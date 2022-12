reservekraftwerk Gasturbinen von Birr rattern in der Testphase mit Öl statt Gas – Lieferant ist Oel-Pool aus Suhr Diese Woche hat in Birr die Testphase des Reservekraftwerkes begonnen. Recherchen der AZ zeigen, dass diese mit Öl stattfinden soll. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 22.12.2022, 16.30 Uhr

Die acht Turbinen von GE schweigen noch. Bild: Jocelyn Daloz

Es ist eine seltsame Szene – oder der Beginn eines schlechten Witzes: Vor einer regen Baustelle stehen drei Beamte des Kantons, vier Journalisten und ein Gemeindeammann. Alle haben aus unterschiedlichen Quelle erfahren, dass heute Morgen bereits eine Testphase der Gasturbinen des Reservekraftwerkes in Birr laufen soll – unter anderem auch das «First Fire», sprich: das erste Anfeuern der Turbinen.

Das Reservekraftwerk soll die Schweiz vor einer Strommangellage bewahren. Im absoluten Notfall können die acht mobilen Turbinen der Firma General Electric mit Gas oder Öl Strom produzieren. Umstritten ist das Kraftwerk wegen seiner schlechten CO 2 -Bilanz und der Lärmemissionen, die das nahe liegende Quartier «Wyde» beinträchtigen könnten.

Die Lärmschutzwände sind vom Wohnquartier aus sehr sichtbar. Bild: Jocelyn Daloz

Wird eine Energiemangellage erfolgreich vermieden, so rattern die Gasturbinen bloss in der Testphase. Diese hat gemäss dem Bundesamt für Energie und der Firma General Electric am 20. Dezember begonnen.

Das Bundesamt für Energie warnte die Gemeinde und die Anwohner anhand eines Flyers, dass es in diesen Zeiten laut werden könnte. Die Testphase ist bis am 15. Januar vorgesehen – mit Unterbrüchen während den Festtagen und am Wochenende. An allen anderen Tagen sei von 7 bis 19 Uhr mit Lärm zu rechnen.

Viel präzisere Informationen kriegt offenbar selbst der Kanton nicht. Am Donnerstagmorgen stehen zwei Mitarbeiter der Abteilung Energie und einer der Abteilung Umwelt vor der Baustelle. Zu ihnen gesellt sich bald René Grütter, Gemeindeammann von Birr. Journalisten vom Schweizer Fernsehen, vom Radio SRF und der AZ sind ebenfalls vor Ort.

Der Bau der Lärmschutzwände ist weiter vorangeschritten als noch im November, als die ersten Turbinen eingerichtet wurden. Vor dem Gelände arbeiten zahlreiche Bauarbeiter der Implenia in einem Graben. Offenbar, um die Wasserabfuhr des Kraftwerkes zu bauen, meint ein Beamter.

20 Meter hoch werden die Lärmschutzwände. Bild: Jocelyn Daloz

Die Turbinen schweigen allerdings noch. Der Kanton hat mehrere Lärmmessgeräte unweit des Kraftwerkes angebracht, einige davon bei den nächsten Wohnblöcken. Heiko Loretan von der Abteilung Umwelt schwingt am Donnerstag selbst ein Messgerät durch die Luft. Keiner weiss jedoch genau, in welcher Testphase sich General Electric im Moment befindet. Ein Anruf von Gemeindeammann Grütter ergibt nur spärliche Antworten: Allenfalls werden die Turbinen heute angefeuert. Vielleicht aber auch nicht.

Auch die Versuche der Journalisten, von General Electric zu erfahren, wann die lauten Testphasen beginnen sollen, stossen auf Widerstand. Das Unternehmen erklärt lediglich, dass die erste Phase die Überprüfung aller elektrischen und hydraulischen, aber auch die Schmierölsysteme der Turbinen-Generatoreinheit vorsieht. Die laute, zweite Phase, das Zünden der Gasturbinen, erfolgt erst danach. Wann? Keine Antwort.

Nach einem Kaffee im Gasthof «Wyde» verabschieden sich die Kantonsmitarbeiter wieder. Sie wollen es zu einem späteren Zeitpunkt erneut versuchen. Sie haben keine Wahl: Pressesprecher Giovanni Leardini bestätigt auf Anfrage, dass der Kanton von General Electric nicht näher als die Öffentlichkeit vom Zeitplan informiert wird.

Das Reservekraftwerk soll im Fall einer Strommangellage zum Einsatz kommen. Bild: Jocelyn Daloz

Oel-Pool aus Suhr versorgt Kraftwerk mit Öl

Allem Anschein nach erfolgen momentan bloss leise Testphasen. An diesen sind auch Mitarbeiter der Oel-Pool beteiligt: Der Heizöllieferant aus Suhr stellt eine Erst- und Reserveversorgung sicher, wie Geschäftsführer Ramon Werner auf Nachfrage schreibt. Am Donnerstag sei eine geringe Teilmenge für einen Testlauf geliefert worden. Die Testphase erfolgt also nicht mit Gas, sondern mit der umweltschädlicheren Variante, was auch General Electric bestätigt. Das Unternehmen betont aber auch, dass die «aktuellen tests mit geringen Mengen an Öl durchgeführt werden». Das Unternehmen sei darüber hinaus nicht für den tatsächlich verwendeten Kraftstoff verantwortlich, das liege in der Hand des Betreibers - also des Bundes.

