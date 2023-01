Revierförster Felix Stauber kann es gar nicht kalt genug sein

reportage Ihm kann es gar nicht kalt genug sein: Revierförster Felix Stauber macht der milde Winter zu schaffen Trotz der aktuellen Bisenlage ist es dem Revierförster Felix Stauber zu warm. Im Studenland und im Zurzacher Wald sind die Böden zu wenig gefroren, um die Holzschlagarbeiten und vor allem das Einsammeln der gefällten Stämme optimal zu tätigen. Wir haben ihn am Dienstagmorgen bei der Arbeit begleitet. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 25.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Holzernte in Zurzach mit Felix Stauber aus Siglistorf, dem Revierförster des Forstbetriebes Studenland. Alexander Wagner

Die Motorsäge übertönt eine Kohlmeise. Sägespänewolken steigen in die Luft auf.

Die Buche stöhnt. Schwankt, dreht leicht, und ächzend stürzt sie auf den Waldboden. Zwei orange-bekleideten Forstarbeiter kommen aus dem Dickicht heraus.

Die Buche ist gefällt. Nun beginnt die richtige Arbeit: das Entasten, das Zurechtsägen, das Hinaustragen.

Früh am Morgen kann das Forstspezialfahrzeug noch arbeiten. Doch der Boden taut zu schnell auf. Alexander Wagner

Gerade Letzteres ist momentan erschwert, wie Revierförster Felix Stauber erklärt. Er ist zuständig für 1200 Hektar Wald im Zurzibiet. Diese Buche, die zwei für ihn arbeitende Bauern gefällt haben, wollte er eigentlich schon vor Weihnachten «umtue». Doch es war zu warm.

Ihm könne es eigentlich kaum kalt genug sein, erklärt Felix Stauber während der Besichtigung seines Reviers. Sein elektrisch betriebener Hyundai fährt fast geräuschlos auf die Waldstrassen. In den Höhen des Studenlandes liegt ein wenig Schnee auf dem Waldboden. Weiter unten, auf den Anhöhen von Zurzach, ist alles grün.

Die Buche wurde rund 80 Jahre alt, bevor sie gefällt wurde. Alexander Wagner

Das ist für den Förster ein Problem. Ist der Boden zu wenig gefroren, beschädigen ihn seine Forstmaschinen. Seit Ende Dezember sind die Temperaturen unüblich mild. Deshalb musste er den Holzschlag und das Hinausfahren der Holzstämme bis auf vergangene Woche verschieben. Die aktuelle Kältewelle ist aber noch lange nicht genügend. Der Waldweg, der in der Nähe der gefällten Buche führt, ist voller Schlamm. Weitere Holzstämme versinken regelrecht darin.

Frisch geschlagene Baumstämme liegen im tiefen Morast. Alexander Wagner Der Baumstumpf eines Baumes. Alexander Wagner Alexander Wagner

Weshalb wird im Winter geholzt und geerntet?

Eigentlich wäre der Winter die ideale Jahreszeit für Holzschläge, erklärt Stauber. Zwischen April und Juli herrscht ein Verbot, um die Brutzeit der Vögel zu schützen und die wachsenden Pflanzen zu schonen. Im Winter befinden sich die Gehölze in Saftruhe: Baumstämme sind stabiler. Entscheidend sind aber die tiefen Temperaturen: Der Waldboden gefriert, die schweren Maschinen hinterlassen weniger Spuren.

«Grundsätzlich gilt: Über den Waldboden zu fahren, ist schlecht», hält Felix Stauber fest. Viele Wälder sind deshalb ähnlich organisiert wie seiner: Nebst Waldstrassen verfügen Förster über Maschinenwege, die im Gegensatz zu Waldstrassen nicht befestigt sind. Dann ist der Wald durchzogen von Rückengassen: Alle 30 Meter läuft ein Streifen, auf welchen sich die Fahrzeuge der Forstämter bewegen können.

Darüber hinaus sind die Forstspezialfahrzeuge dafür ausgerichtet, Bodenschäden zu minimieren: Ihre Reifen sind breit. Ihre 14 Tonnen ruhen auf mehr Achsen als gewöhnliche Fahrzeuge. Jede Achse hat einen eigenen Antrieb, sogar jene der Anhänger.

