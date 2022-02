Im «Hirn» von Aargau Verkehr – so arbeitet die Zugleitstelle

Reportage Im «Hirn» von Aargau Verkehr Die Zugleitstelle in Bremgarten ist einer der Dreh- und Angelpunkte im komplexen System von Aargau Verkehr. Hier wird entschieden, wie lange die Bremgarten-Dietikon-Bahn auf einen Anschlusszug wartet oder wann ein Lokführer bei Rot auf die Kreuzung fahren darf – und noch einiges mehr. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

Andreas Bissig behält den Überblick über alle Züge zwischen Wohlen und Dietikon. Dominic Kobelt

«Ein Passagier hat gemeldet, dass der Billettautomat in Dietikon Stoffelbach ausser Betrieb ist», tönt es aus dem Lautsprecher. «Verstanden, vorhin war der Elektrodienst da, die mussten kurz den Strom abstellen», klärt Andreas Bissig den Lokführer auf.

Hauptsächlich ist er damit beschäftigt, den Zugverkehr zu überwachen. Hinzu kommen aber zusätzliche Aufgaben – das kann ein Feueralarm im Depot sein, um den er sich kümmern muss, eine Suchmeldung der Polizei, die er an die Lokführer weitergibt, oder eben ein defekter Billettautomat.

Bissig blickt auf eine ganze Wand voller Bildschirme, einige zeigen Bilder der rund 50 Kameras entlang der Strecke, auf anderen zeichnen graue und blaue Linien ein verzerrtes Wabenmuster auf den Bildschirm. «Die Linien sind die Züge, links ist Wohlen, rechts ist Dietikon, und die Zeit läuft von oben nach unten», erklärt Andreas Kleiner, Standortleiter der Zugleitstelle in Bremgarten.

Die grauen Linien sind die Sollwerte und die blauen zeigen die Realität. Wenn die grauen und die blauen Linien aufeinanderliegen, dann fährt der Zug genau nach Fahrplan. Das Wabenmuster entsteht, weil sich die Züge aus Wohlen und aus Dietikon auf der ganzen Strecke immer wieder kreuzen.

Die Linien, die auf dem Bildschirm rechts in der Mitte zu sehen sind, stellen die einzelnen Züge dar. Dominic Kobelt

Ein Zusammenspiel zwischen alter und moderner Technik

Neben der Wand aus Bildschirmen, die entfernt ans Cockpit aus «Raumschiff Enterprise» erinnert, steht ein grauer Kasten, auf dem Bissig von Hand Schalter und Knöpfe bedient. «Dominio 69» – so heisst der graue Kasten – ist noch das letzte Überbleibsel des alten Systems. Wie lange es schon im Einsatz ist, vermag von den Anwesenden niemand mit Sicherheit zu sagen.

Mit diesem grauen Kasten, genannt Domino, wird der Abschnitt zwischen Bremgarten Bahnhof und Zufikon Hammergut überwacht. Dominic Kobelt

Domino ist aber nicht nur zu Anschauungszwecken da, der Abschnitt zwischen Bremgarten Bahnhof und Zufikon Hammergut wird auch darüber gesteuert. Warum wurde das noch nicht ins neue System integriert? «Auch wenn auf dem Bildschirm eigentlich genau das Gleiche elektronisch passiert, wie man hier von Hand macht, benötigt es für die Umrüstung aufwendige technische Anpassungen», erklärt Kleiner. Schliesslich sei das auch eine Kostenfrage.

Die Überwachung wird in Zukunft zentralisiert

Die Tage von Domino sind aber gezählt. «Der Streckenabschnitt, der damit überwacht wird, beträgt etwa 20 Prozent, aber es beschert uns aufgrund der manuellen Arbeit etwa 80 Prozent des Aufwands», sagt Kleiner. Mit dem Umbau des Bahnhofs Bremgarten fällt die Zugleitstelle in Bremgarten ganz weg. Voraussichtlich ab 2026 werden die Züge der WSB, der BDB und der Limmattalbahn allesamt in Aarau überwacht.

Wird das nicht zu viel? «Nein, die SBB haben beispielsweise auch nur drei Betriebszentralen für die ganze Schweiz. Die Arbeit wird komplexer, aber auch interessanter», sagt Kleiner. Momentan sind alle Mitarbeitenden der Leitstelle auch noch als Lokführer tätig. «Das wird es dann voraussichtlich weniger geben.»

Die Bahn fährt immer am Tempolimit

Die Leitstelle ist der Dreh- und Angelpunkt, quasi das Hirn im System aus Schienen und Weichen. Hier wird auf dem Bildschirm in Rot angezeigt, wo sich welcher Zug der Bremgarten-Dietikon-Bahn (BDB) befindet, und in Grün, über welche Gleise er sich bewegen wird. Die Zugleitstelle Bremgarten arbeitet mit Iltis, was so viel bedeutet wie Integrales Leit- und Informationssystem. Dieses ist auch verbunden mit demselben System der SBB. So ist beispielsweise ersichtlich, wie viel Verspätung die S12 aus Zürich in Dietikon voraussichtlich haben wird.

