ist am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer schwer gestürzt. Passiert ist der Unfall bei einem Überholmanöver. Aktualisiert 28.05.2021, 08.50 Uhr

In Rheinfelden ist es zu einem schweren Töff-Unfall gekommen. ArgoviaToday

Kurz vor 13 Uhr ist es am Donnerstag zu einem schweren Unfall gekommen, wie ArgoviaToday berichtet. Der Selbstunfall ereignete sich auf der Hauptstrasse zwischen Rheinfelden und Kaiseraugst. Der Motorradfahrer war stadtauswärts unterwegs, als er zum Überholen mehrerer Autos ansetzte, wie die Kantonspolizei am Freitag in einer Mitteilung schreibt. Aus noch ungeklärten Gründen löste sich während dieses Manövers sein Helm. Dadurch verlor er die Herrschaft über seine Sportmaschine, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.