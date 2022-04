Keine Maskenpflicht mehr im ÖV: Diese Pendler tragen sie trotzdem

Reportage Noch immer tragen viele eine Maske in den Aargauer Bussen und Zügen – aus Schutz, wegen den Ferien oder weil sie warm gibt Seit heute muss man in den Zügen und Bussen keine Maske mehr tragen, was viele Pendler freut. Aber nicht alle: Es gibt nicht wenige, die freiwillig die Maske anbehalten. Wir waren in den ÖV unterwegs und haben die Leute nach ihren Gründen gefragt. Dominic Kobelt und Hans Caspar Kellenberger 1 Kommentar 01.04.2022, 11.15 Uhr

Es nieselt, ein ungemütlicher Wind weht vom Flachsee herauf. Ein Bub trottet Richtung Kindergarten und dreht sich alle paar Schritte um, um seiner Katze zu erklären, dass sie nicht mitkommen könne. An der Haltestelle Zufikon Algier wartet um 7.45 Uhr eine ältere Dame auf den Bus Richtung Bremgarten. Als der gelbe Mercedes aus Richtung Unterlunkhofen angebraust kommt, zieht sie ihre Maske hoch, obwohl sie sie heute nicht mehr anzuziehen brauchte – seit dem 1. April ist auch diese Massnahme gefallen.

Aber auch unter den Schülerinnen und Schülern, die im Postauto stehen und sitzen, tragen einige noch eine Maske, die meisten aber nicht. Es ist mucksmäuschenstill. Zu früh für Gespräche.

Im Bus von Zufikon nach Bremgarten wird nur noch vereinzelt Maske getragen. Dominic Kobelt

Manche wünschen sich die Maskenpflicht zurück

In der Bremgarten-Dietikon-Bahn auf dem Weg nach Wohlen treffen wir auf Nicolas Schübler aus Bremgarten. Der 17-Jährige hat keine Angst, sich mit Corona anzustecken, er trägt die Maske aus einem ganz anderen Grund:

«Weil es kalt ist, die Maske gibt warm. Zudem habe ich mich schon sehr daran gewöhnt.»

Nicolas Schübler (17) trägt die Maske, weil sie warm gibt. Dominic Kobelt

Im gleichen Zug sitzt Beatrice Schultheiss, auch die 75-Jährige trägt eine Maske. «Ich fühle mich einfach sicherer», sagt sie. Ihr wäre es lieber gewesen, wenn die Maskenpflicht in den ÖV noch nicht aufgehoben worden wäre. «Ich befürchte, im Herbst wird es erneut zu vielen Ansteckungen kommen.»

Beatrice Schultheiss (75) wäre es lieber, wenn die Maskenpflicht noch nicht aufgehoben worden wäre. Dominic Kobelt

Auch in der Bremgarten-Dietikon-Bahn sind es noch einige, die eine Maske tragen, vermutlich zwischen 10 und 20 Prozent der Leute. Auffallend dabei ist, dass es nicht nur die Älteren sind, sondern auch in Gruppen von Jugendlichen oft einzelne Personen Masken tragen.

«Möchte mich vor den Ferien nicht anstecken»

Die SBB setzt auf Freiwilligkeit. Dominic Kobelt

In den Zügen gibt es zwar keine Maskentragpflicht mehr, trotzdem sind die Hinweise noch nicht komplett verschwunden. Als der Zug Richtung Lenzburg in Wohlen einfährt, ist an der Türe zu lesen: «Maske tragen, Verantwortung tragen. Danke.»

Und tatsächlich haben noch etliche Pendler die Maske auf. Eine ganze Gruppe von Maskenträgern gehört zum Veloclub Wohlen. Auf die Frage, warum sie noch die Masken auf haben, sagt einer: «Na weil 1. April ist», und lacht. Der Grund lässt sich aber leicht erraten, die Gruppe hat grosse Koffer dabei. «Wir möchten gesund ankommen», bestätigt einer, und eine Frau aus der Gruppe sagt: «Ich trage die Maske auch aus Eigenschutz – wir machen das ja schon lange Zeit.»

