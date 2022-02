Rezensionen «Die Zellen sind ein bisschen kalt»: So bewerten Google-User Aargauer Polizeiposten, Bahnhöfe und Kreisel Ein Restaurant oder ein Hotel auf Google bewerten – nichts Ungewöhnliches. Aber Sterne vergeben für eine Kläranlage, einen Bahnhof oder eine Polizeistation? Auch das gibt es. Die AZ hat aussergewöhnliche Bewertungen zu Aargauer Institutionen gesammelt. Andrea Marti Jetzt kommentieren 24.02.2022, 05.00 Uhr

Nicht wenige User bewerten Bahnhöfe, wie ein Blick auf die Google-Bewertungen der Aargauer Bahnhöfe zeigt. 124 Menschen haben den Bahnhof Aarau bewertet. Im Schnitt erhält er immerhin 4,2 Sterne. Trotzdem wird fleissig kritisiert. Eine Userin schreibt:

«Schmuddelig, alt, nicht funktional, eng und ungemütlich.» – ★★☆☆☆

Ein zweiter Nutzer hingegen findet:

«Guter Ort um Freunde zu treffen und ein Bier zu trinken.» – ★★★★★

Ob er etwas mit den vielen Usern zu tun hat, die Kommentare schreiben wie:

«Zu viele Betrunkene bei den Bushaltestellen.»

Andere Nutzer blieben nüchterner. Einer schreibt schon fast poetisch:

«Halt ein Bahnhof. Der Zug kommt, der Zug geht, der Lauf des Lebens.» – ★★★★☆

Empörungsfreudigere User regten sich hingegen ziemlich auf, vor allem über die Toiletten:

«Zum Urin rauslassen muss man bezahlen! Der kein Münz dabei hat, was macht der, in die Hosen?» – ★★★☆☆

Die SBB verweist auf Anfrage darauf, dass kostenpflichtige Toiletten normalerweise sauberer seien und weniger beschädigt werden – das sei zentral, da man den Passagieren saubere Bahnhöfe anbieten wolle.

Die Bewertungen zum Bahnhof Baden, der bei 1338 Rezensionen 4,1 Sterne holt, fallen etwas anders aus. So ist etwa Dreck ein kleineres Problem als in Aarau. Dafür haben die User andere Kritikpunkte. Einer findet etwa:

«Nicht sehr persönlich.» – ★★★★☆

Und einen anderen stört, was viele schätzen:

«Essläden an jeder Ecke, schade!» – ★★☆☆☆

Ebenfalls kritisiert, wird die Anbindung des Bahnhofs Baden:

«Bahnhof in der Pampa, schlecht angeschlossen an den ÖV!» – ★★★☆☆

Wo es wohl eine bessere Anbindung an den ÖV gibt als an einem Bahnhof?

Aber auch in Baden gibt es jene, die sich zwar Zeit nehmen, eine Bewertung zu schreiben, aber darauf eigentlich gar nicht so wirklich Lust zu haben scheinen:

«Ein Bahnhof eben.» – ★★★★☆

Wirklich grundlegende Kritik üben die Google-Reviewer hingegen am Bahnhof Lenzburg, der dementsprechend auch nur 3,6 Sterne holt. Ein Nutzer (er nennt sich «Gelenkschmerzen Hallo» schreibt:

«Der Abgang von den Gleisen und wenn man von den Bussen kommt ist viel zu rutschig. Ich habe schon sehr viele Leute gesehen, die gestürzt sind und sich krampfhaft an dem noch rutschigeren Geländer festzuhalten versucht haben.

Ich selbst bin auch fast schon filmreif gestürzt und habe mein Knie verletzt.

Ich weiss nicht, wie man auf die Idee kommt diesen Boden mit irgendeinem Lack oder so zu lackieren. Mir fällt leider nichts Positives ein.» – ★★☆☆☆

Wie die Bahnhöfe in Aarau und Baden scheinen die Besuchenden auch Lenzburg nicht allzu gemütlich zu finden. Ein Nutzer meint:

«Wirkt wie ein Drogenumschlagplatz.» – ★☆☆☆☆

Sogar eine präventiv schlechte Bewertung wurde von einem Nutzer hinterlassen:

«Habe bisher nur schlechtes über diesen Bahnhof gehört. Ich war persönlich noch nie dort, habe es jedoch auch nicht vor.» – ★☆☆☆☆

Immerhin: Die, die tatsächlich am Bahnhof waren und nichts mehr und nichts weniger wollten als Zug fahren, scheinen zufrieden zu sein. Ein User vergibt prompt fünf Sterne und schreibt:

«Trains stop here!» – ★★★★★

Einzig die Enge des Bahnhofs kritisieren viele Pendlerinnen und Pendler.

