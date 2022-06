Reportage Hohe Energiepreise und Geld vom Kanton befeuern Wärmepumpenboom, Firmen kommen kaum nach mit Liefern Aargauer Firmen, die Erdsondenbohrungen für Wärmepumpen machen, kommen mit den Aufträgen kaum nach. Wir zeigen in einer Reportage, was bei einer Bohrung alles passieren kann, warum der Hausbesitzer zum richtigen Zeitpunkt umgestiegen ist und wo der Kanton noch mehr helfen könnte. Mathias Küng Jetzt kommentieren 30.06.2022, 05.00 Uhr

Der Bohrplatz bei Edgar Iff in Strengelbach von oben. Michael Küng

In neuen Gebäuden werden für die Beheizung sehr oft Wärmepumpen eingebaut. Doch lange wurden ins Alter gekommene fossile Heizungen in Altbauten durch neue fossile Heizungen ersetzt. Denn sie sind in der Anschaffung deutlich günstiger, bei den Betriebskosten ist es allerdings genau umgekehrt.

Doch jetzt setzen zunehmend Besitzerinnen und Besitzer von bestehenden Liegenschaften beim Heizungsersatz auf ein alternatives System wie eine Wärmepumpe, befördert durch Unterstützungsmassnahmen des Kantons, aber auch befeuert durch massiv gestiegene Energiepreise.

Das spürt etwa die auf Erdenergie spezialisierte Firma Hans Barmettler & Co. AG in Moosleerau. Sie ist eine der führenden Firmen in der Schweiz in diesem Bereich. Sie wird derzeit mit Anfragen und Aufträgen überhäuft, und sucht dringend Fachspezialisten, etwa Bohrmeister und Bohrhelfer.

Für die Firma, die kürzlich ihr 50-Jahr-Jubiläum feierte, ist klar: Erdenergie ist der Energielieferant der Zukunft. Durch den Einbau von Erdwärmesonden und den Betrieb von Wärmepumpen nutzt man nämlich die unerschöpfliche Wärme der Erde. Bereits ab einer geringen Tiefe ist Erdenergie nutzbar und kann zur Beheizung oder Kühlung eines Gebäudes, aber auch zur Aufbereitung von Warmwasser verwendet werden.

Mit einem Sole/Wasser-Heizsystem mittels Wärmepumpe beispielsweise lassen sich bis zu 80 Prozent des Wärmebedarfs im Gebäude aus der Erde gewinnen und lediglich 20 Prozent sind in Form von Strom für die Pumpen nötig.

Alle zwei Meter wird bei der Bohrung eine Bodenprobe genommen

Philippe Kühni, Geschäftsführer Heatconnect und Präsident GLP Aargau. Alex Spichale

Genau das macht jetzt Hausbesitzer Edgar Iff in Strengelbach (siehe weiter unten). Wir konnten bei der Bohrung vor seinem Haus dabei sein. Die dafür aufgestellten Maschinen sind imposant.

Philippe Kühni, Barmettler-Verwaltungsrat und Geschäftsführer der Tochterfirma Heatconnect AG in Rapperswil-Jona, zeigt, wie gearbeitet wird. Man sei in der Lage, bis in eine Tiefe von 450 Metern zu bohren, normalerweise reiche jedoch eine Tiefe von 150 bis 250 Meter.

Alle zwei Meter wird beim Bohren übrigens eine Bodenprobe entnommen und analysiert. «Das hat zur Folge, dass der Kanton und Unternehmungen wie die unsrige inzwischen über die Beschaffenheit des Untergrundes sehr gut Bescheid wissen», sagt Kühni. In 240 Metern Tiefe erwartete man in Strengelbach eine Wassertemperatur von rund 15 Grad, so Kühni. Es wird hochgepumpt, ihm werden drei Grad entnommen, danach fliesst es zwölfgrädig ins Erdinnere zurück.

Michael Küng

Manchmal stösst Bohrmannschaft auf Gas

Je nach Geologie stossen die Bohrmannschaften manchmal auf Gas, zum Teil auch auf Schieferöl. Kühni: «Die Vorkommen sind aber so gering, dass sich deren Nutzung nicht lohnt.» Die Bohrmannschaften haben deshalb immer ein Gasmessgerät dabei. Wenn dieses anschlägt, wird die Bohrung sofort abgebrochen, das Bohrloch verschlossen. Dann muss gemeinsam mit einem Geologen oder einer Geologin über das weitere Vorgehen entschieden werden.

Fast jedes Gebäude lasse sich grundsätzlich über eine Erdsonde beheizen, sagt Kühni. Es sei denn, eine Bohrung sei lokal nicht erlaubt, etwa aus Gründen des Grundwasserschutzes. Dann kann man aber oft mit einer Grundwasserwärmepumpe arbeiten.