Auch Andreas Ramseier trägt die Maske, weil er bald in die Ferien möchte. «Da wollte ich auf Nummer sicher gehen, damit ich mich nicht kurz vorher noch anstecke», erklärt der 50-Jährige aus Bremgarten. Allerdings seien gerade so wenige Leute unterwegs, dass er es sich schon überlegt habe, ob die Maske noch nötig sei. «Ich verfolge das Geschehen schon noch, früher oder später werde ich aber sicher ohne Maske ÖV fahren.» Er vermute, dass sich die Situation auf den Sommer merklich verbessern werde, vielleicht im Herbst aber wieder verschlechtern könnte.

Andreas Ramseier möchte bald in die Ferien und sich deshalb nicht anstecken. Dominic Kobelt

Auch auf dem Bahnsteig in Lenzburg sind Leute mit Masken anzutreffen, doch diese scheinen kaum noch zu Diskussionen zu führen. Die Menschen reden über ihre Enkel, die Pläne für das kommende Wochenende, über 1. April-Scherze und über das schlechte Wetter. Die Worte Maskenpflicht oder Corona fallen nicht.

Masken werden teilweise noch getragen – Gesprächsstoff sind sie nicht. Dominic Kobelt

«Ich entscheide situativ, ob ich die Maske anbehalte oder abziehe»

Auch in der S-Bahn von Zürich nach Baden haben zahlreiche Menschen die Maske anbehalten. Diejenigen mit und diejenigen ohne den Mund- und Nasenschutz heben sich aber in etwa auf, wenn man einmal durch den ganzen Zug gegangen ist. Eine Englisch sprechende junge Frau sagt kurz bevor sie aussteigen muss: «Because I'm a bit afraid» – sie sei noch ein bisschen ängstlich. Auch sie weiss aber, dass das Maskentragen im ÖV ab dem 1. April freiwillig ist.

Und so geht es auch vielen anderen, die hier im Zug sitzen. Eine Frau im mittleren Alter sitzt zwischen Würenlos und Wettingen in einem unterdessen leeren Zugwaggon, sie hat die Maske anbehalten. «Ich entscheide situativ, vorhin sind hier viele Menschen gesessen, jetzt habe ich vergessen die Maske abzuziehen», sagt sie, währenddem sie die Maske abstreift. Sie habe Risikopersonen in der Familie, deshalb sei sie grundsätzlich vorsichtig.

Auch am Busbahnhof in Baden trifft man zahlreiche Menschen mit Maske an, auch schon bevor sie einsteigen. So zum Beispiel Ruth Zacek, die von Baden nach Wettingen fahren möchte. Zuvor fuhr sie mit dem Zug von Salzburg aus über Frick nach Baden. «Ich musste weit fahren. In meinem Alter fühle ich mich mit der Maske sicherer, wenn ich in einem geschlossenen Raum bin», sagt sie.

Ruth Zacek fühlt sich sicherer mit der Maske, wenn sie in geschlossene Räume, so wie im Bus, muss. Bild: hck

Auch bei Jörg Bassmer, der am Badener Ostbahnhof auf den Bus wartet, bleibt ein ungutes Gefühl, wie er sagt. «Ich ziehe die Maske im ÖV weiter an, sie gibt mir in dieser Übergangsphase zusätzliche Sicherheit», sagt er. «Die Menschen können sich immer noch anstecken. Dass alle Massnahmen aufgehoben wurden, ist für mich nicht überzeugend.»

Jörg Bassmer ist von der Aufhebung der Maskenpflicht im ÖV nicht überzeugt. Bild: hck

Vielen Menschen, die immer noch Maske tragen, geht es auch um die Selbstverantwortung. «Wenn viele Menschen im Zug sitzen, ziehe ich sie an», sagt Doris Müller aus Kleindöttingen, die schnell auf einen Bus umsteigen muss. «Aber jeder und jede soll selbst entscheiden. ich finde, die Werte sind immer noch zu hoch.»