Und wie lange wartet die BDB in Dietikon? «Für gewöhnlich gar nicht», erklärt Kleiner. «Wenn die S12 beispielsweise nach Fahrplan um 12.29 Uhr eintrifft, dann haben wir etwa zwei Minuten Reserve – berücksichtigt werden muss auch, dass die Leute noch Zeit zum Umsteigen benötigen.» Und wenn die BDB nicht um 12.33 Uhr abfährt, wie es vorgesehen ist? «Dann wird diese Verspätung an die anderen Züge weitergegeben», erklärt Kleiner. Dies, weil alle Züge, die aus der Gegenrichtung kommen, bei den Kreuzungsstellen den Zug aus Dietikon abwarten müssen.

Etwas anders sieht die Situation aus, wenn die Passagiere aus der verspäteten S12 nicht nur 15 Minuten, sondern eine halbe Stunde auf den nächsten Zug warten müssen. «Und was wir unbedingt vermeiden wollen, ist, dass die BDB den Passagieren vor der Nase wegfährt, wenn der Zug der SBB ankommt – das ist für die Reisenden besonders ärgerlich.»

Kann denn der Lokführer nicht einfach etwas schneller fahren? «Nein, wir fahren überall die Geschwindigkeit, die maximal erlaubt ist, sonst könnten wir den Fahrplan gar nie einhalten.» Die einzige Möglichkeit, etwas Zeit gutzumachen, sei, an einer Haltestelle vorbeizufahren, wenn niemand ein- oder aussteigen möchte, erklärt Kleiner. «Dadurch sparen wir etwa 30 bis 40 Sekunden. Aber gerade in der Hauptverkehrszeit kommt das eigentlich nicht vor.»

Die Züge der Bremgarten-Dietikon-Bahn fahren überall die maximal erlaubte Geschwindigkeit. Dominic Kobelt

Bei viel Verkehr wird’s richtig kompliziert

Am häufigsten zu kämpfen haben die Lokführer und die Leute auf der Leitstelle mit der Situation in Dietikon. «Das Problem liegt in der Abhängigkeit vom Individualverkehr und den dortigen Signalanlagen», sagt Kleiner. Konkret: Wenn das Signal für den Zug freigeschaltet ist, das Signal bei der Kreuzung also auf «Grün» steht, kann es sein, dass er trotzdem nicht fahren kann, weil Autos im Weg sind.

Wenn das Signal dann auf «Halt» zurückfällt, wird’s kompliziert, wie Kleiner erläutert: «Um über die Kreuzung zu fahren, obwohl das Signal nicht mehr auf ‹Fahrt› steht, muss der Lokführer mit der Leitstelle kommunizieren. Dann wird auf einer Checkliste aus Papier Punkt für Punkt durchgegangen.»

Der Zugführer muss diese Anweisungen nicht einfach befolgen, er muss sie zuerst aufschreiben und dann korrekt wiederholen. Das dient der Sicherheit – ist aber sehr zeitaufwendig. «Um etwas Zeit zu sparen, wurde das Protokoll überarbeitet und einige Punkte gestrichen, ohne dass dies der Sicherheit abträglich wäre», erklärt der Chef der Zugleitstelle. «Etwa, dass wir dem Zugführer durchgeben müssen, dass er auf Sicht fahren soll – das ist an dieser Stelle sowieso immer der Fall.»

Der Kampf zwischen Strasse und Schiene

Am meisten Verspätungen gibt es in den Wintermonaten. Wie bereitet man sich darauf vor? «Wir bieten Leute auf, die die Perrons räumen, die Weichen putzen und schauen, dass wir am Morgen aus den Depots rauskommen», so Kleiner. Zudem würden die Fahrleitungen etwa alle zwei Wochen mit einem Mittel eingesprüht, damit sie nicht gefrieren.

Es sei auch schon vorgekommen, dass man die Schienen vom Schnee befreit habe und ein Strassenpflug die Arbeit wieder zunichtemachte, weil er den Schnee zurück auf die Schienen beförderte. Mit welchen Überraschungen werden die Mitarbeitenden sonst noch konfrontiert? «Bei Bauarbeiten kommt es immer wieder vor, dass schwere Maschinen über die Gleise fahren und dadurch an technischen Komponenten eine Störung auslösen – dann muss der Elektrodienst vor Ort kommen und das beheben», erzählt Kleiner. Dasselbe sei auch einmal mit einem Panzer passiert.

Und schliesslich gibt es auch Unfälle, die den Bahnverkehr behindern. Nicht zwingend solche, in die die Bahn selbst involviert ist. «Im letzten Jahr fuhren innerhalb von drei Wochen drei Fahrer zu schnell in die Kurve im Zufikon Belvédère, und verloren die Kontrolle. Die verunfallten Fahrzeuge blockierten vorübergehend die Schienen», erzählt Kleiner.

Ein Ersatzbus steht nicht immer bereit

Was passiert bei einem Unfall zwischen Bahn und Auto? «Wenn es sich nur um einen Blechschaden handelt, dann kann der Lokführer das selber klären. Bei einem schlimmeren Unfall mit Verletzten informieren wir von der Leitstelle aus die Blaulichtorganisationen und schicken einen sogenannten Ereignismanager vor Ort, der die Koordination vor Ort übernimmt.»

Sollte die Strecke blockiert sein, muss ein Ersatzbus her. Stehen diese immer bereit für den Einsatz? «Nein, wir müssen mit den Postautobetrieben oder mit Limmat Bus Kontakt aufnehmen. Nicht immer stehen Busse und Fahrer zur Verfügung, aber meistens geht es relativ rasch», so Kleiner. Momentan laufen Abklärungen mit Limmat Bus für einen «Dispobus», der für solche Fälle bereitstehen würde.