Für eine Bohrung bis 150 Meter Tiefe müsse man für ein Einfamilienhaus mit Kosten von rund 15'000 Franken rechnen. Dazu kommen 5000 bis 10'000 Franken für den Leitungsbau bis ins Haus und die Befüllung sowie 20'000 Franken für die Wärmepumpe selber, so Kühni. Hier in Strengelbach, wo sich der Bohrer grad mit ohrenbetäubendem Lärm in den Untergrund bohrt, koste es allerdings mehr, da hier bis auf 240 Meter Tiefe gebohrt werden muss.

Die Bohrung allein dauert etwas über drei Stunden

Bohrmeister Marcel Studer im Element. Michael Küng

Kühni kritisiert: Der Aargau fördert zu wenig

Wie lange dauert denn so eine Bohrung? Für die ersten 20 Meter meist noch in Erdreich und Kies rechnet Bohrmeister Marcel Studer mit rund einer Stunde. Dann kommt Felsgestein. Dafür muss er den Bohrkopf wechseln, und nachher geht es rund 70 bis 100 m pro Stunde in die Tiefe. Die reine Bohrzeit beträgt also etwas über drei Stunden, was gewiss den Eigentümer und die Nachbarn freut. Studer macht die Erfahrung, dass Nachbarn auf dem Land angesichts der Bohrlärms mehr Verständnis zeigen als in einer Stadt: «Da kommen sehr schnell Reklamationen.»

Vom Kanton gibt es dafür eine finanzielle Unterstützung von in der Regel gesamthaft rund 5000 bis 6000 Franken. Kühni, der im Aargau als Präsident der Grünliberalen politisiert, findet das zu wenig: «In Nachbarkantonen wie Basel-Stadt oder auch Basel-Landschaft wird dies finanziell viel stärker unterstützt. Will man die energetischen Ziele erreichen, sollte sich auch der Aargau überlegen, grosszügiger zu sein, kann er damit doch viel für die Umwelt beziehungsweise für einen tieferen CO 2 -Ausstoss erreichen.»

Die Firma ertrinkt derzeit fast in Aufträgen, sagt Kühni, wobei in den Kantonen mit neuen Energiegesetzen besonders starke Nachfrage herrscht. Im Oktober seien noch einige Termine für Bohraufträge zu haben, davor seien die Auftragsbücher voll. Man sucht dringend Fachkräfte an der Maschine und im Büro.

Acht Offerteanfragen in 30 Minuten

Als wenn es noch eines Beweises bedürfte, wie rund es derzeit in dieser Branche läuft, zeigt uns Kühni seinen E-Mail-Account. Allein in der halben Stunde, in der wir auf der Baustelle über die Bohrung gesprochen haben, sind bei ihm acht Mailanfragen von potenziellen Bauherrinnen und Bauherren hereingekommen. Ob sie noch dieses Jahr auf eine Wärmepumpe umstellen können oder sich bis nächstes Jahr gedulden müssen?

Bohrmeister Marcel Studer bedient die Bohrmaschine. Michael Küng

Wer als Ersatz einer fossilen oder rein elektrischen Heizung eine Wärmepumpe installiert, bekommt einen Förderbeitrag des Kantons. Der Grundbetrag für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe (WP) beträgt 4000 Franken. Dazu kommt ein Zuschlag pro kW Leistung von 60 Franken. Je nach Alter und Modernisierungsstand eines Einfamilienhauses benötigt dieses eine Wärmepumpe mit einer Leistung von 8 bis 12 Kilowatt (kWth). Die Eigentümerschaft kann also mit einer Förderung durch den Kanton in dieser Grössenordnung rechnen.

Falls zusätzlich noch ein Wasser-Verteilsystem zur Wärmeabgabe eingebaut werden muss, gibt es auch dafür einen Förderbeitrag. Wichtig ist aber, als Erstes den Förderbeitrag zu beantragen und mit dem Ersatz des Heizungssystems erst zu starten, wenn das Fördergesuch abschliessend eingereicht worden ist.

Eben erst hat eine Anhörung des Kantons für eine Erhöhung der Mittel für das Förderprogramm Energie stattgefunden. Der Kanton hat für die Jahre 2021 bis 2024 rund 75 Millionen Franken zur Verfügung. Weil die Nachfrage nach diesen Mitteln vor dem Hintergrund der Klimakrise und der angesichts des Ukrainekriegs massiv steigenden Energiekosten sehr gross ist, will die Regierung das Programm um 53 auf 128 Millionen Franken aufstocken.

Ein wertvoller Nebeneffekt des Erdwärme-Booms sind die zahlreichen Bodenproben, die bei den Bohrungen jeweils alle zwei Meter genommen werden. Sie geben detaillierte Einblicke in die Zusammensetzung des Erdreichs. Michael Küng

2021 wurden im Aargau etwas über 4000 Wärmepumpen installiert

Wie viele Wärmepumpen jährlich im Aargau installiert werden, weiss Stephan Kämpfen, Sektionsleiter Energieeffizienz im kantonalen Energiedepartement, nicht. Es gibt dafür keine Meldepflicht. Gesamtschweizerisch wurden jedoch 2021, inklusive für Neubauten, rund 34’000 Wärmepumpen verkauft. Dann dürften es im Aargau anteilsmässig etwas über 4000 gewesen sein.