«Die Werte sind noch zu hoch», sagt Doris Müller aus Kleindöttingen. Bild: hck

«Solange die Fallzahlen hoch sind, behalte ich die Maske im ÖV an»

Im halb vollen Bus von Baden nach Würenlos bietet sich ein ähnliches Bild wie zuvor in der S-Bahn. Rund die Hälfte der Menschen allen Alters haben eine Maske an, die anderen nicht. Auch bei denjenigen, die keine Maske mehr tragen, sind alle Altersgruppen vertreten. Der Busfahrer fährt los und hält abrupt wieder – denn ein junger Mann rennt, mit dem Velo unter den Armen und angezogener FFP2-Maske, auf den Bus zu, den er offenbar nicht verpassen will.

Zurück am Bahnhof in Baden, wartet eine junge Frau auf den Zug nach Zürich und sagt, ebenfalls mit angezogener FFP2-Maske: «Solange die Fallzahlen noch so hoch sind, möchte ich sie anbehalten.» Auch Roxane Kiefer, die in Baden arbeitet und am Bahnhof gerade auf den Zug wartet, behält die Maske im ÖV vorerst an, «weil Corona noch nicht vorbei ist». «Es gab noch keine Phase in den vergangenen zwei Jahren wie gerade jetzt, wo ich so viele Menschen kannte, die sich angesteckt haben», sagt sie weiter.

Roxane Kiefer arbeitet in Baden und kannte noch nie so viele Menschen wie gerade zum jetzigen Zeitpunkt, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Bild: hck

Bei vielen Pendlerinnen und Pendlern sind es auch berufliche Gründe, wegen denen sie sich auf keinen Fall anstecken wollen. Ein junger Mann mit FFP2-Maske und Sporttasche am Badener Bahnhof sagt, kurz bevor er auf den Zug auf Gleis 1 rennt:

«Ich bin professioneller Squash-Spieler und ich habe keine Lust, nicht an einem Turnier teilnehmen zu dürfen, weil ich Corona-positiv bin.»

Die Eigenverantwortung wird also wahrgenommen. Bei den regionalen Verkehrsbetrieben Baden-Wettingen (RVBW) sieht auch die Bilanz von vor dem 1. April ähnlich aus. «Grundsätzlich haben sich unsere Fahrgäste während der Pandemie gut an die Maskenpflicht gehalten», heisst es auf Anfrage. «Allerdings konnten wir in den letzten zwei Tagen beobachten, dass sich ein paar Fahrgäste nicht mehr daran gehalten haben», so die Leiterin Marketing und Verkauf, Marija Di Cerbo.

Der Umgang seitens der RVBW mit der neuen Situation, dass sich in den vergangenen Tagen mehr und mehr Menschen nicht mehr an die Maskenpflicht gehalten haben, sei gleich geblieben. «Das Fahrpersonal hat mittels Durchsagen auf die Maskenpflicht aufmerksam gemacht. Das Kunden- und Kontrolldienst-Team hat diese Fahrgäste hingewiesen, eine Maske anzuziehen, ansonsten wurden sie gebeten, den Bus zu verlassen.»

Gerade aber auch am 1. April, dem Tag an dem die Maske im ÖV nicht mehr getragen werden muss, machen es die Menschen, die mit RVBW fahren, trotzdem: «Heute haben wir beobachtet, dass viele Fahrgäste trotz der Aufhebung der Maskentragpflicht, eine Maske im Bus tragen», sagt Di Cerbo.

1 Kommentar Michael Torti vor etwa 2 Stunden 1 Empfehlung Nun diejenigen die wollen dürfen solange und so viele Masken tragen wie diese wollen, auch bist bis zur Bahre. Da wir alle ohne Maske geboren sind erachte ich dies als den Urzustand und die Maske die ja gerne bei der "Fasnacht" getragen wird eher als Landesuntypisch "ganzjährig" zu tragen. Man könnte fast schon meinen es währe ganzjährig "Fasnacht" einen noch nicht bekannte Verhaltensweise in diesem Lande. Wohl bekomms. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen