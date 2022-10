Brennholz ist gefragt: Reportage vom Forstbetrieb Region Aarau

Reportage Nach dem WC-Papier hamstern sie nun Holz: Ein Augenschein im Forstbetrieb Region Aarau Früher wechselten Holzabnehmer den Anbieter, um ein paar Franken zu sparen. Inzwischen kaufen sie, ohne nach dem Preis zu fragen.

Die Bestellflut bringt den Forstbetrieb Region Aarau ans Limit.

Nun hat Roger Wirz die Notbremse gezogen. Livia Häberling Jetzt kommentieren 07.10.2022, 16.39 Uhr

Roger Wirz, Leiter des Forstbetriebs Region Aarau. Mathias Förster

Sieben Männer und eine Frau gehörten bereits fest zum Forstbetrieb Region Aarau, als Teamleiter Roger Wirz aufgestockt hat. Also trabte kürzlich in einem Waldstück eine Herde Schafe als temporäre Unterstützung an. «Diese biologischen Rasenmäher sind Gold wert», sagt der 56-Jährige an einem Oktobermorgen im Aufenthaltsraum des Forstwerkhofs.

Wer sonst soll sich um die jungen Christbäume kümmern, ihre zarten Nadelarme von Unkraut oder Gras befreien? Normalerweise pflegen Wirz' Mitarbeitende die Tännchen selbst, doch in diesem Jahr bleibt keine Zeit. Sie arbeiten die Brennholzbestellungen ab, die, wie er sagt, in den letzten Monaten «ins Unermessliche» gestiegen sind.

Auf den 815 Hektar Wald, die der Forstbetrieb Region Aarau für die Gemeinden Aarau, Biberstein und Unterentfelden unterhält, darf er so viel abholzen, wie in derselben Zeit nachwächst. Aktuell sind das 8100 Kubikmeter Holz pro Jahr, was grob geschätzt etwa 8000 Bäumen entspricht. Knapp die Hälfte davon wird zur Energieerzeugung verwendet, als Schnitzel oder eben: Brennscheite. So entstehen bis im Frühling jedes Jahr rund 500 Kubikmeter Scheitholz. Der Umfang ist derselbe wie eh und je. Neu ist, dass er die Nachfrage nicht mehr zu decken vermag.

Das Bündel am Kran entspricht einem Ster, also einem Kubikmeter Holz. Mathias Förster

Das Thermometer zeigte 30 Grad, als die Ersten zuschlugen

Roger Wirz schätzt, dass bisher etwa fünf Prozent seiner Kundschaft ihr Zuhause mit einer Holzheizung gewärmt haben. Nun ist aus dem Rohstoff, wegen stark steigender Strompreise und drohender Mangellage beim Gas, ein begehrter Energieträger geworden. Das Thermometer zeigte 30 Grad und mehr, als sich die ersten, die ihren Schwedenofen oder das Cheminée in der Vergangenheit höchstens an launigen Abenden eingefeuert hatten, erste Vorräte sicherten. Schon im Juli sei es losgegangen, erzählt Wirz: «Normalerweise verkaufen wir in den Sommerferien etwa 20 Ster. In diesem Jahr waren es mehr als 100.»

Öfen in den Fachmärkten sind begehrt Nicht alle, die in ihrem Zuhause mit Holz für zusätzliche Wärme sorgen wollen, haben bereits einen Ofen. Beim Baumarkt Obi heisst es, die Nachfrage nach Schwedenöfen sei riesig, die Verkaufszahlen «massiv» angestiegen. Im Vergleich zu Anfang Oktober 2021 habe sich die abgesetzte Menge verzwanzigfacht, wobei Obi relativiert: Der Oktober sei kein idealer Vergleichsmonat, weil die Nachfrage normalerweise erst im November und Dezember stark ansteige. Besonders beliebt seien Kaminöfen mit Speckstein. Um den Bedarf zu decken, kaufe man Sonderposten auf oder beziehe die Ware bei anderen Herstellern. Ähnlich geht es im Ofenland in Suhr zu und her. Geschäftsführer Karl Hilfiker schreibt auf Anfrage, Beratungen und Verkäufe hätten sich seit März vervierfacht. Um den Ansturm zu bewältigen, bitte man via Website um Terminbuchung. Die Wartefrist für Öfen betrage nun zwischen sechs bis zwölf Monate. Am besten, man richte sich bereits auf die Saison 2023/24 aus, sagt er: «Sonst verpasst man diese auch bereits.» (lhä)

Seither kommen die Bestellungen – es sind ausschliesslich Endverbraucher – von überall her, und nicht immer wirken sie besonders routiniert, wie Wirz durchblicken lässt. Eine Frau habe sich fünf Ster Holz bestellt, sodass er davon ausgegangen sei, sie heize mit Holz. Doch als er sich bei ihr erkundigt habe, wo man die Ladung abkippen dürfe, habe sie zurückgefragt, wie viel Holz da kommen möge. «Zwei Parkfelder voll», habe er ihr erklärt, worauf sie erschrocken sei und die Bestellung auf zwei Ster herunter korrigiert habe. Ein anderer Kunde habe annulliert, nachdem er Brennholz und Ofen zeitgleich bestellt hatte. Dass es für Öfen teils monatelange Lieferfristen gibt, hatte er nicht realisiert.