Das Förderprogramm Energie läuft seit März 2021. In den verbleibenden zehn Monaten 2021 hiess der Kanton laut Stephan Kämpfen, Sektionsleiter Energieeffizienz im kantonalen Energiedepartement, 1248 Unterstützungsgesuche gut. Das war weit über den Erwartungen. In den ersten fünf Monaten 2022 Jahres waren es schon fast gleich viel, nämlich 1078 Förderungen. Zusammen sind das bereits über 2300. Wichtig zu wissen ist in diesem Zusammenhang, dass nur ein Heizungsersatz gefördert wird. Wer in einem Neubau eine Wärmepumpe installiert wird, bekommt dafür kein Geld vom Kanton.

Kaum noch fossile Heizungen in Neubauten

Laut Kämpfen werden in Neubauten inzwischen kaum noch fossile Heizungen eingebaut, weil die gesetzlichen Bestimmungen darauf hinwirken und weil Mehrkosten einer Wärmepumpe bei einem Neubau inzwischen vergleichsweise klein und die Einsparungen im Betrieb hoch sind. Dazu kommt die CO 2 -Einsparung. Bei Altbauten kostet die Wärmepumpe aber auf jeden Fall mehrere zehntausend Franken für ein Einfamilienhaus. Die hohe Anfangsinvestition ist der Hauptgrund dafür, dass bisher viele Bauherren eine fossile durch eine fossile Heizung ersetzt haben, weil sie so die Anfangsinvestition massiv senken können. Dass die Nachfrage nach Wärmepumpen-Förderungen jetzt derart hoch ist, sei «erfreulich, aber auch dringend notwendig, um die fossilen Energieträger und die die elektrischen Direktheizungen abzulösen», sagt Kämpfen.

Wichtig, so Kämpfen, sei sicherzustellen, dass die Planung und Ausführung gemäss dem Wärmepumpen-System-Modul (WPSM) erfolgt und ein entsprechendes Zertifikat ausgestellt wird. Dieses garantiere der Bauherrschaft, «dass eine energieeffiziente und betriebssichere Wärmepumpen-Heizungsanlage installiert wird». Die Gebühr für dieses Zertifikat in Höhe von 380 Franken wird dem Gebäudeeigentümer mit der Auszahlung des Förderbeitrags für die Wärmepumpe automatisch rückvergütet.

Wer genau wissen will, wie viel man für eine Luft/Wasser-, eine Sole/Wasser- oder Wasser-Wärmepumpe bekommt, findet die Angaben hier.

Hausbesitzer Edgar Iff vor der mächtigen Bohrmaschine neben seinem Haus. Michael Küng

Bauherr Edgar Iff in Strengelbach hat die Firma schon im Dezember angefragt. Seine Ölheizung war 22 Jahre alt, funktionierte noch gut, näherte sich aber ihrem Lebensende. Wenn die Heizung aussteigt und man eine andere haben, dann ist das zeit- und geldaufreibend. Da musste Iff sich entscheiden: Baue ich einfach eine neue Ölheizung ein oder setze ich auf eine erneuerbare Lösung?

Die Investitionskosten für eine neue Ölheizung wären viel tiefer gewesen, dafür hätte er im Betrieb für das Öl viel zahlen müssen. Als er sich für die umweltfreundliche Variante entschied, spielten nebst der CO 2 -Thematik auch andere Überlegungen stark mit hinein.

Ukrainekrieg trauriger Grund für Preiserhöhungen

«Der Öltank kommt raus und die Wärmepumpe braucht weniger Raum als die Ölheizung», sagt Iff. «Ich gewinne also Platz.» Zudem muss er jetzt nicht überlegen, wann im Frühling preismässig der richtige Zeitpunkt zum Auffüllen des Öltanks ist. Als er sich entschied, war der russische Angriff auf die Ukraine noch nicht erfolgt, der Ölpreis noch bei weitem nicht so hoch wie jetzt. Iff sagt:

«Der Ukraine-Krieg ist ein sehr trauriger Grund für die aktuellen Preiserhöhungen. Ich bin jetzt aber natürlich erst recht froh über den Wechsel zur Wärmepumpe.»

Auch die ständig höhere CO 2 -Abgabe aufs Heizöl müsse ihn nicht mehr kümmern, der Kaminfeger entfalle ebenfalls, die immer anspruchsvollere Erfüllung der Abgasnormen sei kein Thema mehr. «Zudem roch es nach dem Tankauffüllen im Haus jeweils tagelang nach Öl. Kunststofftanks sind halt beim Befüllen nicht geschlossen. Auch das entfällt jetzt.»

Iff hat Mittel aus der Förderprogramm Energie des Kantons beantragt und auch zugesprochen erhalten. Die vielleicht grösste Freude war für ihn, dass die Bohrung für die Erdsonde ausgerechnet an seinem Geburtstag startete. Lange musste er auf die Lieferbestätigung für die schon im letzten Dezember bestellte Heizung warten. Jetzt hat er einen Liefertermin: September 2022, also noch rechtzeitig vor Beginn der nächsten Heizperiode.

