Gratis-Shot am «Freedom Day» – Ungeimpfte sind zurück in der Beiz

Reportage «Endlich müssen wir nicht mehr frieren» – Ungeimpfte sind zurück in der Beiz Am Donnerstag sind die meisten Massnahmen gefallen. Wir waren in Beizen, Bars und Einkaufszentren unterwegs – vieles hat sich schlagartig verändert, aber nicht alles. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 17.02.2022, 20.54 Uhr

Guido Huber (links) und Beat Neiger freuen sich, dass sie wieder drinnen speisen dürfen. Dominic Kobelt

Es ist düster im «Hardy’s» Bremgarten, wie sich das für ein Pub gehört. Als Mittagsmenü werden Speck und Saucisson mit Dörrbohnen und Salzkartoffeln serviert. Viele Einheimische zieht es zum Mittagessen hierher, das Essen ist immer frisch zubereitet, preisgünstig, die Portionen machen satt. Seit Donnerstag braucht es kein Zertifikat mehr, um die Lokalität zu betreten, das Personal und die Gäste tragen keine Masken mehr.

«Wir sassen oft draussen, in der beissenden Kälte, wir hatten fast schon vergessen, wie es drinnen aussieht», erzählen Guido Huber und Beat Neiger, beide aus Bremgarten. Endlich dürfen sie wieder in der Wärme ihr Mittagessen geniessen. Geimpft sind beide nicht. Neiger erklärt:

«Es war eine Trotzreaktion. Der passive Druck, sich impfen zu lassen, nahm immer mehr zu, und das passte mir einfach nicht.»

Militant sei er aber nicht, erklärt der 64-Jährige, es wäre ihm nie eingefallen, an einer Demonstration teilzunehmen. Er habe gut mit den Massnahmen und den Konsequenzen seiner Entscheidung leben können. «Ich sitze im Sommer gerne draussen und schaue, wer so vorbeiläuft», erzählt Neiger. Als es kühler wurde, sei er dann halt früher nach Hause. «Und wenn das Wetter ganz schlecht war, habe ich selber etwas gekocht», erzählt Neiger.

Seit Donnerstag darf man auch ohne Zertifikat wieder ins Pub oder Restaurant. Dominic Kobelt

Er sei vorsichtig gewesen, habe sich in den letzten Monaten auch etwas zurückgezogen. «Etwas einsam war es manchmal schon, darum freue ich mich, dass ich jetzt wieder in die Beiz darf», sagt Neiger.

Huber entgegnet, er habe das nicht so empfunden. «Ich wohne in einem Haus mit drei weiteren Parteien, wir haben manchmal im Garten ein Feuer angezündet und in einem Kessel eine Suppe gekocht», erzählt der 68-Jährige. Im Treppenhaus habe er aber beispielsweise immer die Maske angezogen, das mache er auch jetzt noch, weil er wisse, dass es sonst nicht allen wohl sei. «Man kann ja Rücksicht aufeinander nehmen.» Und warum hat er sich nicht impfen lassen? «Ich bin ja gesund, und reisen muss ich auch nicht mehr.»

Aschi Mätzener ist dagegen geimpft, für ihn hat sich wenig verändert. «In meinem Umfeld haben sich viele impfen lassen», erzählt der 51-Jährige. «Ich finde es trotzdem gut, dass die Massnahmen gelockert wurden.» Für ihn war der Zutritt zu den Beizen besonders wichtig: «Ich muss im Winter die Strassen räumen, morgens um vier Uhr ist man froh, wenn man sich mit einem Kaffee wärmen kann.» Aber auch gesundheitliche Überlegungen hätten ihn zur Impfung bewogen.

Aschi Mätzener ist geimpft, freut sich aber trotzdem, dass die Massnahmen gelockert wurden. Dominic Kobelt

«Im Militär gab es keine Widerworte»

An einem anderen Tisch sitzt ein Mann, der nicht mit Namen genannt werden möchte. «Ich bin der einzige Ungeimpfte an diesem Tisch. Aber schau dir die anderen an, die sind alle etwas bleich», sagt er und lacht. Es sei eine riesige Erleichterung, dass er jetzt endlich wieder ins Restaurant dürfe.

«Heute war ich eine Dreiviertelstunde im Znüni, so sehr habe ich mich gefreut.»

Am gleichen Tisch sitzt Gregor Kaufmann, für ihn hat sich nicht viel geändert. «Es war richtig ruhig, als er nicht mehr da war», sagt er und nickt seinem ungeimpften Kollegen zu. Er habe sich impfen lassen, weil er Risikopatient sei. «Als ich noch im Militär war, hiess es auch einfach: ‹Jetzt wird geimpft.› Da gab es keine Widerworte.»

