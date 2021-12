Das Opfer nimmt den Beschuldigten in Schutz. Keystone

Rheinfelden Gerichtsprozess: 49-Jährigem werden mehrfache sexuelle Handlungen vorgeworfen Heute stand ein 49-Jähriger vor Gericht, wegen mehrfachen sexuellen Handlungen mit einem Minderjährigen. Sandra Havenith 13.12.2021, 20.47 Uhr

Dieser Gerichtsprozess ist aussergewöhnlich, denn das 17-jährige Opfer nimmt den Beschuldigten in Schutz und will, dass er ohne Strafe davonkommt. Die Staatsanwaltschaft sieht das aber anders und möchte den Angeklagten im Gefängnis sehen. Das Bezirksgericht wird das Urteil in den nächsten Tagen bekannt geben.