Auch Holzvorräte fürs 2023 werden bereits verkauft

Um die Nachfrage zu bewältigen, reicht es nicht mehr, dass sich ein Mitarbeiter an zwei Tagen um die Brennholzbestellungen kümmert. Es sind nun zwei – die an vier Tagen nichts anderes mehr tun. Einer spaltet die Scheite und legt sie in die Fräsmaschine, der andere liefert sie mit Traktor und Anhänger an die Kundschaft aus.

Unter diesen Scheiten ist mittlerweile auch Holz, das erst im vergangenen Jahr geschlagen wurde. Dieses wurde zwar mehrere Monate gelagert und wäre genug trocken, das heisst: Der Wassergehalt ist von etwa 35 auf unter 15 Prozent gesunken, doch eigentlich sind das die Vorräte, die Wirz' Team im kommenden Frühling hätte verarbeiten wollen. Ohne dieses Holz würde es allerdings nicht gehen, wie er vorrechnet: «Momentan haben wir noch 160 Ster im Lager, die bis Ende Jahr ausreichen müssten, doch bestellt sind 260. Es fehlen also 100.»

Ein Mitarbeiter spaltet das Holz in Scheite, ehe eine Trommelfräse die Stücke auf eine ofenfertige Grösse zurechtstutzt. Mathias Förster

Um die Situation zu entschärfen, kauft Roger Wirz nun Holzscheite aus anderen Regionen zu. Anfang September sah er sich gezwungen, die Notbremse zu ziehen. Seither nimmt sein Team nur noch Bestellungen aus den Gemeinden Aarau, Biberstein und Unterentfelden entgegen, denen die Waldstücke gehören. «Wenn wir weiterhin sämtliche Anfragen berücksichtigt hätten und es so weitergegangen wäre wie bisher, dann wäre bis im Frühling 2023 sämtliches Holz verkauft gewesen, das wir für das Jahr 2023 einberechnet hatten.»

Im Januar folgt die nächste Preiserhöhung

Auch nach dem Notstopp sind die Wartezeiten bis zur Lieferung lang. Von einstmals zwei Tagen haben sie sich auf etwa zwei Monate vervielfacht. Selbstredend hat die Nachfrage auch den Preis in die Höhe getrieben. «In den letzten zehn Jahren verkauften wir einen Ster Holz für 120 Franken», sagt Roger Wirz. Dies sei stets als «eher hoch» verstanden worden, sodass Interessenten wieder abgesprungen seien, wenn sie dieselbe Menge anderswo fünf Franken günstiger erhalten hätten.

Ende Sommer gehörte Roger Wirz in der Umgebung bereits zu den Günstigen, sodass auch er aufgeschlagen hat. Momentan kostet ein Ster bei ihm 130 Franken, ab Januar 2023 sind es 140. Ist gewünscht, dass das Holz vor der Lieferung in ofen-fertige Scheite zerstückelt wird, belaufen sich die Gesamtkosten pro Ster auf 280 Franken.

Zwischen 15 und 20 Bestellungen liefern die Mitarbeitenden von Roger Wirz derzeit pro Woche aus. Mathias Förster

Doch ... nach dem Preis frage inzwischen kaum noch jemand, sagt Wirz: «Man ist einfach froh, wenn man irgendwo noch Holz kriegt.» Etwa zehn Anfragen erhält er aktuell pro Tag, und auch schon sei es vorgekommen, dass die Kundschaft bestellt – und ein, zwei Stunden später angerufen habe, um sich zu erkundigen, was die Menge überhaupt koste.

Roger Wirz: «Holz gibt dreimal warm»

Bis anhin war der Brennholzverkauf für den Forstbetrieb Region Aarau eher ein Nebengeschäft gewesen. Noch im Jahr 2020 lag der Jahresumsatz bei zirka 90'000 Franken, fürs 2022 rechnet Wirz mit Einnahmen von etwa 160'000 Franken. Auch wenn wohl so manches verkaufte Scheit gar nicht im Cheminée lande: «Wahrscheinlich wird ein Drittel des Brennguts am Schluss der Holzwurm fressen, weil es irgendwo im Keller oder hinter der Garage vergammelt.»

Dass die Wärmegewinnung durch Holz auch Arbeitsaufwand erfordere, sei womöglich nicht allen Kundinnen und Kunden bewusst: Bevor die Scheite im Cheminée lodern, muss jemand sie zu diesem Cheminée tragen – und sie zuvor an einem Lagerort aufschichten. «Holz gibt immer dreimal warm», sagt Wirz. Er schmunzelt.