Angesprochen auf den Vorwurf der User, dass der Bahnhof Lenzburg zu klein sei, verweist die SBB darauf, dass der Bahnhof ab 2023 umfangreich ausgebaut werde. Sämtliche Perrons, so die SBB weiter, werden dann höher, breiter und länger.

Eine systematische Beantwortung der Google-Kommentare nimmt die SBB aber nicht vor. «Rückmeldungen, welche die SBB direkt entgegennimmt, sind konkreter und präziser als die oft pauschalen Bewertungen im Internet», so SBB-Mediensprecher Reto Schärli auf Anfrage. Auf direkte Feedbacks reagiere die SBB aber umgehend.

Das Grossratsgebäude in Aarau - Sitz des Aargauer Kantonsparlaments. Sandra Ardizzone

Auch das Grossrats- und das Regierungsgebäude werden bewertet. Beide schneiden mit 5 bzw. 4 Sternen recht gut ab. Allerdings stammen die Bewertungen nur von je einem User. Beim Grossratsgebäude gibt es nicht einmal einen Kommentar. Und der eine, den das Regierungsgebäude abbekommen hat, ist alles andere als enthusiastisch:

«Etwas abseits der belebten Innenstadt liegt das Regierungsgebäude. Der Bau hebt sich nicht sehr von seiner Umgebung ab. Dem Betrachter wird erst beim nähertreten klar, dass hier die Kantonsregierung tagt. Anderseits ist es ein durchaus würdevolles Gebäude, das zu seiner Aufgabe passt.» – ★★★★☆

Im Vergleich zur Bewertung des Departements Gesundheit und Soziales (DGS) wurde das Regierungsgebäude in den Himmel gelobt: Dieses erhielt gerade einmal einmal 1,8 Sterne – wobei sich hier wohl der Coronafrust niedergeschlagen hat. So schreibt ein User:

«Ein Armutszeugnis für unseren Kanton, zwei Jahre Corona und unser Departement ist immer noch unfähig zu handeln. SMS erhalten weil positiv, nun in dieser SMS ein Link der nicht funktioniert für die Selbstregistrierung.» – ★☆☆☆☆

Immerhin: Dass so viel Zeit in eine Bewertung investiert wurde, könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Isolationsdauer eingehalten wurde.

Dass die schlechte Bewertung des DGS wahrscheinlich vor allem an Corona liegt, zeigt auch ein Blick auf die Bewertungen anderer Departemente. So holt zum Beispiel das Departement Finanzen und Ressourcen 4,6 Sterne. Die Kommentare zum Finanzdepartement sind durchwegs positiv, ein Nutzer wird gar ironisch:

«Halsabschneider! Nein, ihr macht das super ;)» – ★★★★★

Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt wurde gar nicht bewertet. Daran, dass einzig das Finanz- und das Gesundheitsdepartement mehr als eine Bewertung haben, sieht man, dass Leute das bewerten, womit sie auch Zeit verbringen: Mit Steuern und Corona.

Das Strassenverkehrsamt Aargau in Schafisheim. Ann-Kathrin Amstutz

Rege wird das Strassenverkehrsamt in Schafisheim bewertet. Das Fazit der mit durchschnittlich 2,5 Sternen bei 578 Bewertungen fällt schlecht aus.

Die Aargauerinnen und Aargauer haben so einige Gründe, sich aufzuregen: Lange Warte- und kurze Öffnungszeiten, unfreundliche Mitarbeitende, zu hohe Gebühren. Einigen Platz nimmt auch «Vicky» ein, der Sprachroboter, der die 25 häufigsten Fragen am Telefon beantwortet – oder es zumindest versucht. Geduldig erklärt das Strassenverkehrsamt jedem, der «Vicky» erwähnt, dass der Roboter noch lernen müsse und mit der Übung besser werde: «Wir sind stetig daran, Vicky zu trainieren.»

Das Strassenverkehrsamt antwortet seit rund einem Jahr auf Google-Bewertungen, sofern diese auch schriftlich ausformuliert sind. «Über die Google-Bewertungen können wir viele Probleme mit Kunden lösen, bei denen sich Frust angesammelt hat. Diesen Feedbackkanal zu bedienen, hat sich für uns sehr bewährt», so das Strassenverkehrsamt auf Anfrage. So reagiert das Amt auf fast alle Reviews – auch wenn diese nicht so ganz sachlich gehalten sind. Selbst auf Rückmeldungen wie die folgende reagiert das Amt:

«Wäre das Strassenverkehrsamt ein Fisch, er könnte nicht einmal schwimmen. Saftladen!» – ★☆☆☆☆

Die Antwort fällt nüchtern aus: «Schade konnten wir Sie mit unseren Dienstleistungen nicht überzeugen.»

Es wirkt so, als sei das Strassenverkehrsamt an konstruktivem Feedback interessiert. Blöd nur: Manche User nicht. So nervt sich einer etwa über die nicht bestandene Fahrprüfung seiner Freundin:

«Einige Fahrexperten sind nicht zu gebrauchen. Meine Freundin ist schon zwei Mal durchgefallen, obwohl sie keine fahrlässigen Fehler gemacht hat!» – ★☆☆☆☆

Das Strassenverkehrsamt wünscht ihr Glück für den nächsten Versuch.

Das Aargauer Obergericht in Aarau. Sandra Ardizzone

Noch weniger Sterne als das Strassenverkehrsamt holen fast nur noch die Aargauer Gerichte. Zwar bekommt das Obergericht immerhin noch 3,3 Sterne. Dafür bekommen die Bezirksgerichte Zofingen und Rheinfelden nur einen einzigen Stern. Begründungen für die unterirdische Bewertung? Meist keine. Einzig das Bezirksgericht Zofingen erhält einen Kommentar:

«RICHTER verurteilen Tierquäler und Kinderschänder zu milde.» – ★☆☆☆☆

Nur das Bezirksgericht Muri tut sich positiv hervor und holt fünf Sterne – wenn auch basierend auf nur einer Rezension.

Mit den vielen Ein-Stern-Bewertungen schneiden die Gerichte auch schlechter ab als die Betreibungsämter, von denen keines weniger als 1,7 Sterne hat. Das Betreibungsamt Lenzburg erhält sogar noch Lob in den Kommentaren. Ein User schreibt:

«Freundlich und zuvorkommend. Leider nur Barzahlung.» – ★★★☆☆

Nur wenig besser als manch Betreibungsamt schneidet auch die kantonale Arbeitslosenkasse ab, die von gesamthaft 87 Usern eine Bewertung von durchschnittlich 2 Sternen erhält.

Bei den Polizeien fällt auf, dass viele User entweder einen oder gleich alle fünf Sterne vergeben – dazwischen gibt es wenig. Kuriose Bewertungen gibt es vor allem für die Kantonspolizei, die auch Gefängniszellen betreibt. Ein User, der offenbar am Stützpunkt Baden der Kantonspolizei inhaftiert war, schreibt:

«Zellen sind bisschen kalt, aber ansonsten sehr gut eingerichtet. Ich hoffe, ich muss da nicht wieder hin» – ★★★★☆

Blick in eine Zelle des Badener Bezirksgefängnisses. Es befindet sich im gleichen Gebäude wie der Kapo-Stützpunkt. (Archivbild) Raphael Hünerfauth

Ein anderer widerspricht – und gibt trotzdem vier Sterne:

«Hotelzimmer bisschen spärlich eingerichtet.» – ★★★★☆

Eine Userin schätzte das Getränkeangebot:

«Der Tee war sehr gut.» – ★★★★★

Die Zellen, welche die Kantonspolizei in Zofingen betreibt, kommen nicht sehr gut weg. Ein User schreibt:

«Gemütliche Zellen, Aussicht gut, Essen lecker, aber drei Mal Reis – ein wenig unappetitlich. Die Handschellen waren zu eng.» – ★★★★★

Trotzdem war ihm der Aufenthalt fünf Sterne wert.