Die Forstarbeiten im Zurzibiet im Video. Bilder: Jocelyn Daloz; Schnitt Roman Loeffel

Die Situation ist dieses Jahr besonders schlimm

Doch das genügt nicht immer. Während der Besichtigung stossen wir auf Robin Spuhler, der sein Fahrzeug auf einem Maschinenweg manövriert. Der Angestellte des Forstrevieres versucht, in einem steilen Hang an kürzlich gefällte Bäume zu gelangen. Sein Anhänger dreht sich mühsam, einmal heben zwei Räder ab.

Auf das steile Gelände können grössere Maschinen nur auf trockenen oder gefrorenen Böden fahren. Alexander Wagner

Nach einiger Zeit fährt der Maschinist zurück auf die Waldstrasse. Am Morgen konnte er noch etwa 15 Prozent der in diesem Bereich gefällten Bäume am Rande der Waldstrasse transportieren, nun ist der Boden aber zu aufgetaut.

Für viele Forstreviere ist der Zustand eine Herausforderung. Theo Kern, Geschäftsführer von WaldAargau, bestätigt, dass die Situation seit Weihnachten schwierig ist. «Jetzt war es zum guten Glück möglich, den Forstbetrieb wieder aufzunehmen», erklärt er. Forstunternehmer – also Firmen, die im Stundenlohn mit ihren Holzvollerntemaschinen für Forstbetriebe die Holzernte tätigen – seien gar Tag und Nacht im Schichtbetrieb aktiv.

Im «Tages Anzeiger» bezeichnete ein Revierförster im Kanton Zürich die Situation als besonders ungewöhnlich und sagt, er habe so etwas noch nie erlebt. Felix Stauber hat 31 Jahre Forstarbeit auf dem Rücken. Er sieht die Situation etwas gelassener. Klar waren die Winter in den vergangenen Jahren immer häufiger mild. Er kann sich bestens an das Horrorjahr 2014 erinnern, über welches diese Zeitung damals berichtete. Seit 2015 gab es keinen richtig kalten Winter in seiner Region mehr.

Ein solches Fahrzeug wiegt 14 Tonnen schwer. Alexander Wagner

Die Situation sei aber nicht über das ganze Revier gleich problematisch. Im höher gelegenen Studenland sei es meistens besser, nicht zuletzt auch wegen der Bodenbeschaffenheit: Kiesböden sind weniger empfindlich als die lehmige Böden weiter unten.

Die erschwerte Holzernte kollidiert mit einem regelrechten Boom der Nachfrage. Seit die Energiekrise droht, sind Holzschnitzel und Pellets sehr gefragt und die Preise sind im Vergleich zum Jahr 2021 gestiegen. «Deswegen herrscht aber noch keine Goldgräberstimmung», meint Stauber, sind die Preise über die vergangenen dreissig Jahren stets gesunken.

Holz wird zuerst am Rand von Waldstrassen gelagert, bis es aus dem Wald transportiert werden kann. Alexander Wagner

Im Züribiet befürchten einige Förster, die Holzmenge nicht rechtzeitig auf den Frühlingsanfang fällen zu können. Gewisse Sägereien müssten bereits auf versprochene Rundhölzer warten. Stauber zeigt sich seinerseits zuversichtlich, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. Einer seiner grössten Kunden ist die AEW, die für ihre Wärmeverbünde Holzschnitzel kauft. «Ich kann den Leuten nicht einfach sagen, jetzt frieren Sie halt», sagt er. Es könne aber sein, dass einige Lieferungen verzögert werden.

Wegen seiner Verpflichtungen könne er sich auch nicht vorstellen, nach dem Beispiel vom berühmten deutschen Förster Peter Wohlleben ganz auf Rückengassen im Wald zu verzichten und alle Bäume von Hand oder mit Pferden bis an die Strasse zu befördern.

Peter Wohllebens Bestsellerbuch «Das Geheime Leben der Bäume» wurde im Kino verfilmt. YouTube

«Ich weiss nicht, wie ich das wirtschaftlich leisten könnte» meint Stauber, während er das Auto durch die grünen Hügel des Zurzibiets steuert. Die Bücher von Wohlleben habe er zwar gelesen, aber auch schnell wieder abgelegt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen