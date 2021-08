Reportage Im «Löwen» Boswil sitzen Geimpfte und Ungeimpfte zusammen am Tisch Der Bezirk Muri hat die tiefste Impfquote im Kanton Aargau. Erst 45,4 Prozent der Bevölkerung ist geimpft. Viele sind skeptisch oder wollen sich nichts vorschreiben lassen. «Die Freiämter sind halt sturer als andere», wagt einer einen Erklärungsversuch. Trotzdem ist von einem Impfgraben kaum etwas zu spüren, wie ein Besuch in Boswil zeigt. Noemi Lea Landolt 11.08.2021, 05.00 Uhr

Impfung? Nein, danke! Sandro Furrer, Daniel Seiler und Marcel (von links), sind sich einig. Chris Iseli / AGR

Sie sind nicht geimpft. Und sie werden sich auch nicht impfen lassen. Erst recht nicht, wenn sie das Gefühl haben, man wolle ihnen die Covid-Impfung aufzwingen. Daniel Seiler (33), sein Arbeitskollege Marcel (37) und Lehrling Sandro Furrer (19) sitzen im «Löwen» in Boswil um einen Tisch. Es ist Znünipause.

Sie seien keine Impfgegner. Sicher nicht. Aber es solle doch jeder selber entscheiden, ob er sich impfen lassen wolle oder nicht. Ihnen ging die Entwicklung der Covid-Impfstoffe etwas zu schnell. Sie trauen der Sache nicht ganz. Und sie wissen auch nicht so recht, wem sie überhaupt glauben sollen.

In der Familie von Lehrling Sandro Furrer sind alle ausser ihm geimpft. «Er muss jetzt in der Garage schlafen», witzelt sein Arbeitskollege.

Was, wenn die Zertifikatspflicht ausgeweitet wird?

Später setzen sich Christian (35) und Toni (57) zu den drei an den Tisch. Christian ist ebenfalls nicht geimpft. Ihm seien seine Freiheitsrechte und das Recht auf körperliche Unversehrtheit wichtig. «Diese Rechte soll die Politik nicht antasten.»

Und wenn der Bundesrat beschliessen sollte, dass nur noch in die Beiz kann, wer ein Covid-Zertifikat hat? Lassen sie sich dann jedes Mal vor dem Znüüni testen?

«Dann stellen wir in der Bude halt eine grössere Kaffeemaschine auf – oder bestellen uns in Russland ein Zertifikat.»

Die vier wollen die Pandemie ungeimpft aussitzen.

Toni vertraut den Verantwortlichen beim Bund

Toni ist der einzige am Tisch, der geimpft ist. Vor drei Wochen bekam er die zweite Dosis. Die üblichen Nebenwirkungen inklusive. Toni hat viele Kollegen, die sich haben impfen lassen. Seine Frau arbeitet im Spital und ist ebenfalls geimpft. Ausserdem vertraut er den Verantwortlichen beim Bund, wenn sie sagen, möglichst viele sollen sich impfen, damit wir die Pandemie in den Griff bekommen.

Dass er während der Znünipause im «Löwen»umgeben ist von Ungeimpften, stört den 57-Jährigen nicht.

«Ich finde es nicht gut, dass man nun Leute gegeneinander aufwiegelt.»

Es müssten beide Einstellungen akzeptiert werden. «Wenn ich noch jünger wäre, würde ich mir das mit der Impfung vielleicht auch zweimal überlegen», sagt er.

Toni mag aus dem Impfen keine politische Geschichte machen. Der Aargauer Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati mache seinen Job nicht schlecht. «Jetzt als Bundesrat oder Regierungsrat für das Gesundheitswesen zuständig zu sein, ist sicher nicht einfach.» Welcher Partei jemand angehört, spiele da auch keine Rolle. «Sie müssen ja nicht für die Partei entscheiden, sondern fürs Volk.»



Reise nach Rimini mit dem Covid-Zertifikat

An einem Tisch vor dem «Löwen» trinkt Michele Penta einen Kaffee. Der 83-jährige ist doppelt geimpft. Seine Frau auch. «Unsere Kinder haben uns gesagt, wir sollen die Impfung machen und uns bei der Anmeldung geholfen.» Der Hausarzt sei zuerst eher skeptisch gewesen. «Aber inzwischen impft er selber», sagt Penta und muss lachen.

Obwohl er zweimal geimpft ist, bleibt Michele Penta (83) vorsichtig, wenn es an einem Ort viele Menschen hat. Chris Iseli / AGR

In den Sommerferien konnten er und seine Frau ihre Covid-Zertifikate ein erstes Mal brauchen. Sie sind mit dem Car nach Rimini gereist. Obwohl Penta zweimal geimpft und damit gut geschützt ist, bleibt er vorsichtig. «Wenn es viele Leute hat, halte ich Abstand oder sitze draussen.»



Warten auf das Covid-Zertifikat

Ein paar hundert Meter weiter beim Volg verstaut Daniela Meier ihre Einkäufe im Auto. Natürlich seien sie und ihr Mann geimpft, sagt sie. Lange überlegt hätten sie nicht. Aber jeder müsse selber entscheiden, ob er die Impfung wolle oder nicht. «Das ist wie beim Heiraten.»

Wenn es jetzt auch noch mit dem Covid-Zertifikat klappt, ist Daniela Meier (79) zufrieden. Chris Iseli / AGR

Aber etwas nervt die 79-Jährige. «Wir waren vorbildlich und haben uns sofort impfen lassen und jetzt warten wir immer noch auf unser Zertifikat.» Sie werde diese Woche im Impfzentrum nachfragen, sagt Meier und hofft, dass sie sich demnächst offiziell als geimpft ausweisen kann.

Spitex-Mitarbeiterin überlegte sich eine Frühpensionierung

In den Büros der Spitex Lindenberg ist an diesem Vormittag nur eine Mitarbeiterin vor Ort. Vom Personal seien inzwischen alle geimpft, sagt sie. Wirklich glücklich klingt sie aber nicht und schiebt denn prompt auch nach: «Du musst halt mitmachen.» Sie spüre schon einen Druck. Dieser laste besonders auf Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind.

Sie habe sich sogar überlegt, ob sie sich früher pensionieren lassen soll, sagt die 62-Jährige. Diskussionen über das Thema vermeide sie. «Ich habe auch gesagt, dass ich geimpft bin, als ich es noch nicht war.»



«Aufhören mit den Gratis-Tests!»

Oskar Notter (71) und Karl Stalder (74) geben bereitwillig Auskunft über ihren Impfstatus, als wir sie auf dem Trottoir ansprechen. «Natürlich sind wir geimpft! Man gefährdet schliesslich nicht die Allgemeinheit und sich selber», sagt Notter und zeigt uns sein Covid-Zertifikat auf dem Handy. «Der gesunde Menschenverstand sagt einem doch, dass man sich impfen lassen soll», findet Stalder.

Impfung? Ja, sicher! Karl Stalder (74, links) und Oskar Notter (71) sind sich in der Impffrage einig. Chris Iseli

Die beiden sind überzeugt, dass der nächste Schritt eine Ausweitung der Zertifikatspflicht sein wird und sie finden, mit den Gratis-Tests sollte man aufhören.



Im Bezirk Muri sind 45,4 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft. Damit ist Muri Schlusslicht im Kanton. «Die Freiämter sind halt sturer als andere», sagt Stalder. «Und wir wohnen nicht so nahe beieinander wie Menschen in der Stadt», ergänzt Notter.

Seit er zweimal geimpft ist, geht er wieder einmal pro Woche in den «Löwen». «Der Abstand zwischen den Tischen wird da eingehalten», sagt Notter. Stalder findet auch, der Besuch in der Beiz sei vertretbar. Aber an einen Fussballmatch oder ein Openair würde er nicht gehen – nicht einmal, wenn Francine Jordi käme. «Da sagt einem die Vernunft, dass man noch etwas zuwarten muss.»



SVP-Gemeindeammann ist doppelt geimpft

Im Gemeindehaus um die Ecke ist kurz vor Mittag niemand vom Gemeinderat anwesend. Später erreichen wir Gemeindeammann Michael Weber telefonisch. Die Gemeinde habe sich beim Impfen nicht eingemischt. Ganz zu Beginn der Impfkampagne habe man der Bevölkerung aber Hilfe bei der Anmeldung angeboten. «Das wurde sehr geschätzt.»

Weber ist wie Regierungsrat Jean-Pierre Gallati SVP-Mitglied. Dass sein Parteikollege in seiner Funktion als Vorsteher des Gesundheitsdepartements demnächst eine spezielle Impfkampagne lanciert und dabei auch impfskeptische Parteikollegen im Blick hat, kann Weber nachvollziehen. «Ich werde nicht von mir aus aktiv. Aber wenn der Kanton auf uns zukommt, werden wir das im Gemeinderat besprechen.»



Weber selbst ist zweimal geimpft, obwohl er gar nicht gerne gepikst wird. Er und seine Frau hätten sich aus Solidarität für die Impfung entschieden und auch, weil sie aufgrund ihres Alters schon langsam zur Risikogruppe gehören.

Melanie (31) hat sich im Geschäft mit dem Coronavirus angesteckt. Auf die Impfung hat sie bisher verzichtet. Chris Iseli

Vor dem Gemeindehaus treffen wir Melanie (31) mit ihrem eineinhalbjährigen Sohn. Sie ist nicht geimpft, hat als Genesene aber ein Covid-Zertifikat. «Ich habe mich im Geschäft angesteckt», erzählt sie. Ob sie sich später noch impfen wird, lässt sie offen. «Für den Moment stimmt es so für mich.»