Die Dienstleistungen der Kantonspolizei scheinen von vielen Usern geschätzt zu werden. Viele bedanken sich in den Kommentaren bei der Polizei:

«Danke, dass sie 171 Mal vorbeigekommen sind, um unser Nachbarschaftsproblem zu lösen!»

Die Kantonspolizei beantwortet die Google-Bewertungen jeweils nicht. «Wir sind auf diversen anderen Kanälen ansprechbar und sahen uns deshalb bis dato nicht dazu veranlasst, die Rezensionen zu beantworten», sagt Polizeisprecherin Aline Rey auf Anfrage. Gelesen werden die Rezensionen aber: «Wenn Kommentare gegen die Netiquette verstossen, reagieren wir, indem wir Google darüber informieren und eine Löschung beantragen.»

Die Regionalpolizeien werden mit gehässigeren Rückmeldungen konfrontiert. Gleich mehrere Einheiten holen gerade mal knapp zwei Sterne, darunter die Regionalpolizeien Unteres Fricktal, Bremgarten, Brugg und Lenzburg. Mehr als vier Sterne holen einzig die Repol Oberes Fricktal und die Repol Rohrdorferberg-Reusstal (die allerdings beide sehr wenige Bewertungen haben).

Der grösste Kritikpunkt ist bei den meisten Regionalpolizeien, dass diese auch Verkehrsbussen verteilen. So bezeichnet ein User einen Geschwindigkeitsradar als «hinterhältige Kontrolle» und will wissen, wer diese veranlasst habe. Auf solche Feedbacks antwortet die Repol Zurzibiet jeweils. «Wir nehmen Feedback immer entgegen, auch über die Google-Bewertungen. Wenn wir eine Antwort für nützlich zielführend und angebracht halten, antworten wir gerne», so der Polizeichef der Repol Zurzibiet, René Lippuner.

So kann es etwa vorkommen, dass die Repol Zurzibiet Google-Usern geduldig die gesetzliche Grundlage von Verkehrskontrollen erklärt – oder dass Polizeichef Lippuner gleich persönlich bei den Usern anruft, um ein Feedback zu thematisieren. Letzteres passiert vor allem, wenn Mitarbeitende der Repol direkt angegriffen werden. «Wenn’s persönlich gegen Mitarbeitende wird, greifen wir unter Umständen direkt ein und fragen nach. Das ist auch im Sinne der Qualitätskontrolle und des Persönlichkeitsschutzes», so Lippuner.

Auch die Regionalpolizei Bremgarten hat eine Zeit lang Google-Bewertungen beantwortet. Heute macht sie das aber nicht mehr, da sie sich «keine öffentliche Schlammschlacht leisten» will, wie sie vergangenes Jahr gegenüber ArgoviaToday sagte. Deswegen wurde beispielsweise dieser Kommentar nicht beantwortet:

«Das ist ja wohl das Letzte! An einem Feiertag bei frisch eröffneten Parkplatz Bussen anbringen wegen Nichtanbringen der Parkscheibe. Dabei bin ich extra nicht ins Fahrverbot gefahren!» – ★☆☆☆☆

Allerdings gibt es durchaus auch sehr freundliche Einträge. Zum Beispiel über die Regionalpolizei Brugg:

«Ihr macht euren Job gut. Ohne die Polizei wäre die Welt im Chaos!» – ★★★★★

Ausserdem zeigen die Kommentare, dass die Arbeit der Regionalpolizeien nützt. So schreibt jemand im Bewertungsfeld der Repol Bremgarten:

«Haben mich mit frisiertem Mofa gefilzt, habe jetzt nicht mehr getunt.» – ★☆☆☆☆

Er hat zwar nur einen Stern vergeben – aber immerhin hält er sich jetzt ans Gesetz.

Gut aufgelegt sind die Kundinnen und Kunden des Ausweiszentrums in Aarau, also da, wo Herr und Frau Aargauer alle zehn Jahre einen neuen Pass machen lassen. 4,2 Sterne bekommt das Ausweiszentrum von den rund 40 Usern, die es bewertet haben. Die Kommentare sind fast alle freundlich.