Gregor Kaufmann liess sich impfen, weil er Risikopatient ist. Dominic Kobelt

Es sei Zeit geworden, dass die Massnahmen gelockert werden, sind sich die vier Männer einig. Der Ungeimpfte erzählt, dass sich in seinem Umfeld viele Personen mit Corona angesteckt hätten, selbst seine Kinder, und er habe noch engen Kontakt zu ihnen gehabt. «Trotzdem habe ich mich nicht angesteckt.» «Kannst du mir daraus Wein machen?», fragt einer der anderen und streckt ihm lachend das Wasserglas hin.

Einige Zeit wird noch über Corona diskutiert. «Jetzt können wir aber wieder über etwas anderes reden», meint dann einer, der dieses Themas langsam überdrüssig ist. Im Fernsehen läuft Olympia. Und die Schweiz schafft sich neue Kampfflugzeuge an.

Auch Junge sind noch mit Masken unterwegs

Nicht nur in den Restaurants, auch in den Aarauer Einkaufsläden hat sich einiges verändert. Aber nicht alles: Vereinzelte Geschäfte in der Einkaufspassage Igelweid haben immer noch das Masken-Piktogramm an der Türe, auch Desinfektionsmittel ist an vielen Orten noch vorhanden.

Nicht überall ist die Maskenpflicht gefallen, wie hier, in der Boutique Anouk. Dominic Kobelt

Doch die Kundinnen und Kunden bewegen sich zum Grossteil ohne Maske durch die Regalreihen. Etwa jeder Fünfte trägt sie noch. Mehrheitlich sind es ältere Personen, aber auch ein junges Pärchen. Darauf angesprochen, scheint es den beiden beinahe peinlich zu sein. «Wir sind halt vorsichtig», erklären sie und gehen weiter.

Auch Nora Meier (16) und Michelle von Büren (17) sind mit Maske unterwegs. Meier erklärt: «Ich habe sehr engen Kontakt zu meiner Grossmutter, ich bin oft bei ihr und sie kommt uns auch öfters besuchen. Da möchte ich kein Risiko eingehen.» Und ihre Kollegin erklärt: «Ich war ein bisschen überrascht, dass jetzt so sehr gelockert wurde. Die Zahlen sind ja immer noch hoch, und eine vierte Welle wäre nicht gut.»

Nora Meier (16) und Michelle von Büren (17) sind freiwillig mit Maske unterwegs. Dominic Kobelt

Auch Mäkdes Alamo trägt weiterhin eine Maske zum Einkaufen. Der 36-jährigen Oltenerin gingen die Öffnungen etwas zu schnell. Trotzdem stört sie sich nicht daran. «Es ist schon gut, dass wir langsam zur Normalität zurück kommen.»

Mäkdes Alamo ging es mit den Lockerungen etwas zu schnell. Dennoch freut sie sich über mehr Normalität. Dominic Kobelt

Eine andere Frau, die den Coop mit Maske verlässt, erklärt, sie traue der ganzen Geschichte einfach noch nicht. Dass die meisten Kundinnen und Kunden jetzt keine Maske mehr tragen würden, störe sie nicht. «Das ist eine persönliche Entscheidung.» Mehr Mühe habe sie während der Zeit der Maskenpflicht gehabt: «Es gab immer wieder Leute, die sie nicht richtig aufsetzten, oder das Gefühl hatten, man müsse dann keinen Abstand mehr halten», erklärt sie.

Das schwarze Schaf feiert das Ende der Massnahmen mit Gratisgetränk

Die Sportsbar Schwarzes Schaf in Bremgarten hat anlässlich der gefallenen Massnahmen jedem Gast ein Bier, ein Cüpli oder einen Shot spendiert. «Wir machen das aus Freude, wir wollen die Gäste wieder willkommen heissen», erklärt Mitinhaber Jacques Sauter.

Jaques Sauter (zweiter von rechts) stösst mit seinen Gästen an. Dominic Kobelt

Die Zeit der Pandemie sei unberechenbar gewesen. «Manchmal war jeder Platz reserviert, an anderen Abenden war das Lokal leer.» Besonders das Aufschreiben von Name und Adresse sei etwas mühsam gewesen, und auch das Kontrollieren der Maskenpflicht. Mit einem Schmunzeln sagt Sauter:

«Wir sind ja keine Raubtierdompteure.»