«Top Service! Obwohl ich zu früh war total effizient bedient. Eigentlich 6 Sterne.» – ★★★★★

Auch Impfzentren im Aargau werden bewertet. Am meisten Reviews erhalten dabei das Impfzentrum des Kantonsspitals Aarau sowie eine Arztpraxis in Baden, die Impfungen anbietet. Viele andere Impfzentren können nicht separat bewertet werden, weil sie Google Maps nicht separat aufgeführt sind. Spannend: Das grosse Impfzentrum des Kantonsspital Aarau verliert mit 4,3 Sternen gegen das Impfzentrum der relativ kleinen Badener Arztpraxis, das 4,6 Sterne erhält.

Die Linner Linde erhält viele positive Kommentare und sehr gute Bewertungen. Claudia Meier

Wie sonst überall werden auch im Aargau Ausflugsziele bewertet. Von den durch die AZ gekürten 18 schönsten Aussichtspunkten haben einige zahlreiche Bewertungen bekommen. Einer davon ist die Linde bei Linn, die mit rund 450 Bewertungen die meisten Einträge hat. Sie holt durchschnittlich 4,7 Sterne und erntet zahlreiche positive Kommentare. Die meisten Nutzer sind sich einig:

«Ein Kraftort» – «wunderschön!» – «hier findet man Ruhe» – ★★★★★

Aber manchen ist das nicht genug. Ein User kritisiert den 800-jährigen Baum:

«Schöner Ort – leider von den Jahren etwas mitgenommen.» – ★★★★★

Der Cheisacherturm in Gansingen hat mit 246 Bewertungen am zweitmeisten Einträge. Viele User loben die Aussicht, die man vom Turm aus hat. Ganz zufrieden sind sie aber nicht:

«Nur vier Sterne, ja, ich schon wieder. Der Turm ist zu wenig hoch! 50 Meter wären etwas. Egal, die Aussicht ist auch auf der Höhe toll zu geniessen.» – ★★★★☆

Der Cheisacherturm erhält trotzdem 4,8 Sterne.

Der Cheisacherturm oberhalb von Gansingen wurde im Frühsommer 2011 offiziell eröffnet. zvg

Ein bisschen weniger harmonisch geht es im Kommentarfeld des Wasserturms Baldegg zu, der immerhin noch 120 Bewertungen bekommen hat. Eine Userin schreibt zwar:

«Man findet Holzschilder, welche den Weg nach Baden oder Dättwil zeigen.» – ★★★★★

Ein anderer hingegen beschwert sich:

«Auf keinem Weg ist diese fragwürdige Sehenswürdigkeit zu erreichen! Als wäre es nicht so wichtig, einen Zugang auszuschildern!» – ★☆☆☆☆

Die meisten Besuchenden scheinen den Turm aber gefunden zu haben – sonst wäre er wohl kaum auf 4,6 Sterne gekommen.

Die Klärbecken in der ARA Kelleramt in Unterlunkhofen. Dominic Kobelt

Schliesslich gibt es Menschen, die auf Google Kläranlagen und Strassenkreisel rezensieren. Einer wird sogar kreativ bei der Bewertung der Kläranlage Kelleramt:

«Wenn Unklarheiten bestehen....hier ist die richtige Adresse: Kläranlage Unterlunkhofen. Alleine der Name zergeht schon wie Butter auf der Zunge.» – ★★★★★

Ein anderer scheint gar öfters mit Kläranlagen zu tun zu haben, besonders mit jener in Turgi. Er schreibt:

«Immer aufgestelltes und freundliches Personal.» – ★★★★★

Ein weiterer User scheint bei der Kläranlage Bremgarten öfter vorbeizuschauen:

«Wunderschönes Picknickgebiet.» – ★★★★★

Noch weniger Kommentare als Kläranlage bekommen fast nur noch Kreisel. Nur eine Person im Aargau scheint sich aber genau das zum Hobby gemacht zu haben und schreibt zum Kreisel Eich in Neuenhof:

«Ein sehr gemütlicher Kreisel wo man zum Beispiel mit einem Auto rumfahren kann. Ich liebe es, Kreisel zu bewerten.» – ★★★★★

